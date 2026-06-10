기후변화와 유류비 상승에 따른 수산물 가격 급등…정부, 비축물량 8천톤 방출 및 어업 지원 확대

이번 뉴스는 이상 기후와 중동 전쟁으로 인한 유가 상승이 수산물 시장에 미치는 영향을 다룬다. 킹크랩, 갈치, 오징어 등 주요 수산물의 가격이 두 자릿수 이상 급등했으며, 어획량 감소로 수급 불안이 심화되고 있다. 정부는 비축 수산물 8천톤을 최대 40% 할인 판매하고 어업용 경유 보조금을 인상하는 등 소비자와 생산자 지원 대책을 발표했다.

서울의 한 대형마트 수산물 코너에서 고객이 부세조기를 살펴보고 있다. 최근 기후 변화로 인한 어획량 감소와 중동 지역의 장기화된 분쟁으로 촉발된 유가 상승의 여파가 수산물 시장에 직접적인 영향을 미치며 가격이 급등하고 있어 소비자 부담이 날로 커지고 있다.

일부 품목은 가격이 두 자릿수 이상 급등했으며, 이러한 수급 불안정은 외식업계에서도 예외가 아니다. 수협노량진수산의 데이터에 따르면 5월 네 번째 주차 기준 주요 수산물의 경락가는 전주 대비 상당한 상승률을 기록했다. 킹크랩은 kg당 7만200원으로 56.4%나 뛰었고, 갈치는 kg당 2만4400원으로 29.1% 상승했다. 대게와 낙지 역시 각각 28.2%, 24.7%의 상승률을 보이며 가격이 크게 올랐다.

회와 초밥 등에 사용되는 횟감용 수산물도 마찬가지였다. 자연산 광어는 kg당 8100원으로 30.7% 올랐고, 양식 광어는 kg당 2만원으로 9.9% 상승했다. 자연산 농어와 양식 참돔도 각각 11.7%, 12.7%씩 가격이 인상되었다. 오징어의 경우 수급 불안이 더욱 심화된 상태이다.

한국해양수산개발원의 자료를 보면 지난달 오징어 근해채낚기 어획량은 9톤에 불과해 작년 동기 대비 76.9% 감소한 수치이다. 업계 전문가들은 기후변화로 인한 어장 환경 악화, 조업 어려움 증가, 유통 비용 상승 등 여러 악재가 겹치면서 일부 수산물의 가격 강세가 단기간에 그치지 않을 것으로 내다보고 있다. 수산물 가격 상승과 공급 부족은 외식업계에도 직격탄을 날리고 있다. 서울 종로구의 한 꼼장어 전문점은 해외 조업이 원활하지 않아 수입 물량 확보에 어려움을 겪자, 국내 부산산 생꼼장어를 직송해 사용하는 방식으로 대체했으며, 메뉴 가격도 1만5000원에서 1만9000원으로 인상할 수밖에 없었다.

올여름의 상황도 우려를 더한다. 국립수산과학원은 올해 여름철 해수면 온도가 평년 대비 1도 이상 높을 것이라고 전망했고, 고수온 특보는 다음 달 초중순에 발효될 가능성이 높다고 예측했다. 고수온은 양식장의 피해를 확대시킬 수 있는 주요 요인이다. 이러한 상황에서 정부는 수산물 수급 안정을 위해 비축 물량을 시장에 방출하고 어업인들에 대한 지원책을 내놓았다.

해양수산부는 다음 달 15일까지 명태, 고등어, 오징어, 갈치 등 주요 정부 비축 수산물 최대 8천톤을 시장에 공급할 계획이다. 이 물량은 전통시장과 대형마트 등에서 시중가보다 최대 30~40% 저렴하게 판매되어 소비자 부담 완화에 일조할 것으로 기대된다. 또한 어민들의 유류비 부담을 덜기 위해 어업용 경유 면세유에 대한 유가연동보조금 지급 한도를 리터당 138.4원에서 176.2원으로 상향 조정했다. 아울러 고수온 대비 장비 보급 예산을 확대하고, 고온에 강한 내성 품종 개발, 취약 어종의 조기 출하 유도 등 양식장 피해를 미리 막기 위한 종합 대책도 추진할 방침이다





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수산물 가격 기후변화 오징어 어획량 정부 비축물량 어업 지원

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