보건복지부가 제4차 기초생활보장 종합계획을 의결해 생계급여 선정 기준을 2030년까지 중위소득 35%로 높이기로 했다. 연간 6000억~7000억원의 추가 예산이 필요할 것으로 추산된다.

보건복지부 는 23일 열린 제81차 중앙생활보장위원회 에서 '제4차 기초생활보장 종합계획(2027~2029년)'을 심의·의결했다고 밝혔다. 이 계획에는 생계급여 선정 기준을 현행 기준 중위소득 32%에서 2030년까지 35%로 단계적으로 올리는 내용이 담겼다. 정부는 저소득층 지원 대상을 늘려 보장을 확대하겠다는 취지라고 설명했다.

또 갑자기 생계가 어려워진 가구에는 요청한 당일 30만원을 우선 지급하기로 했다. 내년 하반기부터는 중증장애인 가구의 생계·의료급여 수급 여부를 판단할 때 부모나 자녀의 소득과 재산을 따지지 않는다. 다만 의무지출 성격의 복지급여가 빠르게 불어나 재정 경직성이 커질 수 있다는 우려도 함께 나온다.

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생계급여 선정 기준은 2028년부터 단계적으로 오른다

보건복지부 계획에 따르면 정부는 2028년부터 생계급여 선정 기준을 32%에서 해마다 1%포인트씩 높여 2030년 기준 중위소득 35%까지 끌어올리기로 했다. 주거급여 기준도 중위소득 48%에서 50%까지 단계적으로 높인다.

기준 중위소득은 기초생활보장 수급자를 선정하는 기준이 되는 국민 가구소득의 중위 값이다. 이 지표는 생계급여를 포함해 80개 복지사업에 활용된다. 기준 중위소득을 산정할 때는 가계금융복지조사에서 집계한 중위소득의 최근 3년 평균 증가율과 소비자물가, 실질 경제성장률 등을 고려한다.

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1인 가구 기준 생계급여 선정 기준액, 즉 최대 지급액은 올해 월 82만556원에서 2030년 월 95만8000원까지 오를 전망이다. 최근 4년간 기준 중위소득은 매년 6%대 올랐다.

중증장애인 가구 부양의무자 기준 전면 폐지

보건복지부는 내년 하반기부터 중증장애인 가구에 대해 생계·의료급여 부양의무자 기준을 전면 폐지한다. 현재는 부양의무자의 연 소득이 1억3000만원을 넘거나 일반재산이 12억원을 초과하면 급여 대상에서 제외된다.

이번 개편으로 기존에 수급자에서 탈락했던 중증장애인 2만가구가 추가 혜택을 받을 전망이다. 보유 재산을 소득으로 환산하는 방식도 손볼 계획이다. 자동차는 차량가액을 중심으로 기준을 단순화하고 소득환산율을 낮추는 방안이 검토되고 있다.

생계급여 수급 가구에 속한 19~29세 청년이 부모와 따로 살 경우, 본인 몫의 생계급여를 직접 지급하는 방안도 추진된다. 청년이 독립해 생활하는 경우에도 지원이 이어지도록 하겠다는 취지다.

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기준 중위소득 상승에 따른 재정 부담과 예산 확정 시점

보건복지부는 기준 중위소득을 현 수준으로 유지하더라도 연간 생계급여 선정 기준을 1%포인트 높이는 데 6000억~7000억원이 더 들어갈 것으로 봤다. 기준 중위소득이 오르면 재정 소요는 그보다 더 커질 수 있다.

보건복지부 관계자는 2028년 과제부터는 예산이 확정되지 않았기 때문에 시행 시기 등을 검토하는 단계라고 설명했다. 저소득층 보장을 넓히려는 목표와 의무지출 확대에 따른 재정 부담이 동시에 쟁점으로 떠오른 셈이다.

생계·주거·의료급여 수급자 규모는 대폭 늘어난다

이번 개편으로 2029년 생계급여 수급자는 올해보다 27만명 늘어난 221만명이 될 것으로 추산됐다. 주거급여 수급자는 45만명 증가한 322만명, 의료급여 수급자는 10만명 늘어난 170만명으로 예상된다.

수급자 확대는 부양의무자 기준 폐지와 재산 환산 방식 개편이 함께 작용한 결과로, 보건복지부는 이 같은 변화를 바탕으로 2027년부터 2029년까지의 종합계획을 추진한다는 방침이다.