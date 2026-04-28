김건희 여사 통일교 금품수수 유죄 판결, '매관매직' 사건에 영향은?

김건희 여사의 항소심에서 통일교 금품수수 혐의가 유죄로 인정되면서, '매관매직' 사건에 대한 관심이 집중되고 있습니다. 재판부는 묵시적 청탁 가능성을 인정하며 엄중한 판단을 내렸습니다.

김건희 여사의 항소심에서 통일교 로부터 금품을 수수한 혐의가 모두 유죄로 인정되면서, 오는 6월 선고를 앞두고 있는 김 여사의 ' 매관매직 ' 사건에 대한 관심이 고조되고 있습니다. 서울고법은 28일, 1심에서 무죄 판결을 받았던 통일교 로부터 받은 샤넬 가방에 대한 청탁 혐의를 뒤집고 유죄로 판결했습니다.

이는 윤석열 대통령 당선 이전에 금품을 받았더라도, 묵시적인 청탁이 있었다고 볼 여지가 충분하다는 판단에 따른 것입니다. 법조계에서는 대통령 배우자로서 금품 수수 행위에 대한 재판부의 엄중한 판단이 다른 매관매직 혐의에도 적용될 가능성이 크다고 보고 있습니다. 이번 항소심 재판의 핵심은 샤넬 가방 수수에 대한 대가성 인정 여부였습니다. 1심은 샤넬 가방이 윤석열 대통령 취임 전에 전달되었고, 대가 관계가 없다는 이유로 무죄를 선고했습니다. 그러나 2심 재판부는 샤넬 가방 수수가 다른 선물 수수와 연결되어 포괄일죄에 해당한다고 판단하며 유죄를 선고했습니다.

통일교가 윤석열 대통령 대선 지원에 대한 대가로 구체적인 청탁을 전달한 정황이 명확하다고 밝혔습니다. 재판부는 김 여사가 영부인으로서 청렴성과 도덕성을 갖추어야 함에도 불구하고, 알선 수재를 통해 국민의 기대를 저버렸다고 질타했습니다. 이러한 판단 기준은 김 여사의 다른 매관매직 의혹에도 그대로 적용될 가능성이 높습니다.

김 여사의 매관매직 혐의는 최재영 목사로부터 받은 디올 가방, 이봉관 서희건설 회장으로부터 받은 반클리프 아펠 목걸이, 서성빈 로봇개 사업자로부터 받은 바슈롱 콩스탕탱 시계, 이배용 전 국가교육위원장으로부터 받은 금거북이, 김상민 전 부장검사로부터 받은 이우환 화백 그림 등 총 5건에 달합니다. 현재 김 여사는 특가법상 알선수재 혐의로 기소되어 재판을 받고 있으며, 핵심 쟁점은 대가성 여부입니다. 김 여사는 일부 금품을 수수한 사실은 인정하지만, 청탁과 알선에 따른 대가 관계는 완강히 부인하고 있습니다.

김 여사는 샤넬 가방 등은 '당선 축하 선물', 금거북이는 '과거 선물에 대한 답례품', 바슈롱 콩스탕탱 시계는 '시계 구매 대행 의뢰', 디올 가방은 '몰카 함정' 등으로 주장하며, 이우환 화백 그림은 아예 받은 적이 없다고 주장하고 있습니다. 그러나 김 여사의 주장이 설득력을 얻기 어려운 이유는 함께 기소된 금품 제공자들이 특검과 재판에서 청탁 사실을 명확히 밝혔기 때문입니다. 이들은 김 여사에게 청탁해야 원하는 바를 얻을 수 있다고 생각하여 청탁 루트로 삼았다고 진술했으며, 실제로 김 여사에게 했던 청탁은 대부분 실현되었습니다.

이봉관 회장의 검사 사위는 총리 비서실장에, 이배용 전 위원장은 국가교육위원장에 임명되었고, 로봇개 특혜 의혹도 불거진 상황입니다. 이러한 정황을 종합해 볼 때, 대가성 인정에 문제가 없다는 것이 일반적인 평가입니다. 아쉬운 점은 김 여사의 매관매직 혐의가 알선수재에 그친 것입니다. 특검은 김 여사와 윤석열 대통령이 매관매직을 공모했을 가능성이 크다고 보고 뇌물죄를 적용하려 했으나, 윤 대통령의 비협조와 수사 시간 부족으로 인해 포기해야 했습니다.

현재 김 여사와 윤 대통령의 뇌물수수 의혹은 경찰로 이첩되어 수사 결과에 따라 뇌물 혐의가 추가될 가능성이 있습니다. 김 여사의 행태는 마치 자신이 대통령인 것처럼 권한을 행사하는 모습이었으며, 공직을 주는 대가로 고가의 명품을 선물로 받는 행위는 민주주의 선진국가에서는 있을 수 없는 일입니다. 그럼에도 불구하고 김 여사는 재판에서 진술을 거부하거나 혐의를 부인하는 태도를 보이고 있습니다. 김 여사의 매관매직 의혹 1심 재판은 5월 15일 결심공판이 열리고, 6월 26일 선고가 예정되어 있습니다. 이번 항소심 재판처럼 엄중하고 단호한 판결이 내려져야 할 것입니다





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