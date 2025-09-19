김건희 특검, 압수수색 시도…국민의힘 '통일교 당원 12만 명' 논란

김건희 특검팀의 국민의힘 중앙당사 압수수색 시도가 엘리베이터 문제로 지연된 가운데, 특검이 확보한 12만 명의 통일교 교인 당원 명단을 두고 국민의힘과 논쟁이 벌어졌다. 당은 12만 명의 숫자가 정상적이라고 주장하지만, 압수수색의 적법성, 당원 명부 활용 범위, 그리고 당내 분열 등 여러 문제들이 얽혀 복잡한 상황이 전개되고 있다.

18일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 김건희 특검 팀이 압수수색 을 시도하는 과정에서 엘리베이터 작동 문제로 인해 압수수색 이 지연되는 상황이 발생했습니다. 윤운식 선임기자의 보도에 따르면, 국민의힘 은 특별검사팀이 당원 명부 압수수색 과정에서 12만 명의 통일교 교인 당원 명단을 확보했다는 언론 보도에 대해 공식 입장을 밝혔습니다. 국민의힘 측은 이 12만 명의 숫자가 “정상적인 숫자”라고 주장하며, 2023년 3월 전당대회 직전 가입한 당원 수 및 투표권이 있는 책임당원 숫자 등이 중요한 변수가 될 것이라고 언급했지만, 구체적인 정보는 공개하지 않았습니다. 이러한 상황은 국민의힘 과 특별검사팀 간의 긴장감을 고조시키고 있으며, 압수수색 과정의 적법성과 확보된 자료의 활용 범위에 대한 논란을 야기하고 있습니다.\19일 의원총회에서 송언석 원내대표는 특검이 통일교 교인 명부 120만 명과 국민의힘 당원 명부 500만 명을 비교하여 공통된 명단을 추출한 것에 대해 입장을 밝혔습니다.

송 원내대표는 대한민국 국민의 10%가 국민의힘 당원이라고 가정할 때, 통일교 교인 120만 명 중 10%인 12만 명이 국민의힘 당원일 가능성은 통계학적으로 자연스러운 결과라고 주장했습니다. 이는 통일교 교인 당원의 존재 자체보다는, 그 숫자가 예상 가능한 범위 내에 있다는 점을 강조하려는 의도로 풀이됩니다. 그러나 홍형식 한길리서치 소장은 현재 당원 수를 기준으로 추출한 것인지, 아니면 책임당원 기준으로 추출한 것인지에 따라 해석이 달라질 수 있다고 지적하며, 보다 정확한 기준 확인의 필요성을 제기했습니다. 이준석 개혁신당 대표 또한 전체 당원 명부에는 탈퇴하지 않은 유령 당원도 포함되어 있을 수 있다는 점을 언급하며, 책임당원 명부와의 대조가 필요하다고 주장했습니다. 국민의힘의 전체 책임당원은 약 74만 명으로 알려져 있으며, 이들이 12만 명의 통일교 당원 중 얼마나 포함되어 있는지, 또한 이들의 입당 시기가 특정 시점에 집중되어 있는지 여부가 중요한 쟁점이 될 것으로 보입니다.\국민의힘은 특검의 압수수색 절차에 대한 위법성을 주장하며 반발하고 있습니다. 장동혁 대표는 압수수색 영장의 기재 내용과 실제 집행 내용이 다르다는 점을 근거로 특검을 고발하겠다고 밝혔습니다. 송언석 원내대표 역시 특검이 확보한 120만 명의 리스트가 실제로 통일교 교인 명단인지 확인할 방법이 없다는 점을 지적하며, 압수수색 과정에 대한 불만을 표했습니다. 당내에서는 당원 명부 압수수색에 대한 위기감이 고조되고 있으며, 한 의원은 당원 명부 확보 자체가 매우 치명적인 상황이라고 평가하며 특검의 추가적인 활용 가능성을 우려했습니다. 홍준표 전 대구시장은 통일교, 신천지, 전광훈 세력 등 유사 종교 집단의 영향력을 언급하며 국민의힘을 비판했습니다. 그는 윤석열 대통령 이후 국민의힘이 유사 종교 집단에 의해 지배되는 꼭두각시 정당이 되었다고 주장했습니다. 이러한 비판은 당내 갈등을 더욱 심화시키고 있으며, 국민의힘의 이미지에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 현재 상황은 특검의 수사 방향, 국민의힘의 대응, 그리고 당내 분열이라는 세 가지 요인이 복합적으로 작용하며 정치적 파장을 일으키고 있습니다





