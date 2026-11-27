윤석열 정부 관저 이전 공사 예산 불법 전용 혐의 사건에서 김대기 전 비서실장에게 징역 2년 집행유예가 선고됐다. 행정안전부 소관 예산 20억 9천만 원을 전용한 의혹으로 재판에 넘겨진 이상민 전 장관에게는 무죄가 선고됐다.

윤석열 정부 청와대 이전 공사 과정에서 행정안전부 예산을 불법 전용한 혐의로 기소된 김대기 전 대통령실 비서실장이 1심에서 징역 2년, 집행유예 3년을 선고받았다. 함께 법정에 섰던 이상민 전 행정안전부 장관에게는 무죄가 확정됐다. 서울중앙지법 형사36부(재판장 이정엽)는 27일 직권남용 과 권리행사 방해 등 혐의로 기소된 김 전 실장에게 위와 같이 판결했다.

김대기 전 실장 및 동료 공무원 처벌 내용

법원은 김 전 실장 외에 윤재순 전 대통령실 총무비서관과 김오진 전 대통령실 관리비서관에게도 각각 징역 1년, 집행유예 2년을 선고했다. 이들은 윤석열 정부 출범 초기인 2022년 5월부터 7월 사이, 대통령 관저 이전 공사 과정에서 무자격 업체인 '21그램'에 예산을 초과한 공사비를 지급하기 위해 관저 업무와 무관한 행정안전부 예산 20억 9천만 원을 불법 전용·집행하도록 지시한 혐의로 재판을 받아왔다.

Also read “먹고살려고 신용대출 받았다”…담보 없는 서민 ‘생계형 빚’ 역대 최대

재판부는 세 사람이 정부청사관리본부 소속 공무원들에게 의무 없는 일을 하게 한 직권남용 및 권리행사 방해 혐의에 대해 유죄로 인정했다. 그러나 이상민 전 장관에 대해서는 예산 전용 절차가 그의 지시로 마련됐다고 보기 어렵고, 다른 피고인들과 공모했다는 점을 입증할 증거가 부족하다는 이유로 무죄를 선고했다. 김 전 실장과 윤 전 비서관, 김 전 비서관은 이날 집행유예 판결을 받으며 구속 상태에서 석방되었다.

법원의 유죄 인정 근거 및 불법성 판단

재판부는 피고인들이 관저 공사가 대통령 비서실 소관 사업이라는 점과, 관저 공사에 행정안전부 기정 예산을 사용하는 것이 위법하다는 점을 적어도 미필적으로 인식했을 것으로 판단했다. 이는 피고인들이 법령을 준수할 의무가 있는 공무원임에도 불구하고, 국가재정법상 예산 편성 및 집행의 원칙보다 대통령 당선인의 청와대 이전 공약의 신속한 이행을 우선시했기 때문이다.

Advertisement

재판부는 피고인들의 범행으로 인해 행정안전부 소관 예산이 본래 목적 사업이 아닌 곳에 사용되었고, 이는 국가재정법상 예산 편성과 집행 원칙을 위반하는 것이라고 명확히 지적했다. 이러한 결정은 공무원을 비롯한 공무원이 지켜야 할 재정 엄수 원칙을 강조한 것으로 해석된다. 다만, 이로 인해 행정안전부의 다른 사업에 실질적인 차질이 빚어지지는 않았고, 전체 국가 예산 측면에서 불필요한 추가 지출이 발생하지는 않은 점 등을 유리한 정상으로 참작했다.

권창영 특검팀 기소 이후 첫 번째 법적 판단

이번 판결은 권창영 종합특별검사팀이 '1호 사건'으로 기소한 이후 사법부에서 나온 첫 번째 구체적인 판단이라는 점에서 주목된다. 김대기 전 비서실장과 윤재순 전 총무비서관은 구속 상태를 유지한 채 재판을 받아왔으나, 집행유예가 선고됨에 따라 법정 구속 상태에서 풀려났다. 이번 1심 판결은 향후 상소 절차 등을 통해 최종적인 법적 결론이 나기 전까지의 중간 단계이지만, 관저 이전 과정에서 발생한 예산 관련 불법 지시에 대한 사법부의 명확한 태도를 보여준 사건이다.