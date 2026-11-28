박홍근 기획예산처 장관이 법사위의 과도한 권한 집중과 입법 병목 현상을 지적하며 체계 자구 심사 기능 분리 등을 포함한 전면적인 개편을 촉구했다.

박홍근 기획예산처 장관은 28일 국회 법제사법위원회 (이하 법사위)의 기능 개편을 공식적으로 요청하며, 현재 국회 운영 구조에 대한 근본적인 문제 제기에 나섰다. 박 장관은 자신의 페이스북에 '차제에 법사위 기능 개편해 더 생산적 국회로 나아가길'이라는 제목의 게시글을 통해 법사위가 다른 상임위원회를 압도하는 상원식 위상을 벗어날 필요가 있다고 밝혔다. 이는 전날 법사위 전체회의에서 여당 의원들과 격렬하게 충돌했던 직후의 조치로, 입법 과정의 비효율성을 시정하겠다는 의지를 보여준다.

과도한 권한 집중과 입법 병목 현상

박홍근 장관은 법사위가 법안 내용까지 수정함으로써 소관 상임위의 심사권을 침해하고, 쟁점 법안의 입법을 사실상 지연시키는 비토 지점으로 기능한다고 비판했다. 그는 올해 초 국회입법조사처가 발표한 '국회 법사위 체계·자구심사 : 폐지와 유지의 갈림길에서' 현안분석 보고서를 인용하며, 이러한 문제점들이 이미 지적된 바 있다고 강조했다. 특히 체계·자구 심사가 본연의 역할을 넘어 실질적인 입법권을 행사하며 국회를 병목 상태로 만들고 있다고 지적한다.

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이와 관련해 박 장관은 국회 통과율의 급격한 하락을 데이터로 제시하며 현실의 심각성을 드러냈다. 16대 국회 당시 63%에 달했던 법안 통과율은 21대 국회에서 35% 수준으로 떨어졌으며, 현재 임기 1년 반가량 남은 22대 국회에서는 처리율이 25% 수준에 머물러 있다. 이러한 상황에서 입법 관문인 법사위가 법안과 무관한 예산 관련 질의까지 자행되고 있어 국민들의 납득을 얻기 어렵다는 주장이다.

법사위 여당 의원들과의 즉각적인 충돌

박 장관의 개편 요구 배경에는 전날 열린 법사위 전체회의에서의 격렬한 대립이 자리하고 있다. 이날 기획예산처 소관 법안 심사를 위해 출석한 박 장관은 더불어민주당 김의겸 의원으로부터 자신의 지역구와 연관된 새만금 사업 예산 관련 질의를 받았다. 박 장관은 즉시 이 질문에 대해 답변을 거부하며, 예산 관련 질문은 해당 위원회outside에서 다뤄져야 한다고 선을 그었다.

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이에 서영교 법사위원장은 국회의원들이 다른 곳에서도 물을 수 있다며 김의겸 의원을 지지했고, 이에 반발한 박홍근 장관은 여기가 상원이 아니냐고 역정하며 언쟁을 벌였다. 이 과정에서 회의는 일시적으로 파행되기도 했다. 박 장관은 이러한 충돌이 어제 생긴 일이 아니며, 국회 구성원들이 나서서 구조를 바꿔야 한다고 강조하며 과거부터 이어져 온 문제임을 밝혔다.

2021년 합의 이행 실패와 제도 개선 방안

박홍근 장관은 2021년 7월 여야가 법사위의 과도한 권한 행사를 막고 본연의 기능을 회복하기로 합의했던 사실을 상기시켰다. 하지만 그는 이러한 합의가 실제로 해결되지 않았으며, 원내대표 시절부터 이 문제를 바로잡기 위해 꾸준히 노력해 왔음에도 법사위 구성을 둘러싼 갈등이 원 구성 때마다 반복되고 있다고 토로했다. 법사위원장을 어느 정당이 차지하느냐가 협상의 핵심 쟁점이 되는 것 자체가 법사위의 과도한 위상을 방증한다고 분석한다.

구체적인 제도 개선 방안으로 박 장관은 법사위가 법률안의 체계와 자구를 심사하는 본연의 역할에 충실해야 한다고 주문했다. 또한 소관 상임위의 입법 권한을 존중하고, 국무위원 및 정부위원에 대한 질의도 각 위원회의 소관과 권한에 맞게 이뤄져야 한다고 덧붙였다. 필요시 체계·자구 심사 기능의 분리나 전담 기구 설치 등의 방안을 폭넓게 논의해야 한다는 제안이다.