김동환 전 부기장, 국민참여재판 희망 의사 철회…"실익 없다" 판단

국민참여재판을 통해 양형 감경 등 실익이 없다고 판단한 것으로 보이는 김동환 전 부기장이 국민참여재판 희망 의사를 공식 철회했다. 재판부는 번복 불가능함을 고지하며 본인 의사 재확인 절차를 진행했고, 김동환은 이를 인정했다. 김동환 측은 공소사실을 전부 인정했으나 일부 증거 동의를 거부하며 신변보호 요청자들의 정황을 주장했다. 사건은 내달 14일로 다음 공판기일이 잡혔다.

김동환 (50) 전 항공사 부기장 이 국민참여재판 희망 의사를 철회했다. 부산지법 형사7부는 16일 오전 11시 10분 김동환 의 두 번째 공판준비기일 을 진행했으며, 당초 국민참여재판 실시 여부를 판단할 예정이었으나 김동환 이 변호인을 통해 재판부에 원치 않는다는 의사를 전달한 것으로 확인되었다.

재판부는 "국민참여재판 희망 의사를 철회하면 번복할 수 없다"며 본인의 의사인지 다시 확인했고, 김동환은 "맞습니다"라고 답했다. 김동환은 앞서 법원에 3차례 국민참여재판 희망 의사를 밝힌 바 있다. 김동환 측은 이날 검사의 공소사실을 모두 인정했으나 일부 증거에 대해서는 동의하지 않았다. 김동환은 "사건 발생 직후 언론 보도가 되자 마자 신변보호를 요청한 사람들이 있다"며 "그들이 저에게 잘못했고 제가 찾아갈 것을 알고 있다는 정황 증거가 될 것"이라고 주장했다.

재판부는 양형 사유로 볼 수 있는지 등을 검토 후 채택 여부를 결정하겠다고 밝혔으며, 다음 기일은 다음 달 14일로 예정되었다. 김동환은 지난 3월 17일 부산 부산진구 한 아파트에 거주하는 옛 직장 동료이자 현직 기장 A씨(50대)를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받고 있다. 같은 달 16일에는 경기 고양시 기장 B씨의 집을 찾아가 출근하던 B씨의 목을 조른 뒤 도주했으며, 다음 날 경남 창원에서 C씨를 추가 살해하려다 미수에 그친 혐의도 있다.

또한 김동환은 2025년 8월부터 8개월간 동료 6명에 대한 살인 계획을 세우고, 대상자들의 비행 일정 확인을 위해 항공사 운항 정보 사이트에 17차례 무단 침입한 혐의도 받고 있다





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김동환 국민참여재판 살인 항공사 부기장 공판준비기일 양형

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