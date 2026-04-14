김건희 여사 '명태균 불법 여론조사' 증인 출석…증언 거부로 30분 만에 신문 종료

윤석열 전 대통령의 배우자 김건희 여사가 명태균 씨 관련 불법 여론조사 사건 증인으로 출석했으나, 모든 질문에 증언을 거부하며 신문이 30분 만에 종료되었다. 윤 전 대통령과 김 여사는 9개월 만에 법정에서 대면했으며, 재판부는 언론의 촬영을 불허했다.

김 ' 명태균 불법 여론조사 ' 사건 증인으로 출석한 김건희 여사는 증언을 거부하며 30분 만에 신문이 종료되었다. 14일 오후 2시 8분 서울중앙지법 311호 형사 중법정에서 열린 공판에서, 정치브로커 명태균 씨의 공천개입 의혹 등을 수사한 민중기 특별검사 측의 질문에 대해 김 여사는 모든 질문에 '증언을 거부하겠다'고 답했다. 이는 윤석열 전 대통령과 명씨의 정치자금법 위반 혐의 공판에서 이루어진 것으로, 김 여사는 피고인인 윤 전 대통령의 배우자 자격으로 증인석에 섰다.

재판 과정에서 김 여사는 명태균 씨와의 관계, 여론조사 관련 내용 등에 대한 질문을 받았지만, 일관되게 증언을 거부했다. 특히, 김 여사와 명씨 간의 통화 녹음 파일이 재생되었을 때에도 '증언 거부' 입장을 고수했다. 윤 전 대통령은 김 여사가 증인신문을 마친 후 법정 밖으로 나가는 모습을 보며 미소를 지었다. 이번 재판은 윤 전 대통령이 2021년 6월부터 2022년 3월까지 명씨로부터 2억 7천만 원 상당의 여론조사 58회를 무상으로 받은 혐의에 대한 것이다.

재판부는 언론사의 촬영 신청을 불허했으며, 증인의 마스크 착용에 대한 입장을 밝혔다. 이진관 재판장은 증인의 진술 신빙성을 판단하기 위해 마스크 착용을 제한할 수 있다는 대법원 판례를 언급했다. 재판부는 오는 5월 12일 변론을 종결하고, 6월 중에 판결을 선고할 예정이다. 재판 과정에서 윤석열 전 대통령과 김건희 여사의 9개월 만의 만남이 이루어졌다. 윤 전 대통령은 법정에 먼저 도착하여 피고인석에 앉았으며, 김 여사가 교도관의 부축을 받으며 들어서자 시선을 고정하고 미소를 지으며 고개를 끄덕였다.

김 여사는 대체로 재판부를 바라보며, 윤 전 대통령에게 시선을 돌리지 않았다. 특검 측은 김 여사에게 함성득 교수의 소개로 명태균을 처음 만났는지, 명태균으로부터 윤석열 후보 관련 여론조사 결과를 받았는지 등을 질문했다. 그러나 김 여사는 모든 질문에 대해 증언을 거부했다. 이번 사건은 정치 브로커 명태균 씨가 연루된 불법 여론조사 혐의와 관련되어 있으며, 윤 전 대통령은 명씨와의 공모 혐의를 받고 있다.

재판부는 증인신문에서 증인의 마스크 착용 제한에 대한 입장을 밝히면서, 진술의 신빙성을 판단하기 위해 증인의 표정과 태도를 중요하게 고려할 것임을 시사했다. 김 여사의 증언 거부로 인해 신문은 짧게 종료되었지만, 사건의 핵심 쟁점들에 대한 진실 규명은 앞으로의 재판 과정에서 계속될 것으로 보인다. 이번 재판은 단순히 불법 여론조사 혐의뿐만 아니라, 윤석열 전 대통령과 김건희 여사의 관계, 그리고 정치 브로커와의 유착 관계 등 다양한 측면에서 주목받고 있다.

재판 결과에 따라 정치적 파장이 클 것으로 예상된다. 이번 재판은 정치자금법 위반 혐의와 관련된 중요한 사건으로, 그 결과에 따라 정치권에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 김건희 여사의 증언 거부는 사건의 진실 규명에 걸림돌이 될 수 있지만, 재판부는 증거와 법리에 따라 공정하게 판단할 것이다.

재판 과정에서 공개된 자료들과 증인들의 증언은 사건의 실체를 파악하는 데 중요한 단서가 될 것이다. 또한, 재판부는 증인의 마스크 착용 제한과 관련하여, 진술의 신빙성을 높이기 위한 노력을 기울이고 있다. 이는 증인의 표정과 태도를 통해 진실을 파악하려는 의도로 해석된다. 재판부는 변론 종결과 판결 선고 일정을 밝힘으로써, 사건의 최종 결론을 향해 나아가고 있다.

이번 재판은 단순한 법적 절차를 넘어, 대한민국 정치의 투명성과 공정성을 시험하는 무대가 될 것이다. 윤석열 전 대통령과 김건희 여사, 그리고 명태균 씨를 둘러싼 의혹들은 국민들의 높은 관심을 받고 있으며, 재판 결과에 따라 정치적, 사회적 파장이 예상된다. 법원은 모든 증거와 증언을 바탕으로 공정하고 객관적인 판결을 내려야 할 책임을 지고 있으며, 국민들은 재판 과정을 면밀히 지켜보며 정의로운 판결을 기대하고 있다.

이번 사건은 대한민국 정치의 중요한 분기점이 될 수 있으며, 그 결과는 앞으로의 정치 환경에 큰 영향을 미칠 것이다.





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