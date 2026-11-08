김고은 스타일링 비결, 가르마 위치로 얼굴형 교정하기

머리 자르거나 염색하지 않아도 가르마 위치 바꾸기만으로 인상을 완전히 바꿀 수 있다. 김고은 배우의 다양한 헤어 연출을 통해 얼굴형별 최적의 가르마 찾기 방법을 자세히 알아본다.

변신을 위해 큰 수술이나 염색을 진행하지 않더라도, 단순히 가르마의 위치만 조절해도 전혀 다른 인상을 연출할 수 있다. 배우 김고은 은 이러한 가르마 스타일링 의 대표적인 성공 사례로 꼽히며, 다양한 연출을 통해 자신만의 스타일을 구축해 왔다. 마르디 메르크디가 제공하는 이 정보를 바탕으로 머리카락의 흐름을 조절하는 방법을 살펴보면, 단돈 몇 분의 투자로 얼굴 윤곽을 보정하고 개성을 강화할 수 있다.

가르마 위치에 따른 얼굴형 교정 원리

가르마를 가운데로 반듯하게 5대5로 나누면 얼굴이 또렷하고 세련되어 보이며, 한쪽으로 6대4나 7대3으로 넘기면 볼륨과 부드러운 인상을 더할 수 있다. 같은 사람이라도 가르마의 위치가 달라지면 얼굴 윤곽과 이목구비가 드러나는 방식이 완전히 변화하기 때문에, 이는 단순한 머릿결 처리를 넘어 얼굴 비율을 재구성하는 기법이다.

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얼굴이 둥근 편이라면 가운데 가르마나 살짝 비껴난 가르마를 시도해 볼 것을 권장한다. 얼굴 중앙을 기준으로 양쪽 머리카락이 자연스럽게 떨어지게 하면 시선이 세로 방향으로 이어져 얼굴이 길어 보이는 효과를 얻을 수 있다. 반면 각진 얼굴을 가진 사람은 한쪽으로 깊게 넘긴 사이드 가르마가 좋은 선택이 될 수 있다.

깊은 사이드 가르마는 이마와 턱선의 각을 머리카락이 비스듬히 가려주면서 얼굴 윤곽이 부드럽게 보이도록 도와준다. 광대가 도드라지거나 턱선이 뚜렷한 사람도 비대칭적인 가르마로 시선을 분산시킬 수 있으며, 깊은 사이드 가르마와 느슨한 웨이브를 함께 연출하면 각진 얼굴선을 부드럽게 표현할 수 있다.

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얼굴형별 최적의 가르마 스타일 선택 가이드

이마가 넓고 턱이 좁은 하트형 얼굴에는 옆으로 흐르는 가르마나 자연스러운 6대4 가르마가 잘 어울린다. 이마 양옆을 머리카락으로 부드럽게 감싸면 얼굴 위쪽의 넓은 느낌을 완화하고 시선을 눈과 광대 쪽으로 유도할 수 있어 균형 잡힌 인상을 준다.

반대로 얼굴이 길고 이마가 넓다면 정중앙 가르마로 세로선을 강조하기보다, 살짝 비껴난 가르마에 앞머리나 얼굴선을 감싸는 층을 더하는 방법을 택하는 것이 낫다. 가르마 자체의 위치보다 옆머리의 볼륨과 앞머리 길이가 얼굴 비율을 조절하는 데 더 큰 역할을 하기 때문에, 이러한 디테일에 집중해야 한다.

얼굴형이 달걀형에 가깝다면 가르마 스타일 선택의 폭이 매우 넓어지므로 자유로운 연출이 가능하다. 배우 김고은은 단정한 사이드 가르마부터 앞머리를 내린 스타일, 자연스럽게 흐트러진 머리까지 다양한 연출을 보여주는 대표적인 사례로, 얼굴 비율이 비교적 균형 잡힌 경우라면 가운데와 옆 가르마를 번갈아 시도하면서 원하는 분위기에 따라 선택하면 된다.

가르마 교정을 위한 실용적인 스타일링 팁

나에게 맞는 가르마를 찾기 위해서는 평소 가르마를 반대 방향으로 바꿔보는 것부터 시작하는 것이 좋다. 원래 머리카락이 눕는 방향과 반대로 넘기면 뿌리가 자연스럽게 들려 정수리 볼륨을 살리는 데 도움이 되며, 이는 머릿모가 납작해 보이는 현상을 해결하는 가장 기본적인 방법이다.

다만 가르마가 강하거나 모발이 굵고 뻣뻣하다면 억지로 반대 방향을 유지하기 어려울 수 있다. 이때는 젖은 상태에서 꼬리빗으로 가르마를 정한 뒤 뿌리부터 드라이하고, 모발이 식을 때까지 방향을 유지하면 모양을 더 잘 잡을 수 있다. 가마가 강한 모발이라면 헤어스프레이나 루트 볼륨 파우더 등의 보조 도구를 사용하는 것도 유효한 전략이다.

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가르마를 정할 때는 정면 사진만 보지 말고 좌우 측면과 전체 실루엣도 함께 확인하는 것이 좋다. 얼굴의 좌우가 완벽하게 대칭인 사람은 드물며, 한쪽 눈썹이나 광대가 더 도드라진다면 그 부분을 드러낼지 머리카락으로 부드럽게 감쌀지에 따라 인상이 크게 달라진다. 이 과정에서는 전문 스타일리스트의 눈높이에서 얼굴의 밸런스를 점검하는 것이 중요하다.

지속 가능한 헤어 스타일을 위한 유지 관리 전략

정수리 숱이 적거나 모발이 가늘다면 가르마를 한곳에 오래 고정하지 않고 조금씩 위치를 바꿔 뿌리 볼륨을 살리는 방법이 효과적이다. 정해진 위치에 가르마를 계속 유지하면 그 부분의 모발이 얇아지고 늘어져 보일 수 있으므로, 주기적인 위치 변경은 모발 건강과 스타일링 모두에 도움이 된다.

가르마에 정답은 없으며, 둥근 얼굴은 무조건 가운데 가르마, 각진 얼굴은 반드시 옆 가르마라는 식의 공식에 자신을 맞출 필요도 없다. 얼굴형은 참고 기준일 뿐이고, 실제로는 머리카락이 자연스럽게 흐르는 방향과 평소 손질할 수 있는 시간까지 고려해야 한다. 스타일링의 궁극적 목적은 얼굴형의 결점을 숨기는 것이 아니라, 나의 자연스러운 매력을 극대화하는 데 있다.

거울 앞에서 가르마를 1~2㎝씩 옮겨보는 것만으로도 평소와 다른 얼굴을 발견할 수 있으며, 이는 단순한 외형 변화 그 이상의 자기 발견의 경험이 된다. 작은 변화에서 시작하여 자신에게 가장 잘 어울리는 스타일을 찾는 여정, 이를 통해 더自信찬 모습으로 일상을 꾸려나갈 수 있다. 김고은 배우의 경우에도 이러한 세심한 스타일링 관리가 그의 다양하고 매력적인 이미지 형성의 핵심 요소로 작용하고 있다.