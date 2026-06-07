1979년 YH무역 노동자 김경숙의 투신 사망 사건을 중심으로 1970대 한국 노동운동의 현실과 정치적 파장을 조명한다. 김경숙의 생애와 투쟁이 박정희 정권의 몰락과 부마항쟁으로 이어진 역사적 인과관계를 분석한다.

1970년대 대한민국은 고도 경제성장의 이면에서 심각한 노동 착취와 인권 침해가 만연한 시기였다. 기업들은 이윤 극대화를 위해 근로자들의 임금을 체불하거나 휴식조차 보장하지 않는 방식으로 부를 축적했고, 국가 권력은 이러한 불법적 관행을 묵인하거나 적극적으로 지원하며 노동자들의 저항을 억누르는 역할을 했다.

경제 성장의 수치만을 강조하며 당시의 참상을 '고도 경제성장'으로 포장하는 것은 사실과 맞지 않는 주장이다. 이러한 부조리에 맞서기 위해 수많은 노동자들이 치열한 투쟁에 나섰고, 이 과정에서 전태일과 김경숙 같은 희생이 발생했다. 1970년 11월 13일, 전태일이 자신의 몸에 불을 붙여 열악한 노동환경을 알렸고, 약 9년 후인 1979년 8월 11일에는 YH무역 노동자 김경숙이 신민당 당사에서의 경찰 강제 진압 과정에서 투신하는 사건이 벌어졌다. 이들의 희생은 단순한 개인의 비극이 아니라 한국 사회의 구조적 모순을 폭로하고 정치·사회 변화를 촉발한 역사적 계기가 되었다.

김경숙의 삶과 투쟁은 1970년대 노동 현실을 집약적으로 보여준다. 1958년 전라남도 광산군에서 태어난 그는 어린 시절 아버지를 잃고 어머니를 도와 가족을 부양해야 했다. 국민학교 졸업 전부터 공장에 취업하며 생계를 이어갔고, 1973년에는 전라도에서 서울로 상경해 여러 봉제공장에서 미싱사로 일했다. 그러나 그가 다녔던 봉제공장들의 노동조건은 극히 열악했고, 임금 체불은 일상적이었다. 김경숙 자신이 남긴记录에 따르면, 그는 5원짜리 풀빵으로 연명하며 8년간 공장 생활을 했고, 결국 남은 것은 '병밖에 없다'고 고백할 정도로 건강이 악화되었다.

이러한 경험을 통해 그는 '노동조합이 있는 회사'의 가치를 깨닫게 되었고, 1976년 YH무역에 입사한 뒤에는 노조활동에 적극 참여하여 조직부 차장까지 역임했다. 그러나 기업주 장용호의 부도덕한 경영과 정부의 방관 속에 YH무역은 1979년 3월 갑작스럽게 폐업을 선언했고, 이로 인해 김경숙을 비롯한 노동자들은 생계를 위협받게 되었다. 노동자들은 스스로 회사를 정상화시키기 위해 노력했지만, 기업주와 정부, 채권은행 등 모든 사회적 기구가 그들을 외면했다. 결국 YH 노동자들은 신민당 당사로 농성 장소를 옮겼고, 김경숙은 172명의 동료와 함께 8월 9일부터 농성에 들어갔다.

이 사건은 당시 야당 총재 김영삼이 YH 노동자들을 받아들이면서 정치적 쟁점으로 비화되었고, 박정희 정권은 김영삼 총재직 정지 가처분을 내리며 강하게 대응했다. 8월 11일 새벽 경찰 1,000여 명이 신민당 당사에 난입해 강제 해산에 나섰고, 이 과정에서 김경숙이 4층 창문에서 추락하여 사망에 이르렀다. 당시 정부는 자해로 발표했지만, 진실과 화해를 위한 과거사정리위원회 조사 결과 그의 사망은 폭력적인 진압 과정에서 발생한 것으로 드러났다. 특히 왼쪽 손목의 둥근 상처는 총이나 도구로 가격당한 흔적으로, 경찰의 과잉 진압이 원인임이 밝혀졌다.

김경숙의 희생은 단순한 사건을 넘어 국가 권력과 자본의 연대에 맞선 노동운동이 정치적 변혁으로 이어질 수 있음을 보여주었다. 김경숙의 투쟁은 한국 현대사의 전환점이 되었다. YH 사건은 박정희 정권에 대한 대중적 저항을 확산시켰고, 특히 김영sam에 대한 탄압은 부마항쟁이 일어나는 데 간접적으로 기여했다. 경남 마산은 1960년 4·19 혁명의 도시였고, 김영Sam의 지역 기반이었기 때문에 박정희의 탄압은 마산 주민들의 분노를 촉발시켰다.

결국 1979년 10월 16일 부마항쟁이 발생했고, 이로 인해 박정희 정권은 큰 정치적 위기를 맞이했다. YH 사건과 부마항쟁을 거치며 박정희 정권은 내분을 겪다가 10월 26일 궁정동 총성 사건으로 붕괴되고 말았다. 김경숙의 희생은 이러한 일련의 역사적 과정에서 노동운동이 정치변혁과 연결되는 중요한 고리 역할을 했다는 평가를 받는다. 학계에서는 1970년대 노동운동이 전태일에서 김경숙으로 이어지는 투쟁의 연장선에서 이해되며, 이들의 희생이 사회적 관심을 불러일으키고 새로운 운동 지형을 모색하는 계기가 되었다고 분석한다.

김경숙은 경제 성장 논리로 포장된 국가·자본의 폭력에 맞서 노동운동과 정치투쟁의 중요성을 몸소 증명한 인물이다. 그의 죽음은 단지 한 노동자의 비극이 아니라, 한국 사회가 민주주의와 인권을 성찰하는 계기를 마련했다. 오늘날 우리 사회는 김경숙과 같은 희생을 반복하지 않기 위해 노동권 보호와 사회적 정의를 위한 지속적인 노력을 기울여야 한다. 그의 기억은 1970년대의 Darkness를 넘어 한국 사회가 더 나은 방향으로 나아가기 위한 지혜의 원천이 되고 있다





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