김도읍·성일종·정점식, 국민의힘 원내대표 출마 선언…당내 화합·재건 강조

국민의힘이 송언석 원내대표 사퇴 후 9일 새 원내대표를 선출한다는 가운데, 김도읍·성일종·정점식 3명의 의원이 동시에 출마를 선언했다. 각자는 분열된 당내 화합, 신뢰 회복, 중진 역할 확대 등을 핵심 과제로 내세우며 기존 파벌을 탈피한 '통합 보수'를 제시하고 있다.

김도읍 , 성일종 , 정점식 국민의힘 의원이 5일 원내대표 선거 출마를 공식 선언했다. 기존 원내대표 송언석 의원이 사퇴함에 따라 당은 9일 새로운 원내대표를 선출할 계획이다. 부산 강서·4선 김도읍 의원은 국회 본회의실에서 "분열된 당내 화합을 통해 위기의 보수를 재건해야 한다"며 출마 의지를 표명했다.

그는 "한 계파가 원내대표를 맡게 되면 분열이 심화될 위험이 있다"고 지적하고, "계파 중립 입장에서 당의 화학적 결합을 촉진해 에너지를 창출하는 역할을 하겠다"고 강조했다. 김 의원은 장동혁 대표가 이끄는 지도부 출범 초기 정책위 의장을 맡았지만, 지난해 말 정책적 견해 차이로 사퇴한 바 있다. 그는 또한 한동훈 무소속 후보가 출마한 부산 북갑 보궐선거에서 보수 진영의 단일화 필요성을 역설하며, 국민의힘 후보를 강제로 공천하지 말아야 한다는 입장을 밝혔다.

경남 통영·고성·3선 정점식 의원도 같은 날 국회에서 기자회견을 열고 "마지막 희생의 불씨를 살려 다시 일어설 길은 오직 하나, 신뢰 회복과 통합뿐"이라며 출마 선언문을 발표했다. 그는 "무너진 신뢰를 다시 세우고 흩어진 힘을 하나로 모아야 한다"고 강조하고, 당 대표 출마를 위해 정책위 의장직에서 물러났다고 밝혔다. 정 의원은 친윤석열 계열로 평가되며, 당 주류 의원들로부터 출마를 권유받은 것으로 알려졌다. 그는 "당의 미래는 신뢰와 통합에 달려 있다"며, 당 내 다양한 파벌을 초월해 국민과 당을 위한 리더십을 약속했다.

충남 서산·태안·3선 성일종 의원도 국회에서 기자회견을 진행하며 "지도부는 자성보다는 기득권 유지에 급급하다. 이를 혁파하지 않으면 당의 회복은 불가능해진다"고 비판했다. 그는 "계파나 세력이 아닌 오직 국민과 당을 위한 화합의 플랫폼이 되겠다"며 구체적인 공약을 제시했다. 첫째, 중진 의원들의 역할을 확대해 정책 개발과 입법 과정에 실질적인 영향력을 부여한다.

둘째, 차기 총선을 대비해 충청·수도권에 유능한 인재를 배치해 지역 균형을 맞춘다. 셋째, 여의도 연구원의 조직·운영 구조를 전면 개혁해 투명성과 효율성을 높인다. 성 의원 역시 계파색이 옅은 인물로 평가받으며, "당이 국민에게 채찍을 맞고 있다"는 점을 강조한다. 그는 "장동혁 대표의 입장이 있겠지만, 당은 모든 구성원이 국민과 당을 위한 최선의 방안을 깊이 성찰해야 한다"고 역설했다.

김도읍과 성일종 두 의원은 한동훈 무소속 후보의 복당 여부에 대해 "받아들일 수밖에 없다"는 현실 인식을 보이며, 동시에 복귀 시기와 절차에 대해서는 신중한 입장을 유지했다. 이들은 모두 당내 화합과 재건을 최우선 과제로 삼으며, 기존 파벌 구조를 넘어 새로운 보수 정치를 실현하겠다는 의지를 표명했다





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