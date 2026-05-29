김경수 경남지사 후보와 박완수 후보의 딥페이크 영상 의혹, 검찰 수사 의뢰

김경수 더불어민주당 경남지사 후보와 박완수 국민의힘 후보가 진행한 인터뷰에 앞서 사진 촬영하는 모습. 연합뉴스에 따르면, 김경수 후보를 비방하는 딥페이크 영상을 제작·유포한 의혹을 받는 박완수 후보 캠프 관계자들이 검찰 수사를 받게 됐다. 경상남도선거관리위원회는 29일 박 후보 캠프 소속 인사와 전 경남도청 공무원 등 8명을 창원지검에 수사 의뢰했다.

김경수 더불어민주당 경남지사 후보와 박완수 국민의힘 후보(기호순)가 경남 창원시 성산구 각 후보의 캠프에서 최근 연합뉴스와 진행한 인터뷰에 앞서 사진 촬영하는 모습. 연합뉴스 김경수 더불어민주당 경남지사 후보를 비방하는 딥페이크 영상을 제작·유포한 의혹을 받는 박완수 국민의힘 후보 캠프 관계자들이 검찰 수사를 받게 됐다.

경상남도선거관리위원회는 29일 박 후보 캠프 소속 인사와 전 경남도청 공무원 등 8명을 창원지검에 수사 의뢰했다고 밝혔다. 수사 의뢰 대상에는 전 경남도청 공무원 3명과 딥페이크 영상 제작에 관여한 5명이 포함됐다. 앞서 JTBC는 전날 박 후보 캠프 내부 직원의 폭로를 인용해 지난달 김경수 후보를 비방하는 인공지(AI) 딥페이크 영상이 제작·유포됐다고 보도했다.

‘전담 인력 두고 영상 제작’ 주장 해당 직원은 이달 초 선관위에 자수 형식으로 진술하면서 자신뿐 아니라 박 후보 캠프 측도 전담 인력을 두고 딥페이크 영상을 제작해 유튜브 비공개 채널에 올렸다고 주장한 것으로 전해졌다. 또 지난달 당시 경남도청 현직 공무원들이 김 후보 등 선거 관련 영상 제작을 지시하고 관련 자료를 제공하는 등 적극적으로 관여했다고 주장하며 통화 녹취 등 증거도 제출했다. 공직선거법은 선거일 90일 전부터 선거일까지 선거운동 목적의 딥페이크 영상 제작·편집·유포·게시 등을 금지하고 있다. 양측 캠프 정면 충돌 의혹이 확산되자 양측 캠프는 이날 기자회견을 열고 치열한 공방을 벌였다.

김경수 후보 캠프는 경남도청에서 긴급 기자회견을 열고 박 후보 측의 불법 AI 가짜 선거 영상 제작·유포 의혹과 경남도청 공무원의 선거 개입 의혹이 드러났다며 박 후보의 사퇴를 촉구했다. 동시에 경남경찰청에도 관련 내용을 고발했다. 박완수 측 ‘홈페이지 시안 검수 과정서 발생’ 박 후보 선거캠프는 이날 오후 배포한 보도자료에서 ‘29일 김경수 후보 캠프가 제기한 이른바 ‘딥페이크 영상물 4건’ 의혹은 사실관계를 왜곡한 정치공세’라며 ‘공개 유포용 딥페이크 영상물이 아니라 홈페이지 개설 전 비공개 디자인 시안 검수 과정에서 발생한 사안’이라고 밝혔다.

이어 ‘홈페이지 제작 과정에서 AI 기술 활용 여부와 관련해 경남선관위에 문의했고 선관위로부터 문제 소지가 있을 수 있다는 취지의 안내를 받은 즉시 해당 메인화면 시안 4곳을 삭제하고 다른 화면으로 교체했다’고 설명했다. 또 ‘상대 후보를 기만하거나 허위 사실을 퍼뜨리기 위한 영상물이 아니었고 유권자를 상대로 공개 배포한 선거운동용 영상물도 아니었다’고 강조했다





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