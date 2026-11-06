김길영 서울시의원, 오세훈 시장 정책 검증 주장…'발목잡기' 경고

김길영 서울시의회 국민의힘 대표의원은 민주당의 무조건적 반발을 우려하며, 오세훈 시장 정책은 공개 토론으로 시민 삶에 도움 되는지 검증해야 한다고 강조했다. 266억원 편성된 청년 AI 성장권도 안전성 점검을 통한 추진을 제안했다.

김길영 서울시의회 국민의힘 대표의원은 오는 12월 23일까지 진행되는 제340회 정례회 기간 중 오세훈 시장이 추진하는 정책들에 대해 공개적인 검증 절차를 강력히 요구했다. 그는 더불어 민주당 이 단순히 시장 소속이라는 이유만으로 정책 발목을 잡는다면, 의회 차원에서 해당 정책이 시민의 삶에 실제로 도움이 되는지 여부를 토론과 증명을 통해 확인해야 한다고 밝혔다. 김 대표는 협치의 본질이 다수당보다 소수당에게 더 중요하며, 타당성이 인정된 사안이라면 여야를 넘어 협력해야 한다고 지적했다.

오세훈 시장 정책 검증 요구와 여야 공방

김길영 대표의원은 행정사무감사가 특정 행정기관의 비리를 추궁하는 도구가 아니라, 서울시정 전반을 시민의 눈높이에서 객관적으로 평가하는 자리라고 정의했다. 그는 한강버스 추진 사례를 예로 들며, 야당인 민주당이 오세훈 시장의 사업만 집중적으로 공격할 경우 자칫 '오세훈 시정 발목잡기'라는 부정적인 인식을 줄 수 있다고 우려했다. 그는 강을 활용한 교통체계가 해외에는 다수 존재하며, 한강버스는 단순 교통수단을 넘어 주말 관광객을 유치하는 관광 기능까지 결합할 수 있는 잠재력을 가진 사업이라고 강조했다. 따라서 모든 요건을 완벽하게 갖춘 뒤 시작하는 정책은 드물므로, 추진 과정에서의 보완과 서울형 맞춤화 과정이 정책 발전에 중요하다고 설명했다.

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청년 AI 성장권 예산 심의와 안전성 강조

오세훈 시장은 서울 중구 서울시의회 의원회관에서 열린 연합뉴스와 인터뷰에서 내년도 예산안에 다시 포함된 '청년 인공지능(AI) 성장권' 사업에 대해서도 관심을 보였다. 이 사업은 지난 추경에서 전액 삭감되었으나, 내년 예산안에서 266억원이 다시 편성되어 적극 추진 대상에 포함되었다. 김길영 의원은 새로운 정책일수록 공공성과 안전성을 철저히 고려해야 한다며, 각 AI 업체들의 기술 수준과 가격 차이가 존재하는 만큼 동일한 예산으로 최대 효과를 낼 수 있도록 적절한 경쟁과 선정 과정이 이루어졌는지 꼼꼼히 점검하겠다고 밝혔다.

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예산 심의의 본질과 시민 중심 가치 관철

서울시의 내년도 예산안 심의와 관련하여 김길영 의원은 예산이 민주당의 자금이나 국민의힘의 자금, 나아가 오세훈 시장의 개인 자금과 무관함을 재차 강조했다. 그는 궁극적으로 예산은 시민들이 낸 세금이며, 어떻게 배분하느냐가 핵심 문제라고 명시했다. 이에 따라 국민의힘 소속 시의원들도 예산안을 정교하게 분석하고 의회의 본연의 역할을 수행하여 시민의 이익을 최우선으로 할 것이라고 약속했다. 그는 새로운 정책일수록 부작용을 최소화하고 시민의 삶과 눈높이에 부합하는 기준을 설정해야 한다고 덧붙였다.

야간경제 활성화와 여당 시의원들의 역할

김길영 의원은 야간경제 활성화 정책이 관광 산업과 골목상권, 소상공인 활성화로 이어질 수 있는 중요한 정책이라고 평가했다. 하지만 주거지역 소음 문제나 기존 상권과의 이해충돌 같은 부작용 역시 함께 조정해야 한다고 지적했다. 그는 이러한 기준 설정이 결국 시민의 삶과 시민의 눈높이에 기반해야 한다고 역설했다. 오세훈 시장이 제시한 정책 방향이 타당하다면 시의회가 힘을 실어주고, 부족한 부분은 보완하여 더 잘 추진되도록 하는 것이 국민의힘 소속 시의원들의 사명이라고 그는 다시 한번 강조했다.