김건희 여사, 로봇개 사업 청탁과 시계 잔금 2,900만원 이체 논란 속 재판 진행

민중기 특별검사팀이 조사한 바에 따르면 김건희 여사가 서성빈 대표에게 바쉐론 콘스탄틴 시계 잔금 명목으로 약 2,900만 원을 송금한 혐의가 제기됐다. 동시에 다수의 금품 수수 및 청탁 의혹도 동시에 심리 중이며, 징역 7년 6개월 구형이 이어지고 있다.

김건희 여사는 최근 민중기 특별검사팀의 조사 이후 귀가한 상태에서, 로봇개 사업 과 관련된 청탁 의혹이 다시 수면 위로 떠오르고 있다. 2022년 6월, 서울 용산공원에서 미국 고스트로보틱스사의 로봇개가 시험 운용된 장면이 공개된 이후, 김 여사는 해당 사업을 담당하고 있던 서성빈 드론돔 대표와 금전적 연결고리를 가지고 있다는 의혹을 받고 있다.

한겨레의 취재에 따르면, 김 여사는 서성빈 대표에게 바쉐론 콘스탄틴 시계의 잔금 명목으로 약 2,900만 원을 이체했으며, 이 이체 내역은 12일 서울중앙지법 형사21부에 제출된 것으로 확인됐다. 현재 법원은 김 여사가 특정범죄 가중처벌법 위반 및 청탁금지법 위반 혐의를 받고 있는 사건을 심리 중이며, 이에 대한 구체적인 판결은 다음 달 26일에 내려질 예정이다. 김건희 여사와 서성빈 대표는 시계가 선물이 아니라 구매 대행이라고 일관된 입장을 고수하고 있다.

김 여사는 지난 조사 과정에서 계약금 명목으로 서 대표에게 500만 원을 지급했다고 진술했으며, 이후 잔금을 지급한 것은 수사와 재판이 진행되는 동안 서 대표와 직접 만날 수 없었던 상황에서, 증인신문이 끝난 뒤 오해의 소지가 없을 때 지급하겠다는 의사 표시를 하고 송금한 것이라고 변호인 측은 설명했다. 변호인 측은 또한 김 여사가 정신 건강 등의 문제로 잊고 있었던 점을 강조하며, 이번 금전 거래가 청탁이 아닌 사후 정산이라고 주장하고 있다.

이와 별도로 김건희 여사는 2022년 3~5월 사이에 이봉관 서희건설 회장으로부터 1억 3,800만 원 상당의 귀금속을 받은 혐의, 최재영 목사로부터 540만 원 짜리 디올 가방, 이배용 전 국가교육위원장에게서 받은 265만 원 짜리 금거북이 및 세한도, 김상민 전 부장검사에게서 받은 1억 4천만 원 상당의 이우환 화백 그림 등 다수의 공직 청탁 및 금품 수수 의혹에 대한 재판도 동시에 진행 중이다. 민중기 특별검사팀은 김 여사에게 징역 7년 6개월을 구형했으며, 최종 판결이 언제 내려질지는 아직 확정되지 않았다. 이번 사건은 공직자의 윤리 의식과 청탁 방지를 둘러십한 사회적 논의를 다시 불러일으키고 있다





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