김민석 전 총리, 유능한 민주당 만들기 위해 당권 도전

김민석 전 국무총리는 전당대회 출마를 선언하며, 유능한 민주당을 만드는 것이 다음 임무라고 밝혔다. 차기 당권 주자로 꼽히는 김 총리는 호남을 방문하거나 메시지를 내놓으며 존재감을 높이고 있다. 이재명 대통령이 차기 국무총리 후보자로 한성숙 중소벤처기업부 장관을 지명한 직후, 김 총리는 당대표 도전 의사를 강하게 드러냈다. 김 총리는 '당원의 바다에서 민주의 황금시대를 열겠다'며, 당정일체와 민생 실용확장 노선을 강조했다. 송영길 인천 연수갑 의원은 호남 일정을 소화하며, 정청래 대표의 거취와 호남의 민심을 보고 당대표 출마를 결정할 것이라고 말했다. 정치권에서는 정 대표의 연임 도전에 맞서 송 의원과 김 총리가 연합 전선을 구축하거나 역할 분담에 나설 가능성을 거론하고 있다. 더불어민주당은 이르면 8일 최고위원회의에서 전당대회 개최 시점을 조율할 예정으로, 8월 말에서 9월 초경 전당대회가 치러질 것으로 예상된다. 이 대통령은 8일 취임 1주년 기자회견을 열어 2년차 국정비전을 제시할 예정이다.

김민석 전 국무총리는 전당대회 출마를 선언하며, 유능한 민주당 을 만드는 것이 다음 임무라고 밝혔다. 차기 당권 주자로 꼽히는 김 총리는 호남을 방문하거나 메시지를 내놓으며 존재감을 높이고 있다.

이재명 대통령이 차기 국무총리 후보자로 한성숙 중소벤처기업부 장관을 지명한 직후, 김 총리는 당대표 도전 의사를 강하게 드러냈다. 김 총리는 '당원의 바다에서 민주의 황금시대를 열겠다'며, 당정일체와 민생 실용확장 노선을 강조했다. 송영길 인천 연수갑 의원은 호남 일정을 소화하며, 정청래 대표의 거취와 호남의 민심을 보고 당대표 출마를 결정할 것이라고 말했다. 정치권에서는 정 대표의 연임 도전에 맞서 송 의원과 김 총리가 연합 전선을 구축하거나 역할 분담에 나설 가능성을 거론하고 있다.

더불어민주당은 이르면 8일 최고위원회의에서 전당대회 개최 시점을 조율할 예정으로, 8월 말에서 9월 초경 전당대회가 치러질 것으로 예상된다. 이 대통령은 8일 취임 1주년 기자회견을 열어 2년차 국정비전을 제시할 예정이다





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