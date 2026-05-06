김건희 여사 항소심 재판장 신종오 판사 별세, 원칙과 소신 지킨 법조인의 비극

도이치모터스 주가조작 사건에서 김건희 여사에게 징역 4년을 선고하며 원칙적인 판결을 내렸던 신종오 서울고법 판사가 법원 청사 내에서 숨진 채 발견되어 법조계에 큰 충격을 주고 있습니다.

서울고등법원 에서 매우 비중 있는 사건들을 담당하며 원칙과 소신을 지켰던 신종오 판사 가 갑작스럽게 세상을 떠났다는 비보가 전해지며 법조계 에 큰 충격과 슬픔이 번지고 있습니다. 서울 서초경찰서의 발표에 따르면 신종오 판사 는 6일 오전 1시경 서초동에 위치한 서울법원종합청사 경내에서 심정지 상태로 발견되었습니다.

경찰에 의해 발견된 직후 신 판사는 인근 병원으로 급히 이송되었으나 끝내 의식을 회복하지 못하고 사망 판정을 받았습니다. 이번 사건의 발단은 전날 자정 무렵 신 판사의 가족들이 경찰에 연락이 닿지 않는다며 신고를 접수하면서 시작되었습니다. 이에 경찰은 실종 가능성을 염두에 두고 청사 내부와 주변을 샅샅이 수색하였으며 그 과정에서 신 판사를 발견하게 된 것입니다. 현장에서는 신 판사가 남긴 유서가 발견되었으며, 해당 유서에는 그가 담당했던 재판이나 업무와 관련된 구체적인 내용은 포함되지 않았던 것으로 알려졌습니다.

경찰 관계자는 현재까지 확인된 범죄 혐의점은 없으며 구체적인 사망 경위를 밝히기 위해 수사를 계속 진행할 예정이라고 밝혔습니다. 신종오 판사는 최근 대한민국 사회에서 가장 뜨거운 감자 중 하나였던 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 사건 항소심 재판장을 맡아 사회적 주목을 받았습니다. 그는 지난달 28일, 김 여사에게 징역 4년에 벌금 5000만 원이라는 중형을 선고하며 법리적 원칙을 엄격히 적용했습니다. 이는 1심 재판부가 알선수재 혐의 일부만을 인정하여 징역 1년 8개월을 선고했던 것보다 형량을 대폭 높인 결정이었습니다.

고위 공직자의 배우자라는 특수성에도 불구하고 법과 원칙에 따라 엄중한 책임을 물은 판결이었기에 당시 법조계 내외에서는 그의 강단 있는 판결에 대해 많은 평가가 쏟아졌습니다. 하지만 이러한 상징적인 판결을 내리는 과정에서 그가 느꼈을 심리적 압박감과 책임감은 상상 이상이었을 것이라는 분석이 나오고 있습니다. 그뿐만 아니라 신 판사가 소속되었던 서울고법 형사15부는 최근 법원의 조직 개편으로 인해 업무 부담이 급증한 상태였습니다. 형사 1부와 12부가 내란 전담 재판부로 전환되면서, 기존에 그들이 맡아왔던 일반 형사 사건들이 신 판사의 재판부로 대거 배당되었기 때문입니다.

신 판사는 김 여사 사건 외에도 정의용 전 국가안보실장과 서훈 전 국가정보원장이 연루된 탈북어민 강제북송 사건, 그리고 뇌물수수 혐의를 받는 윤우진 전 용산세무서장 사건 등 국가적 관심도가 높고 법리적 다툼이 치열한 사건들을 동시에 심리해 왔습니다. 방대한 기록 검토와 엄격한 판결문 작성이 요구되는 고난도 사건들이 겹치면서 신 판사의 업무 강도는 극에 달했던 것으로 보입니다.

신종오 판사는 서울 상문고등학교와 서울대학교 법과대학을 졸업한 엘리트 법조인으로, 사법시험 합격 후 사법연수원 27기를 수료했습니다. 2001년 서울지법 의정부지원 판사로 공직 생활을 시작한 그는 울산지법, 서울서부지법, 대법원 재판연구관, 대구고법, 대전고법 청주재판부 등 주요 요직을 두루 거치며 풍부한 경험을 쌓았습니다. 특히 그의 부친인 고 신현무 전 대전지검장은 법조계에서 존경받는 인물이었으며, 신 판사 역시 그 정신을 이어받아 평생을 정직하고 성실하게 살아왔다는 평가를 받습니다.

연수원 동기인 한동훈 전 국민의힘 대표나 이원석 전 검찰총장 등 당대 최고의 법조인들 사이에서도 그는 항상 점잖고 차분한 성격의 소유자로 통했습니다. 법원 내부에서 신 판사는 타협하지 않는 원칙주의자로 정평이 나 있었습니다. 주변 동료들은 그를 두고 겉으로는 부드러워 보이지만 내면에는 누구보다 강한 법적 신념을 가진 인물이었다고 회상합니다. 그는 어떤 외압이나 사회적 분위기에도 흔들리지 않고 오직 법전과 증거에 기반해 판결을 내리는 것을 최우선 가치로 삼았습니다.

하지만 이러한 원칙주의적 성격이 때로는 스스로를 더욱 가혹하게 몰아붙이는 기제가 되었을 가능성이 크다는 안타까운 시각이 많습니다. 빈소를 찾은 수많은 동료 법관과 직원들은 그가 남긴 법적 유산과 성실함을 기리며 눈물로 마지막 길을 배웅했습니다. 조희대 대법원장을 비롯한 법원 수뇌부 역시 근조 화환과 근조기를 보내며 깊은 애도를 표했습니다. 대한민국 사법부의 한 축을 든든하게 지켰던 원칙주의 판사의 갑작스러운 별세는 우리 사회에 법치주의의 무게와 법조인이 짊어져야 할 고독한 책임감에 대해 깊은 생각거리를 남기고 있습니다





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