김동현 전 국립문화재연구소장 별세...천마총 발굴·불국사 복원 주역

천마총 발굴과 불국사 복원 등 한국 문화유산 보존에 헌신한 김동현 전 국립문화재연구소장이 향년 89세로 별세했다. 그의 주요 업적과 유산을 정리한다.

경주 천마총 발굴과 불국사 복원 등 한국 문화유산 의 역사를 쓴 김동현 전 국립문화재연구소 장이 10일 별세했다. 고인의 향년은 89세이며, 한국 고건축 및 문화재 복원 분야에 지대한 공헌을 남기고 세상을 떠났다.

천마총 금관 수습과 문화재 복원 활동

김동현 전 소장은 신라 문화의 정수로 꼽히는 천마총 조사 과정에서 핵심적인 역할을 수행했다. 천마총 발굴 당시 그는 현장에서 국보 제155호인 '천마총 금관'을 직접 들어 올려 수습한 인물로 기록되어 있다. 이는 그가 건축학도 출신이라는 점을 넘어 고고학 현장에서도 중요한 실무 역량을 가진 전문가였음을 보여준다.

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그가 천마총 발굴에 참여하게 된 경위는 당시 국립중앙박물관에서 아르바이트를 하며 고건축 전문가 임천 선생을 만나 문화유산과 연을 맺은 인연에서 비롯되었다. 이후 1967년에는 국보 '보은 법주사 팔상전'의 해체 수리에 참여하는 등 본격적인 문화재 보존 활동에 앞장섰다.

불국사 복원과 신라 불교 문화 부흥

1970년에는 불국사 복원 공사를 총괄하여 통일신라의 불교 문화를 되살리는 데 결정적인 힘을 보탰다. 불국사는 신라 시대 불교 예술의 절정을 보여주는 유적으로, 그 복원 과정에서의 김동현 전 소장의 기여는 한국 문화재 복원의 모범 사례로 평가받는다. 그는 건축공학적 지식을 바탕으로 고건축물의 원형 복원에 주력했다.

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천마총에서 금관이 발견되던 날의 에피소드도 유명하다. 당시 그는 7월 금관이 나오는 날까지 비가 전혀 오지 않았으나, 막상 금관을 들어내는 순간 갑자기 먹구름이 끼며 천둥과 번개가 치고 소나기가 쏟아졌다고 회상했다. 이 같은 생생한 현장의 기억은 '천마총 그날의 이야기'라는 서적을 통해 후세에 전해졌다.

교육자와 전문가로서 인정받은 경력

공직 생활을 마무리한 뒤에는 후학 양성에에도 헌신했다. 그는 연세대학교 특임교수, 동국대학교 대학원 미술사학과 교수, 한국전통문화학교 석좌교수 등을 역임하며 한국 전통 문화와 건축에 대한 전문 지식을 차세대 전문가들에게 전달했다. 이러한 교육적 공로는 한국 문화유산 보존 체계를 공고히 하는 데 큰 영향을 미쳤다.

그의 업적은 다양한 정부 포상과 학술상을 통해 인정받았다. 국무총리표창, 대통령표창, 근정포장, 보관문화훈장을 수상했으며, 1989년에는 대한건축학회상을, 1994년에는 우현학술상을 수상하는 영예를 안았다. 이는 그가 단순한 관리자를 넘어 학문적 깊이와 실무적 전문성을 모두 갖춘 유일한 인물임을 입증한다.

고인의 유산과 문화재 보존의 미래

한양대학교 건축공학과를 졸업한 김동현 전 소장은 1950년대 후반부터 시작해 89년의 생을 마감할 때까지 한국 문화유산의 수호자로서 살아왔다. 국립경주문화유산연구소가 2023년 천마총 발굴 50주년을 맞아 펴낸 서적에는 그의 사진과 함께 그가 남긴 위대한 업적들이 상세히 기록되어 있다.

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김동현 전 소장의 별세는 한국 문화재 복원 역사의 한 장이 닫히는 의미로 받아들여진다. 그가 남긴 천마총과 불국사 복원의 노하우, 그리고 후학 양성이라는 교육적 유산은 앞으로의 문화유산 보존 정책과 교육 과정에 지속적인 영향을 미칠 것이다. 고인의 명복을 빈다.