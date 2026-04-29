김건희 여사 항소심 징역 4년 선고…'도덕적 비난 압도' 비판과 반성 촉구

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사의 항소심에서 징역 4년이 선고되며 도덕적 비난과 법률적 판단의 갈등이 제기되었다. 재판부는 영부인 지위의 중요성과 국민 신뢰 훼손을 강조했으나, 김 여사 측은 도덕적 평가가 형사 재판의 공정성을 해친다고 반박했다. 정치권에서는 사법부의 엄격한 판단에 환영의 반응이 나오고 있으며, 추가 규명 요구도 제기되고 있다.

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사의 항소심 에서 재판부가 ‘영부인 지위’의 중요성을 강조하며 징역 4년 을 선고하자, 김 여사를 향해 반성의 목소리가 높아지고 있다. 김 여사 변호인 유정화 변호사는 28일 페이스북을 통해 ' 항소심 은 도덕적 비난이 법률적 판단을 압도했다'고 지적하며, 판결문 곳곳에 '국민 신뢰 훼손', '기대 저버림'과 같은 감정적·도덕적 평가 언어들이 강조되었다고 비판했다.

그는 '고위 공직자 가족에게 높은 도덕성이 요구되지만, 형사 재판은 엄격한 법률적 구성요건을 따르는 절차여야 한다'며 '결과론적인 처벌론에 치중한 판단이 아닌지 신중하게 검토해야 한다'고 강조했다. 이날 서울고법 형사15-2부(재판장 신종오)는 '도이치모터스 주가조작' 혐의에 대해 1심의 무죄 판결을 뒤집고 유죄를 인정했다. 또한 통일교 금품 수수 의혹과 관련해 윤석열 대통령 취임 전인 2022년 4월 전달된 샤넬 가방이 '김 여사가 통일교의 청탁 목적을 인식하고 받은 것'이라고 판단하며 1심의 무죄 판결을 뒤집었다. 형량은 1심의 징역 1년8개월에서 징역 4년으로 두배 넘게 증가했다.

재판부는 '일반 국민들은 대통령의 배우자에게 대통령 못지않은 청렴성과 도덕성을 요구하고 있으며, 이는 헌법이 부여한 대통령의 막중한 지위에 비추어 과도한 요구라고 보기 어렵다'고 설명했다. 이어 '국정의 투명성과 국가 정책의 공정한 집행에 대한 국민의 신뢰가 훼손되었을 뿐만 아니라 대통령 배우자에 대한 국민의 기대를 저버렸다'며 '국론의 분열과 국민의 갈등이 심각한 수준에 이르렀다'고 강조했다. 28일 서울역 대합실에서 시민들은 통일교 금품 수수와 도이치모터스 주가조작, 명태균 무상 여론조사 등의 혐의를 받는 김건희 여사 항소심 선고공판 생중계를 시청하며 반응을 보였다.

도이치모터스 주가조작 혐의를 1심에서 무죄로 본 것과 달리 2심에서 유죄로 판단한 것에 대해 유정화 변호사는 '재판부는 단순한 자금 투자와 계좌 위탁 행위를 시세조종의 공모로 단정했다'며 '이는 투자자가 전문가에게 운용을 맡기는 일반적인 경제 행위와 범죄 행위 사이의 경계를 무너뜨리는 결과를 초래할 수 있다'고 지적했다. 한편, 임명희 조국혁신당 대변인은 '국민 상식과 법 정서에는 부족한 형량이지만 2심에서 더 높은 형량을 선고한 것은 대통령 배우자의 지위에 대한 사법부의 엄중한 판단'이라며 '김건희씨는 사법부 판단을 겸허히 받아들이고, 상소는 꿈도 꾸지 말라'고 말했다.

김현정 더불어민주당 원내대변인은 '법과 원칙에 따른 지극히 상식적인 판결을 내린 사법부의 결단을 환영한다'며 '항소심 재판부가 1심을 뒤엎으며 뒤늦게나마 단죄의 시작을 알렸다'고 평가했다. 손솔 진보당 수석대변인은 '일부 유죄 판결로 사법 정의의 불씨는 살렸으나, 여전히 미완의 심판에 그쳤다'며 '김건희씨의 범죄는 자본시장을 유린하고 국가 시스템을 사유화한 중대범죄의 종합세트다. 아직 규명되지 않은 명태균 게이트와 공천 개입 의혹의 실체를 끝까지 파헤쳐, 반드시 지은 죄만큼 죗값을 치르게 해야 할 것'이라고 강조했다





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김건희 윤석열 항소심 징역 4년 도이치모터스 통일교 금품 수수

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