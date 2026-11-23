정부가 2030년까지 생계급여 선정기준을 중위소득의 35%까지 단계적으로 상향 조정하고 중증장애인 부양의무자 예외 기준을 폐지하는 등 기초생활보장 제도를 대폭 개선한다. 2027년부터 2029년까지 시행되는 제4차 종합계획의 주요 내용을 상세히 전달한다.

정부는 내달 23일 열린 중앙생활보장위원회 심의를 거쳐 제4차 기초생활보장제도 종합계획 (2027~2029년)을 발표했다. 보건복지부 는 이 계획에 따라 생계급여 선정기준을 현재 기준 중위소득의 32%에서 2030년까지 35%로 단계적으로 끌어올린다고 밝혔다. 또한 내년 하반기부터 중증장애인 이 포함된 가구에 적용되는 생계와 의료급여의 부양의무자 예외 기준을 전면 폐지한다.

생계급여 선정기준 단계적 상향 진행

보건복지부가 발표한 종합계획에 따르면 현행 기준 중위소득의 32%인 생계급여 선정기준을 2028년부터 매년 1%포인트씩 인상해 2030년에 최종 35%를 달성한다. 기준 중위소득은 기초생활보장 수급자 선정의 기준이 되는 국민 가구소득의 중윗값으로, 이 기준을 확대하면 수급 대상자와 수급액이 함께 확대된다. 정부는 주거급여 선정기준도 기준 중위소득의 48%에서 50%까지 단계적으로 높일 계획이다.

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중증장애인 부양의무자 기준 폐지

내년 하반기부터 중증장애인 가구가 생계 및 의료급여를 신청할 때 부모나 자녀의 소득이나 재산 때문에 수급 대상에서 탈락하지 않도록 제도를 개선했다. 현재 부양의무자가 연 소득 1억 3천만원 또는 일반재산이 12억원을 초과하면 수급 대상에서 제외되는데, 이는 복지 사각지대를 만드는 대표적인 원인으로 지목돼 왔다. 정부는 75세 이상 노인 가구의 생계급여 부양의무자 기준도 2030년까지 단계적으로 폐지하는 방안을 검토하기로 했다.

긴급생지원금 및 교육지원 확대

위기가구 긴급지원을 위해 내년부터 실직, 폐업 등으로 생계가 어려워진 위기가구에는 읍면동에서 긴급복지 생계지원금 30만원을 당일 지급하는 '우선드림' 제도를 신설한다. 또한 내년 초·중·고교생 1인당 교육활동지원비를 올려 2023년 최저교육비의 100%를 지급할 예정이다. 기준 중위소득의 40%가 받는 의료급여의 건강검진 항목도 확대하며, 내년 하반기부터 요양병원 간병비도 지원한다.

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청년 자립이행 특례 도입 검토

34세 이하 청년을 대상으로 취업 등으로 소득이 늘어도 일정 기간 의료급여를 받을 수 있는 '자립이행 특례' 도입 방안을 검토한다. 이를 통해 수급권자인데도 제도나 절차를 몰라 비극을 겪는 일을 막기 위해, 내년 1월부터 본인이 생계급여를 신청하기 어려운 경우 담당 공무원이 직권으로 신청할 수 있도록 절차를 개선한다.

시민단체의 계획 지연 비판

시민단체는 빈곤 완화 대응에 미흡하다며 강하게 비판했다. 참여연대는 성명을 통해 3차 종합계획에서 생계급여 기준중위소득 35% 상향을 2026년까지 약속했으나 실제로는 32%까지만 인상됐다고 지적했다. 참여연대는 이번 4차 종합계획이 기존 약속의 이행을 2030년으로 늦췄으며 핵심 과제를 '검토'로 남겨 두었다고 강조하며 기존 약속의 재미루기로 평가했다.