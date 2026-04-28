김건희 여사, 도이치모터스 주가조작 및 통일교 금품수수 혐의 2심 징역 4년 확정

김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 및 통일교 금품수수 혐의에 대한 2심 판결에서 징역 4년형이 선고되었다. 1심보다 형량이 대폭 늘어난 이번 판결은 김 여사의 유죄를 인정하고, 대통령 배우자로서의 책임과 도덕성을 강조했다.

김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 및 통일교 금품수수 혐의에 대한 2심 판결이 내려져 징역 4년형이 선고되었다. 이는 1심 판결보다 형량이 대폭 늘어난 것으로, 법원은 김 여사가 도이치모터스 주가조작 에 적극적으로 가담하고, 통일교 로부터 금품을 수수하는 과정에서 묵시적 청탁이 있었다고 판단했다.

서울고등법원 형사15-2부는 김 여사를 자본시장법, 정치자금법 위반 및 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의로 구속기소한 사건에서 징역 4년과 벌금 5000만 원을 선고했다. 1심에서는 징역 1년 8개월의 형을 받았지만, 2심에서는 죄질이 중대하다고 판단되어 형량이 크게 늘었다. 이번 판결의 핵심은 도이치모터스 주가조작 혐의에 대한 1심의 무죄 판결을 뒤집고 유죄로 인정한 점이다.

법원은 김 여사가 2010년 10월부터 11월 사이에 블랙펄인베스트 측에 20억원 규모의 증권계좌를 제공하여 도이치모터스 주식 거래를 위탁하고, 이후 18만 주의 주식을 매도한 행위가 시세조종에 가담한 것이라고 판단했다. 이는 김 여사가 단순히 자금을 제공한 것을 넘어, 주가조작의 실질적인 의도를 가지고 적극적으로 개입했음을 의미한다. 또한, 통일교 측의 금품수수 혐의에 대해서도 1심의 일부 무죄 판결을 뒤집고 전부 유죄로 인정했다.

김 여사는 2022년 4월부터 7월 사이에 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 교단 지원 청탁을 받고 6200만원 상당의 다이아몬드 목걸이와 2000만원 상당의 샤넬 가방 2개를 수수한 혐의를 받았다. 1심에서는 윤석열 대통령 취임 직전 수수한 샤넬 가방에 대해 구체적인 청탁이 없었다며 무죄로 판단했지만, 2심에서는 이 역시 묵시적인 청탁이 있었다고 보았다. 다만, ‘명태균 여론조사 수수’에 대해서는 1심과 마찬가지로 정치자금법 위반 혐의에 대해 무죄 판결을 내렸다.

법원은 명태균 씨가 다른 여러 사람에게도 여론조사를 제공한 점을 고려하여 윤석열 부부가 여론조사 비용만큼의 재산상 이익을 얻었다고 보기 어렵다고 판단했다. 재판부는 양형 이유를 설명하면서 김 여사가 시세조종에 필요한 거액의 자금과 계좌를 제공하고, 통정매매를 통해 시세조종 행위에 가담했음에도 불구하고 죄책을 인정하지 않고 변명으로 일관하고 있다고 지적했다. 또한, 김 여사를 포함한 공범들이 범행을 통해 상당한 이익을 얻은 것으로 보인다고 덧붙였다.

특히, 대통령 배우자에게는 대통령 못지않은 청렴성과 도덕성이 요구되는 것이며, 김 여사는 지위를 이용하여 알선수재 행위를 하고 국민의 기대를 저버렸다고 강하게 비판했다. 이러한 비판은 김 여사의 행위가 단순한 개인의 일탈을 넘어, 공직자의 배우자로서 갖춰야 할 윤리적 책임을 저버린 심각한 사안임을 강조하는 것으로 해석된다. 선고 직후 김 여사 측 변호인들은 대법원에 상고하겠다는 의사를 밝혔다. 향후 대법원의 판결에 따라 김 여사의 최종 형량이 결정될 것으로 예상된다.

이번 판결은 정치권과 사회적으로 큰 파장을 불러일으킬 것으로 보이며, 향후 정치 지형에도 영향을 미칠 가능성이 높다. 특히, 대통령 배우자의 법적 문제에 대한 국민적 관심이 더욱 높아질 것으로 예상된다





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