기후위기 전문가 신익수 교수 '원자력, 현실적 대안' 주장…'재생에너지만으로는 불가능'

숭실대 신익수 교수는 대기 중 이산화탄소 농도가 안전선을 넘어섰으며, AI와 전쟁으로 인한 에너지 불안정성이 원자력을 현실적인 대안으로 부각시키고 있다고 지적했다. 그는 재생에너지만으로는 한국의 에너지 수요를 충족하기 어렵다고 주장하며, 원자력을 중심으로 한 에너지 믹스가 필요하다고 강조했다. 신 교수는 기후위기가 단순한 환경 문제가 아니라 인류의 생존 문제라고 경고했다.

최근 기후위기 에 대한 경고가 더욱 심각해지고 있다. 숭실대 신익수 교수는 대기 중 이산화탄소 농도가 이미 안전선을 훨씬 넘어섰으며, 인공지능(AI)의 급성장과 전쟁으로 인한 유가 폭등이 원자력 에너지를 현실적인 대안으로 부각시키고 있다고 지적했다.

신 교수는 평생 바이오센서와 전기화학 기술 연구를 해온 화학자로, 2015년 파리협정 목표를 분석하면서 기후변화 연구에 본격적으로 뛰어들었다. 그는 열역학 제1법칙을 근거로 '에너지는 형태만 변할 뿐 사라지지 않는다'는 원리를 강조하며, 현재의 기술로는 탄소 중립을 달성하기 어렵다고 주장했다. 특히 공기 중 탄소를 포집하는 기술은 비효율적이며, 재생에너지만으로는 한국의 에너지 수요를 충족하기 어렵다고 지적했다. 신 교수는 '넷제로'의 한계와 AI의 에너지 소비 증가, 전쟁으로 인한 에너지 불안정성 등을 종합적으로 분석한 결과, 원자력을 중심으로 한 에너지 믹스가 현실적인 해결책이라고 강조했다.

그는 한국이 고립된 에너지 환경에 처해 있으며, 재생에너지 전환은 현실적으로 불가능하다고 지적했다. 후쿠시마 사고 이후의 탈원전 논의에 대해 그는 '과학적으로 근거가 없는 미신'이라고 비판하며, 원전의 안전성과 효율성을 강조했다. 신 교수는 기후변화가 단순한 환경 문제가 아니라 인류의 생존 문제라고 경고하며, 대기 중 탄소 농도가 인체의 DNA까지 변화시켜 미래 세대가 더 혹독한 환경에서 살아야 할 것이라고 말했다. 그는 기후위기에 대한 인식을 바꾸고, 원자력을 포함한 다각적인 에너지 전략을 마련해야 한다고 강조했다





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기후위기 원자력 재생에너지 탄소중립 에너지전환

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