김경수 후보, 박완수 후보 딥페이크 논란에 법적 책임 촉구

김경수 후보는 박완수 후보 캠프가 AI 딥페이크 비방 영상을 제작·유포하고 공무원까지 개입했다는 폭로에 대해 즉각 사퇴와 책임을 요구하며 경남경찰청에 고발했다. 양 캠프는 서로의 주장을 부인하고 있어 선거법 위반 여부와 공무원 중립성 논란이 집중되고 있다.

더불어민주당 김경수 경남도지사 후보는 29일 박완수 국민의힘 경남도지사 후보 선거캠프가 자신을 비방하는 AI 딥페이크 영상을 제작·유포한 사건과 관련해, 해당 영상 제작에 경남도 공무원들이 관여했다는 내부 폭로가 나오자 "박 후보가 명확히 해명하고 책임을 져야 한다"는 입장을 밝혔다.

이와 동시에 김 후보 캠프는 박 후보 캠프가 딥페이크 영상을 조직적으로 제작·배포했다는 주장을 제기했고, 이에 대한 조사를 촉구했다. JTBC 뉴스에 따르면, 지난달 16일 한 유튜브 채널에 김 후보의 과거 드루킹 댓글 조작 사건을 비판하는 내용의 뮤직비디오가 올라왔으며, 이는 인공지능을 활용한 딥페이크 영상이었다. 해당 영상은 박 후보 캠프에 영입된 영화감독 출신 A씨가 제작했으며, 선거법상 선거 90일 전부터 선거일까지 딥페이크 영상을 제작·편집·유포하는 행위가 금지돼 있는 상황에서 불법 제작 가능성을 인지하고 즉시 영상을 내렸다고 전했다.

그러나 A씨는 박 후보 캠프가 전담 인력을 두고 계속해서 딥페이크 영상을 만들어 올렸다고 주장했고, 공무원들의 개입 정황도 있다고 보도했다. A씨는 경남도청 현직 공무원들이 김 후보 등 관련 인물을 위한 선거 영상을 만들도록 지시하고 자료를 제공·수정까지 요구한 사실을 주장했다. 이에 대해 김 후보는 딥페이크 자체가 불법이며, 이를 이용해 비방 영상을 유포한 행위와 경남도청 공무원들의 개입이 모두 심각한 위법이라고 강조했다. 김 후보 캠프는 해당 내용과 관련해 경남경찰청에 고발했으며, 민주주의를 훼손한 선거 행위를 절대 용납할 수 없다고 밝혀 박 후보의 즉각 사퇴를 요구했다.

허성무 총괄선대위원장은 긴급 기자회견에서 이번 사건을 단순한 부정 선거가 아니라 공직선거법을 정면으로 위반한 중대한 범죄 의혹이며, 행정 권력을 선거에 이용한 관권선거 의혹이라고 규정했다. 그는 불법임을 알면서 영상을 제작·게시하고, 비공식 채널을 가장해 조직적으로 운영했다면 계획적이고 조직적인 선거범죄라고 지적했다. 특히 현직 공무원이 특정 후보를 위한 선거 콘텐츠 제작을 지시하거나 자료를 제공·수정까지 요구한 경우, 이는 지방공무원의 정치적 중립 의무를 명백히 위반한 것이라고 강조했다.

헌법 제7조 2항이 보장하는 공무원의 정치적 중립은 단순한 윤리적 규범이 아니라 헌법적 의무이며, 이를 위반하는 행위는 헌법을 짓밟는 심각한 사태라고 비판했다. 허 위원장은 행정 권력을 등에 업고 불법 AI 가짜 영상으로 선거운동을 벌인 후보가 도지사를 계속한다면 도민에 대한 모독이며 우롱이라고 규정하고, 박 후보에게 즉각 후보 직에서 사퇴할 것을 압박했다. 한편 박 후보 캠프는 유해남 수석대변인을 통해 캠프가 불법 영상을 조직적으로 제작·지시·유포했다는 주장은 사실이 아니며, 딥페이크 영상 제작을 지시한 적도 없고 선거에 활용한 적도 없다고 공식 성명을 발표했다. 또한 캠프에 딥페이크 전담팀이 있다는 주장 역시 사실이 아니라고 밝혔다





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