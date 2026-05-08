기후변화로 인한 국지성 호우 증가...실시간 모니터링과 조기 대응 필요성 제기

최근 한반도에서 반복되는 국지성 호우는 해수면 온도 상승과 대기 중 수증기 증가, 중부 지방에 덥고 습한 공기가 몰리는 대기 흐름 변화가 복합적으로 작용한 결과로 분석됐다. 기후변화로 한반도 강수 패턴이 바뀌면서 실시간 모니터링과 조기 대응 강화가 필요하다는 전문가 제언이 나왔다. 특히 중부와 충청 지역에서는 시간당 10㎜ 이상의 강한 비가 증가하는 추세로, 2017년 충북 청주와 2019년 경기 가평에서 발생한 집중호우로 인한 인명 피해 사례가 제기됐다. 장은철 국립공주대 대기과학과 교수는 수증기 증가와 서태평양·남중국해 수증기 흐름 강화를 주요 원인으로 꼽으며, 실시간 모니터링과 조기경보 시스템을 통해 피해를 줄일 수 있다고 설명했다.

지난해 7월 17일 이틀 사이에 520㎜에 가까운 많은 비가 쏟아진 충남 서산시 석림동 청지천 일대에서 차량들이 불어난 물에 침수된 모습이 포착됐다. 최근 여름철 한반도에서 반복되는 국지성 호우 는 해수면 온도 상승과 대기 중 수증기 증가 , 중부 지방에 덥고 습한 공기가 몰리는 대기 흐름 변화가 복합적으로 작용한 결과라는 전문가 분석이 나왔다.

기후변화로 한반도 강수 패턴이 바뀌면서 실시간 모니터링과 조기 대응 강화가 필요하다는 제언이 제기됐다. 장은철 국립공주대 대기과학과 교수는 8일 ‘최근 여름철 국지성 호우 발생 특성과 조기경보의 필요성’이라는 주제로 진행한 기상청 언론인 기상강좌에서 중부와 충청 지역을 중심으로 장마를 형성하는 대기 구조가 이전보다 강화되고 있다고 설명했다. 북쪽에서 차가운 공기가 내려오는 흐름이 강해지고, 남쪽의 고온다습한 공기가 유입되면서 중부 지방에서 강한 비구름이 발달하기 쉬운 환경이 만들어지고 있다는 것이다. 국지성 호우는 특정 지역에 짧은 시간 동안 많은 비가 집중되는 현상이다.

과거 비교적 넓은 지역에 오랫동안 이어지던 장맛비가 최근에는 좁은 지역에 한꺼번에 쏟아지면서 침수와 산사태 등 피해로 이어지는 사례가 늘고 있다. 특히 중부와 충청 지역에서는 시간당 10㎜ 이상의 강한 비가 증가하는 추세다. 실제로 2017년 7월 충북 청주에는 시간당 91.8㎜의 폭우가 내려 인명 피해가 났고, 2019년 9월에도 시간당 48.0㎜의 강한 비로 하천이 불어나면서 또다시 인명 피해가 발생했다. 지난해 7월 20일 경기 가평군 조종면 현리에서 집중호우로 한 편의점 건물이 하천쪽으로 무너져 있는 모습이 포착됐다.

장 교수는 잦은 국지성 호우의 주요 원인 중 하나로 ‘수증기 증가’를 꼽았다. 해수면 온도와 지표면 온도가 오르면서 대기가 머금을 수 있는 수증기량 자체가 늘었고, 이 수증기가 한반도로 대거 유입되면서 강한 비가 쏟아지기 쉬운 환경이 만들어졌다는 설명이다. 최근에는 서태평양과 남중국해를 거쳐 유입되는 수증기 흐름도 강해진 것으로 분석됐다. 국지성 호우는 짧은 시간 안에 급격히 발생해 소멸하기 때문에 예측이 어렵다.

장 교수는 호우로 직접적인 피해를 일으키는 중규모 기상현상은 전조를 포착해 예측하는 데 한계가 있지만, 호우가 시작된 뒤 실제 피해로 이어지기까지는 시간 차가 있는 만큼, 촘촘한 지상 관측망을 활용해 위험 상황을 신속히 알리면 피해를 줄일 수 있다고 설명했다. 실시간 모니터링과 조기경보를 통해 국지성 호우 위험을 빠르게 전파하면 대응을 위한 ‘골든타임’을 확보할 수 있다는 것이다. 기상청은 국지성 호우에 대비해 호우 긴급재난문자를 운영하고 있다. 1시간 누적 강수량 50㎜ 이상이면서 동시에 3시간 누적 강수량이 90㎜ 이상일 경우 위험 지역 주민들에게 긴급문자가 발송된다





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국지성 호우 기후변화 수증기 증가 조기경보 시스템 한반도 강수 패턴

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