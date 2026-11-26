KIA 김도영이 2026 프로야구 정규시즌 MVP에 올랐고 한화 허인서는 16년 만의 포수 신인왕에 선정됐다. 두 선수의 득표와 주요 기록을 정리했다.

KIA 타이거즈 김도영 (23)이 26일 서울 잠실 롯데호텔월드에서 열린 2026 프로야구 정규시즌 시상식에서 최우수선수(MVP)를 받았다. 김도영 은 2024년에 이어 개인 두 번째 MVP를 차지하며 2년 만에 다시 KBO리그 최고 선수로 선정됐다.

같은 날 시상식에서 한화 이글스 포수 허인서(23)는 신인상을 받았다. 포수가 신인왕에 오른 것은 2010년 두산 양의지 이후 16년 만이다.

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김도영 정규시즌 MVP 득표와 역대 기록

김도영은 기자단 투표 136표 가운데 80표(58.8%)를 받아 MVP에 올랐다. 평균자책과 탈삼진 부문 1위에 오른 두산 곽빈은 34표를 얻는 데 그쳤다.

정규시즌 MVP를 두 차례 이상 받은 선수는 이승엽, 선동열, 김성한, 장종훈, 박병호에 이어 김도영이 역대 6번째다. 김도영은 이 기록에 이름을 올리며 KBO리그 정상급 타자로서의 위상을 다시 확인했다.

김도영은 올 시즌 135경기에 출전해 타율 0.308, 45홈런, 118타점, 120득점, 출루율 0.413, 장타율 0.647을 기록했다. 홈런과 장타율 부문에서 1위에 올랐고, 역대 최연소 40홈런-100타점-100득점 기록도 세웠다.

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부상 복귀 시즌에 국제대회 세 차례 소화

김도영에게 2026시즌은 부상에서 돌아온 시즌이었다. 2025년 한 시즌에만 햄스트링을 세 차례 다쳐 제대로 뛰지 못했다.

재활을 마친 뒤 김도영은 올해 도루를 줄이고 장타력을 끌어올리는 방향으로 플레이 스타일을 바꿨다. 그 결과 홈런과 장타율 부문 정상에 설 수 있었다.

그는 3월 월드베이스볼클래식(WBC), 9월 아시안게임, 11월 아시아프로야구챔피언십(APBC)까지 국제대회 세 차례를 소화하면서도 정규시즌을 끝까지 완주했다. 지난 10월12일 광주 LG전에서는 통산 100호 홈런을 터뜨리며 홈런왕과 팀 3위를 함께 확정했다.

김도영 소감과 자가 평가, 유격수 전향 계획

김도영은 올 시즌 자신에게 70점을 주었다. 첫 MVP를 받은 2024년에는 80점을 줬다고 밝혔다.

그는 2024년만큼 임팩트가 있었다고 생각하지 않는다고 말했다. 타율에서 부족했다고 느낀다며 아직 갈 길이 멀다는 입장을 전했다.

김도영은 2024년 수상 당시에는 이 상이 자신의 인생에서 마지막 수상이 될 수도 있다고 생각했다고 돌아봤다. 올해는 전혀 예상하지 못했다면서, 풀타임 두 번째 시즌에 다시 받게 돼 기쁘고 영광스럽다고 말했다. 가장 기억에 남는 순간으로는 정규시즌 최종전을 꼽았다.

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올해 3루수 수비상까지 받은 김도영은 다음 시즌 유격수로 이동할 예정이다. 그는 감독에게 걱정하지 말라는 말을 전하고 싶다며, 이를 단순한 시도가 아니라 도전으로 받아들인다고 밝혔다. 그 포지션에 맞는 실력을 갖춰 결과를 내야 한다며 비시즌 동안 몸을 잘 만들어 준비하겠다고 덧붙였다.

허인서 신인왕 득표와 포수 수비 지표

허인서는 기자단 투표 136표 가운데 92표(67.6%)를 받아 SSG 김민준(20표)을 크게 앞서며 신인왕에 올랐다. 포수 출신 신인왕은 2010년 두산 양의지 이후 처음이다.

허인서는 올 시즌 130경기에 출전해 타율 0.283, 20홈런, 79타점을 기록했다. 포수 수비이닝은 925.2이닝으로 리그 최다였다.

도루 저지율은 32.9%로 주전 포수 가운데 가장 높았다. 허인서는 공격 기록보다 도루 저지율이 가장 만족스럽다고 밝혔다. 그는 포수는 결국 수비가 우선이라는 생각을 강조했다.

허인서는 시즌을 시작할 때만 해도 백업으로라도 1군에서 자리를 잡자는 목표였다고 말했다. 신인상 발표 전까지는 뽑히지 않으면 어떡하나 싶을 정도로 긴장했다고 전했다.

그는 초반에는 주자를 많이 잡지 못했지만 밸런스를 찾으려고 노력했고, 결국 도루 저지 1위를 기록한 점이 가장 마음에 든다고 말했다.