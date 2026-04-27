김건희 여사, 도이치모터스 주가조작 등 항소심 선고 D-Day… 1심 판결 뒤집힐까

도이치모터스 주가조작 혐의 등으로 기소된 김건희 여사의 항소심 선고가 28일로 예정되어 있습니다. 1심에서 주요 혐의에 대해 무죄 판결을 받았던 만큼, 항소심 결과에 따라 법적 공방의 향방이 결정될 것으로 보입니다. 특검팀은 1심 판결에 불복하여 항소했고, 유죄 판결을 이끌어내기 위해 적극적으로 공세를 펼치고 있습니다.

김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 및 기타 혐의에 대한 항소심 선고가 28일 예정되어 있어 결과에 대한 관심이 집중되고 있다. 1심에서는 주요 혐의 3가지 중 2가지가 무죄 판결을 받았고, 징역 1년 8개월의 유죄 판결을 받은 바 있다.

이번 항소심에서는 1심 판결이 뒤집힐 가능성이 제기되고 있으며, 특검팀은 1심의 면소 및 무죄 판결에 대해 강하게 반박하고 있다. 김 여사는 2010년부터 2012년까지 도이치모터스 주가조작에 가담하여 8억 1천만 원의 부당이득을 취득한 혐의를 받고 있다. 1심에서는 공소시효 문제와 김 여사의 독자적인 주식 매매 판단 등을 이유로 무죄 판결을 내렸지만, 특검팀은 김 여사가 다수의 계좌를 번갈아 사용하며 지속적으로 주식 매매를 통해 주가 조작에 가담했다는 점을 강조하며 포괄일죄 적용을 주장하고 있다. 또한, 공소시효 기산일을 최종 범행 종료 시점으로 주장하며 시효 만료가 아니라는 입장이다.

이와 더불어, 특검팀은 1심에서 판단되지 않았던 방조 혐의를 항소심에서 예비적 공소사실로 추가했다. 이 외에도 김 여사는 2022년 4월부터 7월까지 전성배 씨와 공모하여 통일교로부터 샤넬 가방 등 8천만 원 상당의 금품을 수수한 혐의, 그리고 2021년 6월부터 2022년 3월까지 명태균 씨로부터 여론조사 결과를 무상으로 제공받고, 그 대가로 명 씨의 부탁을 받아 2022년 지방선거에서 국민의힘 공천에 개입한 혐의도 받고 있다. 1심에서는 샤넬 가방에 대한 판단이 엇갈렸고, 여론조사 결과 제공에 대한 이익 취득 여부도 인정되지 않았다.

특검팀은 항소심에서 김 여사가 통일교의 청탁을 인지했거나 예상했다는 점, 그리고 여론조사가 윤 전 대통령 부부에게 보고되었으며 정치적 영향력을 가질 수 있다는 점 등을 강조하며 1심 판결의 부당함을 지적하고 있다. 이번 항소심 선고는 정치권에도 큰 영향을 미칠 것으로 예상되며, 법조계와 여론의 이목이 집중되고 있다. 특히, 1심에서 징역 15년을 구형했던 특검팀의 입장이 항소심에서 어떻게 반영될지가 주요 관심사이다. 또한, 김 여사의 유무죄 여부에 따라 향후 정치적 상황에도 상당한 변화가 예상된다





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