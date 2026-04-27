김경수 후보, 부울경 메가시티 구상 발표…4대 광역철도망으로 30분 생활권 구축

더불어민주당 김경수 경남도지사 후보가 부울경 메가시티 구상과 4대 광역철도망을 통해 30분 생활권 구축을 공약했다. AI 기반 교통혁신과 경남패스 도입으로 교통 사각지대 해소와 도민 부담 완화를 약속했다.

더불어민주당 김경수 경남도지사 후보는 27일 4대 광역철도망 중심의 부울경 메가시티 30분 생활권 구축 전략과 경남 교통 대전환 구상을 담은 제1호 공약을 발표했다. 김 후보는 이날 경남도의회 프레스룸에서 '경남대전환을 위한 김경수 의 약속 1탄' 기자회견을 열고 다시 무너지고 있는 경남 경제를 살리고 800만 부울경의 심장을 다시 뛰게 할 첫번째 약속이라며 이러한 구상을 밝혔다.

김 후보는 대한민국 경제가 지난해 1%대 플러스 성장을 기록한 반면, 같은 기간 경남은 마이너스 0.8%였다며 경남 경제 위기는 기존 방식으로는 극복할 수 없다고 주장했다. 특히 경남 혼자의 힘으로는 수도권 일극 체제를 극복할 수 없다며 부울경 전체를 하나의 거대 경제권으로 묶어 제2의 수도권을 만들어야 한다고 강조했다. 그는 부울경 메가시티는 우리 청년들이 서울에 가지 않고도 바로 이곳에서 꿈을 펼칠 수 있게 만드는 생존전략이라며 부울경 어디든 대중교통으로 수도권처럼 다닐 수 있게 해줘야 한다고 말했다. 청년이 머무는 경남으로 가기 위한 최소한의 조건이라고 짚었다.

김 후보는 부울경 30분 생활권 실현을 위한 4대 광역철도망 구축 계획을 공개했다. 4대 광역철도망은 제1축 서부경남 KTX 조기완공과 연장, 제2축 동부경남 KTX 고속화, 제3축 남해안권 광역급행철도, 제4축 달빛철도 조기착공 등으로 구성된다. 4대 광역 철도망으로 부울경 전체를 하나의 생활권으로 묶겠다는 구상이다. 제1축은 현재 2031년 완공 예정인 서부경남 KTX를 임기 내 조기 완공하고, 거제에서 가덕도신공항까지 연장하는 계획이다. 제2축은 동대구~창원~마산 구간 KTX 고속화와 가덕도신공항 연결을 통해 동부경남을 첨단 물류산업 거점으로 육성하는 내용을 담았다.

제3축은 진주~창원~김해~부산을 잇는 경전선을 수도권 GTX 수준의 남해안권 광역급행철도로 전환해 주요 도시를 30분 생활권으로 연결하고 제4축은 거창·함양·합천을 잇는 달빛철도를 조기 착공해 경남 서북부 성장축으로 육성하는 방안이다. 김 후보는 이와 함께 AI 기반 교통혁신과 생활밀착형 교통복지 정책도 함께 제시했다. 그는 AI 기반의 이용자 반응형 대중교통 플랫폼 ART(AI/All-Demand Responsive Transportation)를 통해 우리집 문 앞에서 목적지 문 앞까지 이어지는 대중교통 사각지대 제로 시대를 전국 최초로 열겠다는 포부를 밝혔다.

ART는 수요를 실시간 분석해 버스·택시·호출 교통을 탄력 배차하는 시스템이다. 또한 궤도 건설이 필요 없이 고무 바퀴로 다니는 도시형 미래 교통수단인 무궤도 트램(TRT, Trackless Rapid Transit)을 도입하겠다며 주요 도시에 우선 배치해서 상권을 살리고 우리 경남의 철도와 기계 산업 역량을 결집해 TRT 차량 국산화까지 이뤄내겠다고 공약했다.

아울러 김 후보는 도민 교통비 부담 완화 대책으로 매월 정액제로 사용할 수 있는 경남패스 한 장으로 모든 대중교통을 자유롭게 이용할 수 있게 만들겠다며 읍면과 같이 대중교통 취약지역에는 더 저렴한 초저가형 패스를 도입하겠다는 구상을 제시했다. 김 후보는 부울경 메가시티를 통해 경남 경제 대전환을 반드시 이루어내겠다며 그 약속을 경남 교통 대전환으로 시작하겠다고 말했다. 철길을 통해 사람이 모이고 돈이 머무는 경남을 만들겠다며 어느 곳이든 대중교통으로 오고갈 수 있는 경남을 만들겠다고 포부를 밝혔다





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