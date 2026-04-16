김건희 여사, 9개월 만의 법정 재회 후 '폭풍 눈물'... "돌아와 정말 많이 울었다"

윤석열 전 대통령 부부를 대리하는 유정화 변호사는 지난 14일 윤 전 대통령의 정치자금법 위반 혐의 재판에 증인으로 출석한 김건희 여사가 재회 후 돌아와 많이 울었다고 전하며, 인간적인 감정과 부부로서의 유대감을 강조했다.

윤석열 전 대통령과 김건희 여사가 약 9개월 만에 법정에서 재회한 후, 김 여사가 돌아와 눈물을 쏟았다는 소식이 전해졌다. 윤 전 대통령 부부를 대리하는 유정화 변호사는 지난 15일 자신의 페이스북에 ‘그들도 부부입니다’라는 제목의 글을 게시하며 당시의 상황을 상세히 설명했다. 유 변호사는 4월 14일, 윤 전 대통령의 정치자금법 위반 혐의 재판에 김 여사가 증인으로 출석했던 날을 회상하며, 법정에 선 두 사람의 모습이 매우 안타깝고 가슴 아팠다고 밝혔다. 윤 전 대통령은 피고인석에, 김 여사는 증인석에 자리했으며, 교도관의 부축을 받으며 걸어오는 김 여사를 윤 전 대통령은 한동안 시선으로 고정했다. 김 여사가 증인 선서를 하고 자리에 앉자 윤 전 대통령은 옅은 눈웃음을 보내기도 했다. 김 여사는 주로 시선을 아래로 향했지만, 증인 신문 도중 울컥하며 코가 붉어지거나 목소리가 떨리는 모습을 보이기도 했다.

유 변호사는 김 여사가 감정을 억누르며 의연함을 유지하려 애쓰는 모습이 오히려 더 크게 다가왔다고 전했다. 약 40개에 달하는 질문이 오가는 동안 두 사람 사이의 슬픔과 반가움이 고스란히 느껴졌으며, 그 긴장감은 변호인들마저 깊은 숨을 고르게 할 만큼 무거웠다고 묘사했다. 유 변호사는 다음 날인 15일 오후 접견에서 김 여사가 “어제 증인 신문을 마치고 구치소로 돌아오는 길이 어떻게 지나갔는지 기억이 나지 않을 정도였고, 돌아와서 정말 많이 울었다”고 말했다고 전했다. 또한 이 글이 동정을 구하기 위한 것이 아니라, 일부 왜곡된 추측에 대한 사실관계 바로잡기 위함이라고 강조했다. 그는 흑백 프레임으로 모든 것을 단정하려는 미디어의 속성을 이해하지만, 그 이전에 두 사람 역시 감정을 가진 사람이자 부부라는 당연한 사실이 지워져서는 안 된다고 덧붙이며 “잔인한 현실이 더욱 가슴 아픈 이유”라고 글을 맺었다. 이번 증인 출석은 두 사람이 공식적으로 모습을 드러낸 지 약 9개월 만이며, 법정이라는 엄중한 상황 속에서 두 사람의 감정적 교류와 서로를 향한 시선은 많은 이들의 안타까움을 자아냈다. 유 변호사의 글을 통해, 법정이라는 차가운 공간에서도 인간적인 감정과 부부로서의 유대감을 엿볼 수 있었다는 평가가 나온다. 법정에서의 긴장감과 함께, 두 사람 사이에 흐르던 복잡한 감정들은 방청객들은 물론, 법정의 모든 관계자들에게 깊은 인상을 남겼다. 특히 김 여사의 증언 거부 의사 표현 과정에서의 떨리는 목소리와 붉어진 코는 그녀가 처한 상황의 무게를 짐작게 했으며, 윤 전 대통령의 시선은 그녀에 대한 걱정과 연민이 담긴 것으로 해석되었다. 이러한 모습들은 정치적 입장과는 별개로, 한 인간으로서, 그리고 한 부부로서 겪는 고통과 어려움을 보여주었다. 유 변호사는 이러한 인간적인 면모를 강조하며, 섣부른 판단과 왜곡된 정보가 확산되는 것에 대한 우려를 표했다. 그는 언론의 역할에 대해 언급하며, 사실 전달뿐만 아니라 인간적인 존엄성과 감정 또한 고려해야 함을 시사했다. 이번 사건을 계기로 정치인 부부에 대한 대중의 관심은 더욱 뜨거워질 것으로 보이며, 이들의 개인적인 삶과 감정에 대한 존중의 필요성이 다시 한번 제기될 것으로 예상된다. 법정이라는 공개된 장소에서의 만남은, 아무리 정치적인 인물이라 할지라도, 그들 역시 평범한 인간이며 감정을 가진 존재임을 다시 한번 일깨워주는 계기가 되었다. 앞으로 이 사건이 어떻게 전개될지, 그리고 두 사람의 감정적 여정이 어떤 방향으로 나아갈지 귀추가 주목된다





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윤석열 김건희 법정 증인 눈물

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