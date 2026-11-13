기혜경 홍익대 교수, 국립현대미술관 신임 관장에 임명

문화체육관광부가 13일 기혜경 홍익대학교 교수를 국립현대미술관 신임 관장으로 임명했다고 밝혔다. 임기는 3년이며, 국립현대미술관 실무와 학계 연구를 두루 거친 인사가 미술관을 이끌게 됐다.

문화체육관광부 는 13일 홍익대학교 기혜경 교수를 국립현대미술관 의 신임 관장으로 임명했다고 발표했다. 임기는 3년으로, 국립현대미술관 을 이끌 새 수장이 공식적으로 정해졌다.

문화체육관광부가 소개한 기혜경 신임 관장은 국공립 미술관 현장에서 쌓은 실무 경험과 한국 현대미술사 연구를 함께 갖춘 큐레이터다. 문화체육관광부는 이번 인사를 현장과 학계를 아우르는 인물의 선임으로 설명했다.

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기혜경 관장의 국립현대미술관 큐레이터 경력

기혜경 신임 관장은 국립현대미술관에서 13년 동안 큐레이터로 근무했다. 그는 덕수궁관, 큐레이토리얼 업무를 맡는 부서, 서울관 특별전 TF 등에서 일하며 미술관 내부의 여러 영역을 경험했다.

이후 기혜경 관장은 부크서울미술관과 서울시립미술관에서 운영 책임자를 지냈다. 이어 부산시립미술관장을 맡아 지역 공립 미술관을 이끈 경력도 갖고 있다.

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학계에서도 기혜경 관장의 이력은 뚜렷하다. 그는 한국의 1990년대 이후 현대미술 흐름을 정리한 책을 공동으로 펴냈으며, 2023년부터 홍익대학교 교수로 재직해 왔다.

최휘영 장관이 밝힌 현장과 학계 경험에 대한 기대

최휘영 문화체육관광부 장관은 미술관 실무와 학계를 모두 거친 기혜경 신임 관장에게 큰 기대를 걸고 있다. 장관은 이러한 이력이 국립현대미술관 운영의 중요한 자산이 될 것이라는 취지로 말했다.

최휘영 장관은 기혜경 관장이 지금까지 쌓아 온 다양한 경험을 바탕으로 국립현대미술관을 만들어 주기를 바란다는 뜻을 밝혔다. 특히 관객과 더 가까워지고 세계와 호흡하는 미술관을 만들어 달라는 당부를 전했다.

이 발언은 국립현대미술관이 대중과의 거리를 좁히는 동시에 국제적인 교류에도 열린 기관이어야 한다는 방향을 담은 것으로 읽힌다. 기혜경 관장의 이력이 그러한 방향과 맞닿아 있다는 점에서 이번 인사의 의미가 부각된다.

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임기 3년 동안 국립현대미술관 운영을 이끄는 기혜경 관장

기혜경 관장의 임기는 3년이며, 이 기간 국립현대미술관의 운영 전반을 이끌게 된다. 임명 발표는 13일에 이뤄졌고, 임기는 그때부터 시작되는 흐름으로 이해할 수 있다.

다만 문화체육관광부의 발표 자료에는 기혜경 관장이 추진할 구체적인 전시 계획이나 세부 정책은 담겨 있지 않았다. 따라서 임기 중 어떤 전시와 프로그램이 마련될지는 이후 미술관의 공식 발표를 통해 확인해야 한다.

한국 현대미술을 연구해 온 학자이자 국공립 미술관에서 실무를 이끌어 온 큐레이터가 국립현대미술관의 수장이 됐다는 점에서 미술계의 관심도 이어질 전망이다. 기혜경 관장이 임기 동안 어떤 방향으로 미술관을 운영할지가 향후 주목 포인트가 될 것이다.