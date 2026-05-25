김건희 전 대통령의 배우자 김건희가 검찰의 유죄 인정하는 증거를 제출할 예정으로 알려졌다. 검찰은 김건희가 서성빈에게 보석, 귀시, 그림, 가방을 받은 후에도 직무 관련 인사청탁을 요구한 것으로 보고, 이를 유죄로 인정하는 증거로 여겨진다. 김건희는 2023년 2월 26일자로 예정된 재판에서 유죄를 인정하는 증거를 제출할 예정이다.

김건희 전 대통령의 배우자 김건희 는 지난해 8월부터 조사를 받은 후 검찰 수사팀의 서초지청 KT광화문 서소재소로 이송돼 검문받았다. 검문 당시 김건희 는 최근 29000만 원을 로봇 개업자 서성빈에게 전송하고, 이 전송 내역을 서울중앙지방법원 형사합의부 21부(부장판사 조순표)에 제출했다.

이 전송 내역은 김건희가 2022년 9월 서성빈에게 39900만 원 상당의 벨벳컨스탄틴 시계와 함께 업무 지원을 요청받은 후에 이뤄진 것으로 알려졌다. 서성빈은 시계를 약 34000만 원에 구매해 전달했고, 김건희는 5000만 원을 서성빈에게 예금한 후에야 시계를 전달받았다. 검찰은 김건희가 시계의 가격을 전액 지불하지 않고 일부를 서성빈에게 대여한 것으로 보고, 이로 인해 김건희가 유죄를 인정하는 증거로 여겨진다. 김건희는 2022년 9월부터 2022년 5월까지 서성빈에게 총 10380만 원 상당의 보석을 받은 혐의도 있다.

보석 중에는 벨벳컨스탄틴 목걸이, 티파니&쿠 코 보크 등 10여 개의 보석이 포함돼 있다. 김건희는 이 보석을 받은 후에도 서성빈에게 직무 관련 인사청탁을 요구한 것으로 알려졌다. 김건희는 2022년 3월부터 5월까지 서성빈에게 총 2650만 원 상당의 귀신을 받은 혐의도 있다. 서성빈은 귀신을 약 2650만 원에 구매해 전달했고, 김건희는 서성빈에게 귀신을 전달받은 후에야 2650만 원을 지불했다.

김건희는 2022년 3월부터 5월까지 서성빈에게 총 14000만 원 상당의 그림을 받은 혐의도 있다. 서성빈은 그림을 약 14000만 원에 구매해 전달했고, 김건희는 서성빈에게 그림을 전달받은 후에야 14000만 원을 지불했다. 김건희는 2022년 3월부터 5월까지 서성빈에게 총 5400만 원 상당의 가방을 받은 혐의도 있다. 서성빈은 가방을 약 5400만 원에 구매해 전달했고, 김건희는 서성빈에게 가방을 전달받은 후에야 5400만 원을 지불했다.

검찰은 김건희가 서성빈에게 보석, 귀시, 그림, 가방을 받은 후에도 직무 관련 인사청탁을 요구한 것으로 보고, 이를 유죄로 인정하는 증거로 여겨진다. 검찰은 김건희에게 7년 6개월의 실형을 구형했다. 김건희는 2023년 2월 26일자로 예정된 재판에서 유죄를 인정하는 증거를 제출할 예정이다. 검찰은 김건희가 유죄를 인정하는 증거를 제출하지 않는다면 7년 6개월의 실형을 선고할 예정이다





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