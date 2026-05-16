김동연 경기도지사, 5·18 민주묘지 참배를 통한 광주 정신의 계승과 정치적 가치 재확립

김동연 경기도지사가 5·18 민주화운동 46주년을 앞두고 국립 5·18 민주묘지를 방문하여 희생자들을 추모하고, 광주 정신을 자신의 정치적 나침반으로 삼아 민주주의와 사회 통합의 가치를 실현하겠다는 의지를 표명했습니다.

김동연 경기도지사 가 5·18 민주화운동 46주년을 불과 이틀 앞둔 16일, 광주광역시 국립 5·18 민주묘지를 찾아 오월의 영령들을 향한 깊은 추모와 경의를 표했다. 이번 방문은 특히 더불어민주당 경기도지사 후보 경선 탈락이라는 정치적 변곡점 이후에 이루어졌으며, 사실상 경기도지사 라는 공식적인 직함과 자격으로 수행하는 마지막 5·18 묘역 방문이라는 점에서 그 상징성이 매우 크다.

김 지사는 참배를 마친 후 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 오월 광주는 나의 영원한 나침반이라는 표현을 사용하며, 마흔여섯 번째를 맞이하는 오월의 계절에 민주주의를 위해 희생하신 영령들 앞에 깊은 고개를 숙인다는 심경을 밝혔다. 그는 평소와 다름없이 1묘역과 2묘역, 그리고 구묘역에 이르기까지 묘역 전체를 세심하게 걸으며 특히 경기도 출신 열사 한 분 한 분의 묘소를 찾아 인사를 건네고 그들의 숭고한 희생을 기렸다. 김동연 지사는 지난 4년, 즉 1,461일이라는 시간 동안 경기도를 이끌어온 여정 속에서 광주 정신이 언제나 흔들림 없는 이정표 역할을 해왔음을 강조했다.

그는 오월 광주가 자신을 올바른 길로 이끌었듯이, 앞으로의 삶과 정치적 여정에서도 광주 정신이 가리키는 정의로운 길을 걷겠다는 굳은 의지를 드러냈다. 또한 사람 사는 세상을 향한 발걸음을 더욱 단단히 이어가겠다고 약속하며, 타인의 존엄성을 끝까지 지켜냈던 그날의 용기와 연대의 가치를 영원히 기억하겠다고 덧붙였다. 이날 오전 11시 30분경 부인 정우영 여사와 함께 방문한 김 지사는 경기도 관계자 및 5·18 관련 단체 인사들과 함께 엄숙한 분위기 속에서 참배식을 거행했으며, 묘역 곳곳을 둘러보며 희생자들의 넋을 기리는 시간을 가졌다.

그는 방명록에 지난 여정의 이정표가 되어준 광주 정신을 되새기며, 사람 사는 세상을 향한 행보를 멈추지 않겠다는 다짐을 정갈하게 적어 내려갔다. 구체적인 참배 경로를 살펴보면, 김 지사는 먼저 1묘역을 방문해 윤상원, 최상필, 정기영, 김윤식 열사 등 경기도 출신 열사들의 묘소 앞에 헌화했다. 그는 단순히 꽃을 바치는 것에 그치지 않고 묘역마다 무릎을 꿇고 한동안 묘비를 어루만지며 진심 어린 추모의 뜻을 표하는 모습을 보였다. 이어 2묘역으로 자리를 옮겨 예춘호, 김홍일 열사 등의 묘소에서도 발걸음을 멈추고 묵념을 이어갔다.

이러한 행보는 단순한 기념일 일정의 수행을 넘어, 김 지사가 가진 정치적 정체성과 행정 철학의 뿌리가 어디에 있는지를 명확히 보여주는 행위로 풀이된다. 그는 도지사 취임 이전부터 꾸준히 광주를 방문해 왔으며, 임기 중에도 여러 차례 민주묘지를 찾아 광주 정신을 자신의 가치 체계의 중심축으로 설정해 왔다. 특히 주목할 만한 점은 김 지사가 2024년 5월 참배 당시 경기도의 고위 간부들과 공공기관장들을 대거 동행시켜 공동 참배를 진행했다는 사실이다. 이는 개인적인 추모를 넘어 경기도라는 지방정부 전체가 5·18 정신을 기억하고 계승해야 한다는 제도적, 조직적 의지를 표명한 것이었다.

당시 그는 역사의 물줄기를 바꾼 광주 정신으로 대한민국 대전환을 이루겠다는 포부를 방명록에 남긴 바 있다. 또한 국립 5·18 민주묘지뿐만 아니라 광주시립묘지 민족민주열사묘역인 구묘역까지 방문하는 세심함을 보였다. 특히 그는 군사 쿠데타와 학살의 책임자인 전두환의 이름이 새겨진 이른바 전두환 비석을 다시 한번 밟음으로써, 5·18 역사를 왜곡하려는 시도와 책임 회피에 대해 단호하고 강경한 거부 의사를 행동으로 보여주었다. 이러한 행동은 2021년과 2023년 참배 때와 마찬가지로 그가 가진 역사적 정의감과 타협 없는 태도를 상징한다.

결국 김동연 지사의 이러한 일련의 행보는 단순한 추모 활동을 넘어, 5·18 정신을 현재의 정치와 행정의 절대적인 기준으로 삼겠다는 강력한 메시지를 내포하고 있다. 그는 평소 불평등의 해소, 사회적 약자에 대한 보호, 그리고 무너진 민주주의의 회복을 일관되게 강조해 왔으며, 이를 통해 실현하고자 하는 사람이 중심이 되는 세상이라는 가치를 광주 정신과 결합시켰다. 정치권에서는 이번 참배가 경선 탈락 이후 그의 향후 행보를 가늠하는 중요한 지표가 될 것으로 보고 있다.

정치적 위기나 변화의 시점에서 자신의 정치적 원점으로 돌아가 가치 지향점을 재확인하는 과정을 통해, 앞으로도 민주주의와 민생, 그리고 사회 통합이라는 핵심 가치를 실천하겠다는 의지를 대내외에 선포한 것이기 때문이다. 광주는 한국 현대사에서 민주주의의 상징과도 같은 곳이며, 5·18 민주묘지는 그 아픈 역사와 승리의 기록을 간직한 성소와 같다. 김동연 지사는 경기도지사로서의 마지막 자격으로 참여한 이번 참배에서 오월 광주는 나의 영원한 나침반이라는 말을 남김으로써, 자신에게 광주가 단순한 방문지가 아니라 삶의 방향과 정치적 결단력을 제공하는 기준점이었음을 다시금 확인했다.

그는 민주주의를 향한 갈망과 인간 존엄성에 대한 존중이라는 광주의 유산이 앞으로도 자신의 정치적 삶을 이끄는 가장 강력한 동력이 될 것임을 분명히 했다. 이는 권력의 획득이나 유지보다 더 중요한 것은 올바른 가치에 기반한 신념의 실천이라는 점을 시사하며, 그가 꿈꾸는 사람 사는 세상이 광주 정신의 현대적 계승임을 보여주는 대목이다





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