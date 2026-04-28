김건희 여사, 도이치모터스 주가조작 항소심서 ‘공동정범’ 인정…1심 무죄 판결 뒤집혀

서울고법, 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 혐의 항소심에서 시세조종 가담 및 공동정범 책임 인정. 1심 무죄 판결을 법리 오인으로 보고 뒤집음. 다만, 일부 거래에 대해서는 무죄 판결 유지.

김건희 여사 의 도이치모터스 주가조작 의혹에 대한 항소심 재판 결과가 나왔다. 서울고법 형사15-2부는 김 여사를 시세조종 행위에 가담한 공동정범 으로 판단하며 1심의 무죄 판결을 뒤집었다. 재판부는 김 여사가 도이치모터스 주식이 시세조종에 동원될 수 있다는 사실을 인지하고 이를 용인하는 수준을 넘어 블랙펄인베스트의 시세조종 행위에 적극적으로 가담했다고 보았다.

블랙펄인베스트는 김 여사의 도이치모터스 주식을 관리하는 역할을 수행했던 회사이다. 이번 판결은 김 여사의 주가조작 연루 의혹에 대한 법적 판단에 중요한 전환점을 마련했다는 평가를 받는다. 재판부는 김 여사가 2011년 1월 13일 블랙펄인베스트 측과 수익 정산을 마친 이후부터 2012년까지 진행된 도이치모터스 주식 거래에 대해서는 1심과 마찬가지로 무죄 판결을 내렸다. 이는 해당 거래가 사전에 공모된 시세조종이나 방조 행위로 보기 어렵다는 판단에 따른 것이다.

그러나 재판부는 김 여사가 블랙펄인베스트를 통해 시세조종에 연루된 다른 시점의 거래에 대해서는 공동정범으로서의 책임을 인정했다. 또한, 재판부는 김 여사가 윤석열 대통령과 공모하여 정치 브로커 명태균 씨로부터 대선 여론조사 결과를 무상으로 제공받고 김영선 전 의원의 공천 과정에 부당하게 개입했다는 의혹에 대해서도 1심의 무죄 판결을 유지했다. 재판부는 명 씨가 영업 활동의 일환으로 여론조사 결과를 여러 사람에게 배포한 행위는 김 여사에게 재산상 이익을 가져다주지 않았다고 판단했다.

이번 항소심 판결은 김 여사의 법적 분쟁에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 1심에서는 주가조작 및 여론조사 결과 무상 수수 혐의에 대해 무죄 판결을 받았지만, 통일교 금품 수수 혐의 일부가 유죄로 인정되어 징역 1년 8개월과 추징금 1281만 5000원이 선고된 바 있다. 항소심에서 주가조형 혐의에 대한 유죄 판결이 내려짐에 따라 김 여사의 형량 및 법적 책임 범위가 변경될 가능성이 높다. 또한, 이번 판결은 검찰의 수사 과정에 대한 논란을 다시 불러일으킬 수 있다.

과거 더중앙플러스의 보도에 따르면, 김건희 여사의 도이치모터스 수사 당시 검찰 내부에서 윤석열 대통령이 소집한 비밀 회동이 있었다는 의혹이 제기된 바 있다. 이러한 의혹은 검찰 수사의 독립성과 공정성에 대한 의문을 제기하며 정치권의 공방전으로 이어질 수 있다. 향후 대법원의 최종 판결에 따라 김 여사의 법적 지위가 최종적으로 확정될 것으로 보인다. 이번 사건은 정치적 파장을 넘어 법치주의 원칙과 공정한 사법 시스템에 대한 국민적 신뢰를 시험하는 중요한 사례로 기록될 것이다





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