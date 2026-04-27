김건희 여사 항소심 선고 D-Day…주가조작, 여론조사, 통일교 의혹 결과는

도이치모터스 주가조작, 명태균 무상 여론조사, 통일교 금품수수 혐의로 기소된 김건희 여사의 항소심 선고가 28일 내려진다. 1심에서 일부 유죄 판결을 받았지만, 2심에서는 다른 혐의에 대한 결과가 나올지 주목된다. 권성동 의원의 항소심 선고도 함께 진행된다.

김건희 여사의 항소심 선고가 임박하며, 도이치모터스 주가조작, 명태균 무상 여론조사, 통일교 금품수수 등 혐의에 대한 법원의 판단이 곧 내려질 예정이다. 1심에서는 통일교 관련 혐의 일부만 유죄 판결을 받았지만, 2심에서는 나머지 혐의에 대한 결과가 나올지 귀추가 주목된다.

특히, 이번 항소심은 실시간으로 TV와 유튜브를 통해 중계될 예정이어서 국민적 관심이 집중되고 있다. 김 여사는 2010년 10월부터 2012년 12월까지 권오수 전 도이치모터스 회장, 이종호 전 블랙펄인베스트 대표 등과 공모하여 도이치모터스 주가 조작에 연루되어 8억 1천만 원 상당의 부당 이득을 취득한 혐의를 받고 있다. 또한, 2022년 4월부터 7월 사이에는 건진법사 전성배 씨와 함께 통일교 측으로부터 부정한 청탁을 받고, 고가의 다이아몬드 목걸이와 샤넬 가방 등 총 8천만 원 상당의 금품을 수수한 혐의도 제기되었다.

이뿐만 아니라, 2021년 6월부터 2022년 3월까지 윤석열 대통령과 공모하여 정치 브로커 명태균 씨로부터 총 2억 7천만 원 상당의 여론조사를 무상으로 제공받은 혐의까지 더해져 법적 공방이 치열하게 전개되었다. 1심 재판부는 김 여사의 혐의 중 도이치모터스 주가 조작과 여론조사 수수 혐의는 무죄로 판단했지만, 통일교로부터 금품을 수수한 혐의에 대해서는 일부 유죄를 인정하여 징역 1년 8개월을 선고하고, 몰수 및 추징금을 명령했다. 이번 항소심에서는 민중기 특별검사팀이 김 여사에게 총 징역 15년을 선고해달라고 강력하게 요청했다.

특검팀은 김 여사의 혐의가 중대하고 사회에 미치는 영향이 크다고 판단하여 엄중한 처벌을 촉구했다. 한편, 김 여사와 함께 통일교로부터 불법 정치자금을 수수한 혐의로 기소된 권성동 국민의힘 의원 또한 이날 2심 선고를 받는다. 권 의원은 2022년 1월, 대통령 선거를 앞두고 윤 전 본부장으로부터 교단 지원 청탁과 함께 1억 원을 수수한 혐의로 구속기소되었으며, 1심에서는 징역 2년과 추징금 1억 원을 선고받았다. 특검팀은 권 의원에게 징역 4년과 추징금 1억 원을 구형했다.

따라서, 김 여사와 권 의원의 항소심 결과는 정치권에도 큰 파장을 불러일으킬 것으로 예상된다. 법원의 판결에 따라 향후 정치 지형에 상당한 변화가 있을 수 있으며, 관련 수사에도 영향을 미칠 가능성이 높다. 특히, 이번 사건은 공정하고 투명한 사회를 위한 법치주의 확립에 중요한 시험대가 될 것으로 보인다





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김건희 도이치모터스 통일교 명태균 항소심

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