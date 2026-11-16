기아차, 동희오토 노조 협상 거부 논란에 책임론 거세

금속노조 기아차지부 동희오토분회가 기아차 본사 앞에서 기자회견을 열고, 기아차가 동희오토 노동조건 개선과 노조 교섭 중재에 즉각 나섰다.

금속노조 기아차지부 동희오토 분회 소속 노동자들이 16일 서울 서초구 양재동 기아자동차 본사 정문 앞에서 기자회견을 개최했다. 이들은 기아차가 동희오토 의 노동 조건과 관련해서는 책임 있는 대응을 즉각적으로 시작해야 한다고 강력히 촉구했다. 이 기자회견은 동희오토 가 기아자동차 의 핵심 경차 및 소형 SUV 모델 생산을 전담하는 위탁생산업체라는 점, 그리고 하청 노동자들의 처우 개선 요구가 오랫동안 묵살되어 온 배경을 고려할 때 중대한 신호로 해석된다.

동희오토 생산 현황과 기아차의 지배 구조

기아자동차가 판매하는 경차 모델인 모닝과 레이, 그리고 소형 스포츠실용차인 스토닉은 기아자동차 자체 공정이 아닌 충청남도 서산에 위치한 동희오토에서 생산된다. 동희오토는 기아자동차의 위탁생산업체로서 이러한 차량들을 제조하는 핵심 파트너다. 특히 주목할 점은 기아자동차가 동희오토의 지분 35.1%를 보유하고 있다는 사실이다. 이 지분율은 단순한 출자 이상으로 기아차가 동희오토 경영에 실질적인 영향력을 행사할 수 있는 강력한 근거로 작용한다.

Also read [단독] “얼굴 결제는 부담되시나요?”…네이버페이 ‘손바닥 인증’ 나선다

하청 노동자들이 서울 서초구 기아자동차 본사 정문 앞에 집결한 이유는 동희오토의 매출 전액이 기아차와의 거래에서 발생한다는 경제적 구조 때문이다. 노동자들은 기아차 본사 앞에서 동희오토가 하청 노조와의 교섭을 거부하고 노조 탈퇴를 종용해온 문제를 기아차가 직접 해결해야 한다고 외쳤다. 이는 생산의 종결과 책임 소재가 기아자동차에 귀속된다는 주장을 뒷받침하는 결정적인 논거다.

김상은 변호사는 민주사회를 위한 변호사모임 노동위원장으로 이날 기자회견에 참석하여 명확한 입장을 밝혔다. 김 변호사는 기아차가 위탁생산 단가와 물량을 결정하는 과정에서 동희오토 노동자의 임금 등 노동조건이 영향을 받을 수밖에 없다는 점을 지적했다. 그는 기아차가 실질적인 영향력과 결정 권한을 가지고 있다면 이에 상응하는 사회적 책임을 져야 한다는 법적, 윤리적 의무론을 제시했다.

Advertisement

동희오토의 불법 행위 혐의와 기아차의 약속

동희오토 측은 지난 3월 노란봉투법, 즉 개정 노동조합 및 노동관계조정법 시행 이후 충남지방노동위원회와 중앙노동위원회에서 모두 네 차례 하청노동자의 실질적 사용자라는 법적 판정을 받았다. 이는 동희오토가 노동자에게 실질적인指揮監督權을 행사했음을 법적으로 인정받은 사례다. 그러나 동희오토 측 분회는 총 일곱 차례 교섭 요구를 했지만 단 한 번도 응하지 않았다. 오히려 중앙노동위원회의 판정에 불복하여 행정소송을 제기하고, 판정의 효력 정지를 위해 집행정지 심판을 신청하는 등 교섭을 피하는 행보를 보였다.

지난 9일 서울행정법원이 동희오토 측의 집행정지 신청을 받아들인 이후, 현재 노조와의 교섭은 완전히 교착 상태에 머물러 있다. 이러한 상황은 동희오토가 법적 의무를 이행하지 않고 노동조합과의 대화를 차단하고 있음을 보여주는 전형적인 사례다. 동희오토는 노동위원회와 법원의 판단을 무력화시키는 전략을 통해 노동자들의 단체교섭권을 침해하고 있는 것으로 드러났다.

동희오토 측이 부당노동행위를 저질렀다는 혐의도 꾸준히 제기되어 왔다. 금속노조는 올해 초 하청 노동자들이 금속노조에 가입하자, 동희오토 측이 하청 노동자의 가족들에게까지 전화를 걸어 노조 탈퇴를 종용했다고 밝혔다. 이에 따라 금속노조는 지난 1월 고용노동부에 진정을 접수했다. 고용노동부는 지난 6월 실시한 수시근로감독을 통해 부당노동행위 혐의를 부분적으로 확인했다. 또한 지난 9일에는 동희오토 원청 및 하청업체 3개사에 대한 추가 압수수색을 진행하며 수사를 강화했다.

기아차의 지속가능경영 약속과 실제 처우 격차

기아자동차 스스로도 공급망 노동자 인권 보호를 위한 약속을 여러 차례 발표한 바 있다. 기아차는 2024년과 2026년 발행할 지속가능경영보고서에서 협력사 행동규범을 제시했다. 이 규범에는 공급망 노동자의 결사의 자유와 단체교섭권 보장, 공정한 임금과 복리후생 제공, 간접고용 노동자 인권실사 수행 등이 포함되었다. 그러나 실제 동희오토 현장에서는 이러한 기아차의 공식 약속이 무색하게 노동자들의 권리가 침해되고 있다.

Advertisement

심인호 동희오토분회장은 기자회견장을 통해 동희오토의 생산 성과와 노동자의 임금 형편을 명확히 비교하여 공개했다. 심 분회장은 2024년 기준 동희오토의 원·하청 노동자 1,200여 명이 기아자동차 정규직 임금의 절반가량만을 받고 있다고 밝혔다. 그럼에도 불구하고 이들 노동자는 26만 3천대 규모의 차량을 생산하여 기아자동차 내수 판매의 12%, 수출 물량의 20%를 책임졌다고 강조했다.

심인호 분회장은 이러한 막대한 생산량으로 인해 기아자동차가 기록한 매출이 무려 6조 2천억원에 달한다고 덧붙였다. 그는 기아자동차가 1차 및 2차 하청업체의 노동조건에 대해 책임감 있게 나서야 할 때라고 역설했다. 이는 기아자동차가 하청 노동자의 고통으로부터 막대한 경제적 이익을 얻고 있음에도 불구하고, 그 대가를 정당하게 분배하지 않고 노동 조건 개선에는 소극적으로 나서는 모순된 상황을 드러내는 수치다.

금속노조와 동희오토 분회의 요구는 단순히 임금 인상을 넘어, 기아자동차가 자신의 지배적 지위와 경제적 이익에 상응하는 책임 있는 공급망 관리 시스템을 구축하라는 요구다. 기아자동차가 동희오토의 불법적인 노조 탄압 행위에 방관자적 태도를 유지하는 한, 노동 시장의 정의와 기업의 사회적 책임(CSR)은 항상 공허한 약속에 그칠 수밖에 없다. 향후 기아자동차의 공식 입장과 후속 조치가 노동계와 사회의 큰 주목을 받을 전망이다.