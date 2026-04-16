김건희 여사 관련 의혹 특검 수사 범위 밖 혐의, 이종호 전 대표 항소심서 일부 공소기각

김건희 여사 관련 의혹을 수사한 특별검사팀의 수사 범위를 벗어난다는 이유로, 이종호 전 블랙펄인베스트 대표의 재판 청탁 명목 금품 수수 혐의 일부가 항소심에서 공소기각됐다. 법원은 이 전 대표에게 징역 1년 2개월을 선고했지만, 횡령 사건 관련 혐의는 특검 수사 대상이 아니라고 판단했다.

이종호 전 블랙펄인베스트 대표에 대한 변호사법 위반 혐의 항소심 에서 일부 공소기각이 선고되면서, 김건희 여사 와의 친분을 이용한 재판 청탁 명목 금품 수수 사건의 파장이 일고 있다. 서울고등법원 형사3부(재판장 이승한)는 16일 이 전 대표에게 징역 1년 2개월을 선고하고 추징금 7110만원을 명령했다. 이는 1심에서 선고된 징역 1년 6개월 및 추징금 7910만원보다 감형된 결과다. 재판부는 특히, '형사사건 무마 명목으로 금품을 수수해 변호사법을 위반한 혐의'에 대해서는 공소기각을 결정했다. 그 이유는 해당 혐의가 김건희 여사 관련 의혹을 수사했던 민중기 특별검사팀의 수사 대상 범위를 벗어난다는 판단 때문이다. 이 전 대표는 김건희 여사 의 도이치모터스 주식 계좌를 관리했던 인물로 알려져 있다.

검찰은 이 전 대표가 도이치모터스 주가 조작 사건의 1차 주범으로 지목된 이모 씨에게 '재판에서 집행유예를 받게 해주겠다'는 명목으로 2022년 6월부터 2023년 2월까지 총 25회에 걸쳐 8390만원을 수수한 혐의로 기소했다. 1심 재판부는 이 전 대표가 도이치모터스 주가 조작 사건뿐만 아니라, 또 다른 횡령 사건 재판에서도 유리한 판결을 받게 해주겠다는 명목으로 금품을 받은 혐의 모두를 유죄로 인정했다. 그러나 항소심 재판부의 판단은 달랐다. 재판부는 횡령 사건과 관련된 금품 수수 혐의에 대해 특검팀의 수사 대상이 아니라고 분명히 선을 그었다. 재판부는 해당 청탁 대상이 이 씨의 개인적인 사건이며, 김건희 여사나 도이치모터스 주가 조작 사건과의 직접적인 관련성을 찾기 어렵다고 설명했다. 이러한 판단은 특검팀의 수사 범위가 김건희 여사와 도이치모터스 주가 조작 의혹에 국한되었다는 점을 고려한 것으로 보인다. 그럼에도 불구하고, 재판부는 이 전 대표가 이 씨의 도이치모터스 주가 조작 사건 재판 청탁을 받아 금품을 수수한 혐의에 대해서는 1심과 마찬가지로 유죄를 인정했다. 재판부는 이 청탁 내용이 이 전 대표가 도이치모터스 주가 조작 공범인 이 씨에게 김건희 여사를 통해 사건 재판에 영향력을 행사하겠다는 취지로 해석될 수 있으며, 따라서 특검팀으로서는 주가 조작 사건 의혹을 밝히는 과정에서 본건을 함께 수사할 필요성이 있다고 판단했다. 이번 항소심 판결은 이종호 전 대표의 혐의 중 일부를 공소기각 처리함으로써 사건의 법적 쟁점을 더욱 복잡하게 만들었다. 특히, 특검팀 수사 범위의 한계와 개인 사건과 연루된 의혹 간의 구분은 향후 유사한 사건에서 중요한 판례가 될 수 있을 것으로 전망된다. 김건희 여사와의 연결고리에 대한 관심이 높은 만큼, 이번 판결로 인해 관련 의혹에 대한 추가적인 논란과 검토가 이어질 가능성이 있다. 또한, 변호사법 위반 혐의에 대한 법원의 판단 기준과 특별검사팀의 수사 범위 설정에 대한 논의도 활발해질 것으로 예상된다





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