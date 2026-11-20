김건희 여사 측근인 정 전 행정관이 근정전 어좌 착석 사진을 공개하면서 국가유산 사적 유용 고발을 둘러싼 논쟁이 다시 커지고 있다. 국가유산청과의 책임 공방이 핵심 쟁점으로 떠올랐다.

윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사 의 측근인 정 전 행정관이 김 여사가 경복궁 근정전 의 어좌에 앉은 사진을 공개했다. 김 여사는 국가유산 사적 유용 혐의로 국가유산청 에 의해 고발된 상태여서, 이번 사진 공개는 해당 사안을 둘러싼 논란을 다시 불러일으키고 있다.

정 전 행정관은 김 여사가 누군가의 권유에 따라 재현품 어좌에 앉았다고 설명했다. 그는 김 여사가 이배용 위원장과 함께 앉아 재현품 어좌에서 보이는 시각과 구조에 대한 설명을 들으며 '우와'하고 감탄했다고 주장했다.

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재현품 어좌 착석 경위와 정 전 행정관의 주장

정 전 행정관은 김 여사가 재현품 어좌에 앉았으며 착석은 누군가의 권유에 따른 것이었다고 밝혔다. 그는 앉아 보라는 권유는 있었지만 앉으면 안 된다고 말한 사람은 없었다고 강조했다.

정 전 행정관은 문화재 관리 규정상 착석이 불가능한 장소였다면, 현장에 나와 따라다니던 국가유산청 직원들이 왜 가만히 있다가 이제 와서 영부인이 멋대로 앉아 '왕놀이'를 했다고 말하느냐고 반문했다. 그는 이러한 지적이 국가유산청 직원들의 직무 책임과도 연결돼야 한다는 취지로 말했다.

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정 전 행정관은 김 여사가 문화재를 훼손했다는 비판을 충분히 받은 뒤에야 국가유산청이 해당 어좌가 재현품이었음을 밝혔다고 지적했다. 그는 '김건희 악마화'는 늘 이런 식이라고 덧붙였다. 이 주장은 현재 국가유산청의 공식 해명과 별도로 정 전 행정관 개인의 입장으로 봐야 한다.

국가유산청이 밝힌 어좌 기준과 이전 국정감사 논란

국가유산청은 지난해 국회 국정감사 과정에서 근정전 어좌가 왕의 권위를 의미하는 의자라고 설명하며, 역대 대통령 가운데 근정전에 들어와 어좌에 앉은 전례는 없다고 밝힌 바 있다.

국가유산청은 근정전 어좌가 왕이 신하들의 조회를 받거나 외국 사신을 맞는 등 중요한 행사 때 앉았던 의자라고 설명했다. 이 설명은 어좌가 단순한 가구가 아니라 상징성을 지닌 문화재라는 점을 근거로 한 것이다.

논란의 계기는 2023년 9월12일 경복궁 휴궁일에 이배용 위원장과 근정전을 방문한 김 여사가 어좌에 앉은 사실이 뒤늦게 드러난 것이었다. 경복궁 주요 건물인 근정전은 1985년 국보로 지정된 문화재다.

김 여사는 근정전 어좌 착석 외에도 종묘 망묘루에서 휴관일에 차담회를 연 사실과 국립고궁박물관 수장고를 들어가 시찰한 사실이 드러나 '국가유산 사적 유용' 비판을 받았다.

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국가유산청은 지난 1월 '대통령실을 앞세워 국가가 관리하는 재화와 용역을 사적으로 사용·수익하고, 국가유산 관리 행위를 방해했다'는 이유로 김 여사를 경찰에 고발한 상태다. 이번에 공개된 착석 사진은 이 고발 사건과 맞물려 국가유산청이 당시 왜 대응하지 않았는지에 대한 질문으로 이어지고 있다.

이배용 위원장 진술과 김건희 여사 재판 현황

이배용 위원장은 민중기 특별검사팀에 어좌에 앉으면 신하들의 모습이 다 보인다는 설명을 듣고 김 여사가 갑자기 가서 앉았다고 진술한 것으로 전해졌다. 이번 사진 공개로 김 여사뿐 아니라 이 전 위원장도 어좌에 함께 앉은 사실이 드러났다.

이 전 위원장은 김 여사의 매관매직 의혹에서 핵심 당사자로 거론된다. 김 여사는 이 전 위원장과 서희건설 이봉관 회장 등으로부터 청탁과 함께 금품을 받은 혐의로 기소됐다.

김 여사는 해당 사건의 1심에서 징역 7년을, 2심에서 징역 5년을 선고받았다. 이 전 위원장은 김 여사에게 금거북이를 건넨 것으로 드러났다.

해당 사건은 현재 대법원 2부에 배당돼 심리 중이다. 어좌 착석 사진을 둘러싼 국가유산청 고발 건의 처리 결과는 현재까지 공개되지 않았으며, 정 전 행정관과 국가유산청이 주장하는 내용의 사실관계도 향후 확인이 필요하다.