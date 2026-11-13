기후 재원 역류 심화, 개발도상국 30% 추가 상환 부담

선진국 지원금 명목의 대출이 개발도상국에 30% 추가 이자 부담으로 돌아오고 있어 기후 정의 실현에 우려가 커지고 있다.

선진국이 조성한 기후 금융 자금을 지원받은 개발도상국 들이 원금보다 무려 30% 이상 더 많은 돈을 상환해야 하는 실정이다. 이는 기후 변화에 대한 책임이 있는 선진국이 피해국에 지원해야 할 자금이 오히려 이자와 수수료를 얹어 되돌아가는 역설적 현상을 보여준다. 국제구호단체 케어와 비영리 단체 기후정의센터 는 이러한 구조적 불평등을 지적하는 보고서를 통해 문제의 심각성을 경고했다.

기후 재원 부메랑 현황 분석

보고서에 따르면 2011년부터 2024년 사이 보고된 공공 대출 1만 8천여 건을 분석한 결과, 이러한 자금의 역류 현상이 뚜렷하게 드러났다. 대상에는 14개국의 양자간 대출과 25개 기관 및 기금의 다자간 대출이 포함되었으며, 상환 일정을 확인할 수 있는 대출 규모는 총 4,893억 달러로 파악되었다.

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이들 대출을 만기까지 상환하는 데 필요한 총액은 6,630억 달러로 산출되어, 원래 지원 규모보다 1,740억 달러가 추가되는 결과를 낳았다. 유엔기후변화협약은 기후 재원의 규모와 책임 범위를 확대해 왔으나, 무상 보조금뿐만 아니라 상환 의무가 있는 대출도 포함된다는 점이 이러한 과중한 부담을 초래한 근본 원인으로 지목된다.

OECD 자료와 자금 흐름의 불일치

올해 경제개발협력기구 OECD가 밝힌 2024년 선진국들의 기후 재원 지원 규모는 1,367억 달러이며, 이 중 1,016억 달러가 공공 자금으로 제공되었다. 그러나 공공 자금의 67%가 대출 형태였기 때문에, 결국 더 많은 돈이 선진국 및 대출 기관으로 다시 흘러들어가는 구조가 형성되었다.

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선진국의 대출액은 2011년 100억 달러 미만에서 2022년부터 2024년까지 연평균 600억 달러 규모로 급증했다. 이에 따라 선진국과 대출 기관으로 되돌아오는 자금 규모도 2020년 69억 달러에서 2024년 201억 달러로 늘어났으며, 2026년에는 248억 달러에 이를 것으로 예상된다.

부담 증가와 미래 전망

현재 추세대로 대출 규모와 조건이 유지될 경우, 2036년 연간 상환 의무액은 해당 연도의 신규 대출액을 초과할 것으로 전망된다. 이는 개발도상국이 기후 변화 대응을 위해 지원받는 자금이 오히려 국가 채무 부담을 가중시키는 악순환을 반복하게 될 것임을 의미한다.

케어는 이러한 대출 방식이 수익 창출 투자를 목적으로 해야 할 것이라며, 개발도상국이 필요로 하는 식수 확보나 농산물 보호와 같은 생명 보호 차원의 사업에는 적합하지 않다고 비판했다. 이미 부채에 허덕이는 국가들에게 상환 의무를 부과하면 공공 예산이 압박받고 필수 서비스 제공과 기후 변화 대응 자원이 축소될 수밖에 없다는 것이다.

보조금 전환과 정책 개선 요구

관련 단체들은 기후 변화 대응, 특히 적응 및 손실과 피해 대응 분야에서 공공 기후 재원이 대출이 아닌 보조금 방식으로 전환되어야 한다고 촉구했다. 또한 기후 재원과 관련된 대출 조건은 투명하게 공개되어야 하며, 필요할 경우 탕감 등의 조처를 통해 개발도상국의 부담을 덜어야 한다고 강조했다.