김건희 여사 주가조작 사건 2심 재판장 신종오 부장판사 별세와 법조계의 애도

도이치모터스 주가조작 의혹 사건의 항소심을 맡아 김건희 여사에게 징역 4년을 선고했던 신종오 서울고법 부장판사가 법원 청사 내에서 숨진 채 발견되어 사회적 충격을 주고 있습니다.

서울고등법원 에서 김건희 여사 가 연루된 도이치모터스 주가조작 사건의 항소심 재판장을 맡았던 신종오 부장판사가 지난 6일 숨진 채 발견되어 법조계 와 사회에 큰 충격을 주고 있습니다. 서초경찰서의 발표에 따르면 신 부장판사는 새벽 1시경 서울 서초동 법원 청사 구내에서 심정지 상태로 발견되었습니다.

신고는 그보다 조금 앞선 자정 무렵에 이루어졌는데, 신 부장판사의 가족들이 연락이 닿지 않는다며 경찰에 도움을 요청한 것이 발단이 되었습니다. 경찰은 즉시 법원 청사 내부와 주변을 수색했고, 결국 신 부장판사를 발견해 인근 병원으로 긴급히 이송했으나 끝내 사망 판정을 받았습니다. 현장에서는 유서가 발견된 것으로 알려졌으며, 경찰은 해당 유서에 그가 담당했던 사건이나 구체적인 업무 관련 고민 등 직무와 연관된 내용은 담겨 있지 않았다고 밝혔습니다. 현재 경찰은 정확한 사망 경위를 조사하고 있으며, 지금까지는 타살 혐의점이나 외부의 강제적 개입 등 범죄 혐의는 확인되지 않은 상태입니다.

신종오 부장판사는 최근 대한민국 사회의 뜨거운 감자인 김건희 여사의 주가조작 의혹 사건의 2심 재판을 이끌며 주목받았습니다. 그는 지난달 28일, 김 여사에게 징역 4년과 벌금 5,000만 원이라는 중형을 선고하며 법리적인 엄격함을 보였습니다. 이는 1심 재판부의 판단보다 훨씬 무거운 형량이었는데, 1심에서는 김 여사의 혐의 중 일부인 알선수재 혐의만을 인정하여 징역 1년 8개월을 선고한 바 있습니다. 신 부장판사는 항소심에서 사건의 실체적 진실을 더욱 깊이 있게 파고들어 더 엄격한 잣대를 적용했다는 평가를 받았습니다.

권력의 핵심 인물을 대상으로 한 재판이었음에도 불구하고 흔들림 없이 판결을 내린 그의 모습은 많은 이들에게 깊은 인상을 남겼습니다. 신 부장판사의 생애와 경력을 살펴보면 그는 전형적인 엘리트 법조인의 길을 걸어왔습니다. 서울 상문고등학교를 졸업한 뒤 서울대학교 법과대학에 진학했으며, 사법시험에 합격하여 사법연수원 27기 과정을 마쳤습니다. 그의 연수원 동기에는 한동훈 전 국민의힘 대표와 이원석 전 검찰총장 등 한국 정·법조계의 주요 인물들이 포함되어 있습니다.

또한 그의 부친인 신현무 전 대전지검장 역시 법조계의 원로로 알려져 있어, 그는 대를 이어 법의 정의를 실현하는 가문에서 성장했습니다. 동료들과 후배들 사이에서 신 부장판사는 늘 '품위 있고 차분한 성품'의 소유자로 기억되었으며, 법정 안팎에서는 타협하지 않는 철저한 원칙주의자로 정평이 나 있었습니다. 이러한 공로를 인정받아 2023년에는 서울지방변호사회가 선정하는 우수법관으로 선정되는 영예를 안기도 했습니다. 그의 화려한 경력 뒤에는 무거운 책임감과 과중한 업무 부담이 있었을 것으로 보입니다.

그가 소속되었던 서울고등법원 형사15부는 최근 법원 내 조직 개편으로 인해 신설된 재판부였습니다. 기존의 형사 1부와 12부가 내란 사건 전담 재판부로 전환되면서, 그들이 처리하던 일반 형사 사건들이 형사15부로 이관되었고 이 과정에서 업무량이 급증한 것으로 알려졌습니다. 실제로 신 부장판사가 이끄는 재판부는 정은용 전 국가안보실장과 서훈 전 국가정보원장이 연루된 '북한 어민 강제 북송 사건'과 윤우진 전 용산세무서장의 뇌물 수수 혐의 사건 등 사회적 파장이 크고 법리적 다툼이 치열한 고난도 사건들을 연이어 처리해 왔습니다.

정치적으로 민감한 사건들을 연달아 맡으며 느꼈을 심리적 압박감과 육체적 피로가 상당했을 것이라는 분석이 나옵니다. 신 부장판사의 비보가 전해진 후 서울의 한 종합병원에 마련된 빈소에는 슬픔과 애도의 물결이 이어졌습니다. 이른 아침부터 동료 판사들과 법원 직원들이 찾아와 고인의 마지막 길을 배웅했으며, 일부 참석자들은 오열하며 안타까움을 금치 못했습니다. 조희대 대법원장을 비롯한 법원 고위 관계자들도 조화와 조기를 보내며 깊은 애도를 표했습니다.

법조계 내부에서는 원칙을 지키며 묵묵히 자신의 소임을 다했던 한 법관의 갑작스러운 떠남에 대해 허망함과 슬픔을 공유하고 있습니다. 특히 권력의 압박 속에서도 소신 있는 판결을 내렸던 그의 강직함이 오히려 그에게는 무거운 짐이 되었을지도 모른다는 안타까운 시선이 많습니다. 우리는 이번 사건을 통해 고위 공직자와 법관들이 짊어지는 극심한 스트레스와 정신적 고통의 심각성을 다시금 깨닫게 됩니다. 정의를 구현해야 하는 법관 역시 한 인간으로서 감당하기 어려운 심리적 한계에 부딪힐 수 있다는 점은 우리 사회가 함께 고민해야 할 문제입니다.

만약 주변에 우울감이나 말하기 어려운 고민으로 고통받는 가족이나 지인이 있다면, 24시간 운영되는 자살예방 상담전화 109번이나 SNS 상담 서비스인 마들렌 등을 통해 전문적인 도움을 받을 수 있습니다. 마음의 병은 혼자 극복하기 어렵지만, 적절한 도움과 지지가 있다면 다시 일어설 수 있는 희망을 찾을 수 있습니다. 고인의 명복을 빌며, 남겨진 가족들에게 깊은 위로를 전합니다





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신종오 판사 김건희 여사 도이치모터스 서울고등법원 법조계

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