김동아 의원 "검찰, 남욱 변호사 협박·회유로 진술 조작...이재명 흠집내기"

더불어민주당 김동아 의원은 최근 열린 '대장동 의혹' 관련 청문회를 통해 검찰이 남욱 변호사를 협박하고 회유하여 진술을 조작했다는 의혹을 제기하며, 이는 이재명 대표를 흠집내기 위한 악질적인 사법 살인이라고 비판했다. 그는 검찰의 인권 유린 실태를 고발하며 철저한 진상 규명과 엄벌을 촉구했다.

더불어민주당 김동아 의원 이 윤석열 정권의 정치 검찰 조작 기소 의혹 사건 진상 규명을 위한 국정조사 특별위원회 위원으로 활동하며, 오마이TV 인터뷰를 통해 검찰의 조작 수사 실태를 폭로했다. 김 의원은 지난 16일 열린 '대장동·위례신도시·김용 전 민주연구원 부원장 조작 기소 의혹 사건' 청문회의 핵심이 바로 검찰의 인권 유린과 목표 설정 수사의 실체 확인이었다고 강조했다. 이날 청문회에서 가장 큰 파장을 일으킨 증언은 대장동 개발업자 출신인 남욱 변호사 의 것이었다. 남 변호사는 2022년 9월 긴급 체포되어 서울중앙지검 구치감에 2박 3일간 감금된 상태에서 정일권 부장검사로부터 충격적인 협박을 받았다고 증언했다. 그는 정 검사가 "배를 갈라서 장기를 다 꺼낼 수도 있고 환부만 도려낼 수도 있다"며 자신의 자녀들 사진을 보여주며 "아이들을 봐야 하지 않겠냐"고 압박했다고 밝혔다.

김동아 의원은 이에 대해 "장기를 다 꺼낼 수 있다는 말은 이재명 대표를 언급하지 않으면 네 삶을 A부터 Z까지 전부 뒤지겠다는 협박이었고, 반대로 이재명 대표를 언급하면 관련된 부분만 '환부만 살짝 도려내듯' 봐주기 수사를 하겠다는 노골적인 회유였다"고 지적했다. 실제로 남 변호사가 협조하기 시작한 이후 그의 주변 지인들에 대한 수사가 중단되었다는 사실도 덧붙였다. 김 의원은 남 변호사가 구치감에 감금된 채 조사를 받은 행위에 대해 "하얀 벽만 쳐다보게 하며 고립감을 주는 것으로, 고문 기술 중 하나"라며 "신체적, 심리적으로 사람을 무너뜨린 뒤 이재명이라는 단어를 듣기 위한 수사를 한 것"이라고 거듭 강조했다. 또한, 검사가 남 변호사에게는 유동규 전 본부장이 자백했다고 하고, 유 전 본부장에게는 남 변호사가 모든 것을 불었다고 말하며 두 사람을 고립시키고 이간질하여 진술을 조작한 것이라며, 이는 명백한 거짓말과 사기라고 목소리를 높였다. 한편, 청문회에 출석한 이원석 전 검찰총장은 자치단체에 대한 수사는 최고 의사 결정권자에 대해 수사하는 것이 기본이라며 대장동 사업 당시 이재명 성남시장에 대한 수사의 정당성을 주장했다. 그러나 김 의원은 이를 "구차한 변명"이라고 일축하며, 이번 사건은 단순히 정치적 이득을 취한 것을 넘어 한 사람과 주변인의 인생을 파탄 내기 위한 악질적인 사법 살인이자 국정농단이라고 규정했다. 그는 역사적인 엄벌과 단죄가 필요하며, 국정조사 이후 특별검사(특검)를 통해 충분한 수사가 이루어지도록 하겠다고 밝혔다. 자세한 인터뷰 내용은 오마이TV 유튜브 채널에서 확인할 수 있다





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