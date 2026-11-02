김민석 민주당 대표 당 지지율 저조와 당내 갈등 심화

김민석 더불어민주당 대표의 당 지지율이 30%대에 머물며 당내 '집안싸움'이 재점화되고 있다. 신천지 조사 결과 발표 지연과 조국혁신당 합당 시기를 둘러싼 친명·친청 계간 긴장이 고조되고 있는 가운데 주요 현안들을 분석한다.

김민석 더불어 민주당 대표가 취임 100일 뒤 정부·여당 지지율을 10%포인트 상승시키겠다고 공언한 지 80일째를 앞두고도 당 지지율이 여전히 30%대에서 부진하고 있다. 이러한 낮은 지지율과 관련해 신천지 당원 가입 의혹 조사 결과 발표 지연, 그리고 조국혁신당 과의 합당 문제를 둘러싼 당내 갈등이 다시 격화될 조짐을 보이고 있다.

신천지 조사 결과 발표 미루며 당내 논란 격화

민주당은 3일 열리는 의원총회에서 신천지 집단 입당 및 전당대회 개입 의혹과 관련된 조사 결과를 의원들에게 공식적으로 보고할 예정이다. 김 대표는 지난 8월 17일 치러진 전당대회 당시 반명론, 분열주의, 신천지가 결성한 '3자 비밀연합'을 깨는 것이 대회의 본질이라고 발언하며 경쟁자였던 정청래 전 대표를 사실상 겨냥한 바 있다.

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당대표로 선출된 후 김 대표는 친이재명계인 박선원 최고위원을 단장으로 하는 '당원 정비 태스크포스(TF)'를 구성하여 조사를 진행했다. 그러나 지도부가 조사 결과의 시점적 공개를 계속 미루면서, 친정청래계 최고위원들을 중심으로 '3자 비밀연합'의 실체가 있다면 당당히 공개하라는 요구가 지속적으로 제기되고 있다.

당내에서는 김 대표가 '3자 비밀연합' 발언에 대해 사과하고 신천지 의혹 관련 논란을 빠르게 매듭지어야 한다는 목소리가 나오고 있다. 한 친명계 의원은 당내 싸움이 확산되기 전에 김 대표가 입장을 정리하고 가야 한다고 조언하며, 정 전 대표가 낮은 지지율과 의혹을 근거로 반전을 꾀할 수 있다고 우려했다.

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합당 시기와 정 전 대표의 재개입 우려

조국혁신당과의 합당 문제 역시 당내 갈등의 주요 요소로 다시 부각되고 있다. 정청래 전 대표는 지난달 30일 유튜브 프로그램에 출연하여 내년 1월까지 합당이 완료되어야 한다고 강조한 바 있다. 그는 대표 시절이던 지난 1월 6·3 지방선거 전 합당을 제안했으나 친명계의 강한 반발로 뜻을 접은 전력이 있다.

이재명 대통령 역시 지난달 28일 민주당 5선 이상 의원들과의 만찬에서 합당에 긍정적인 반응을 보인 것으로 알려졌다. 정 전 대표는 김 대표를 겨냥해 취임 100일 뒤 성과나 지지율에서 판가름이 날 것이라며, 그때 자신의 역할과 방향성을 명확히 할 것임을 시사했다.

김 대표 취임 100일째인 오는 24일 이후 정 전 대표의 본격적인 활동 재개가 예고됨에 따라, 친명계는 이에 대해 격앙된 모습을 보이고 있다. 박지원 의원은 힘을 합쳐야 한다며 정 전 대표의 공개적 시비에 반대 입장을 분명히 했다.

여성위원장 선거와 당 통합의 행방

이해식 대통합추진단연대분과위원장은 정 전 대표의 시한 설정이 합당 추진에 도움이 될지 방해가 될지 의문을 제기하며 분열보다는 통합을 지향해야 한다고 강조했다. 박범계 대통합추진단장은 합당에 내년 여름경까지 시간적 여유가 있으나, 현재 논란이 위기 요소로 작용하고 있음을 인정했다.

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이와 함께 3일 치러지는 김남희 의원과 문정복 의원의 전국여성위원장 선거 결과에도 당내 관심이 집중되고 있다. 2년 임기의 전국여성위원장은 2028년 총선 공천관리위원회 당연직 위원으로 참여하여 향후 공천에 중요한 영향을 미칠 수 있는 직책이기 때문이다.