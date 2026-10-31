기아, 3분기 전기·하이브리드 매출 호조에 영업이익 20% 이상 상승

기아자동차는 전기차와 하이브리드차의 강력한 판매 성과 덕분에 3분기 영업이익이 20%가량 증가했다. 또한 기아는 매출 최고등장 기록과 함께 전동화 차량 판매 폭발을 동반해 글로벌 마케팅에서도 우수한 성과를 보였다. 이와 동시에 현대모비스·현대글로비스 등 계열사들이 동반 성장하며 현대차그룹 전체 실적을 견인했다.

기아자동차는 2024년 3분기 전기차 (EV)와 하이브리드 (HEV) 판매가 크게 부상하면서 영업이익 이 20%가량 상승했다고 30일 밝혔다. 이는 전기차 와 하이브리드 산업이 두드러진 토탈드라이브 제도에서 기아가 세금혜택을 극대화하고 세계적 친환경 트렌드에 부응해 매출을 끌어올린 결과다.

기아는 분기별 매출 31조5974억원, 영업이익 1조8183억원을 기록해 전년 동기 대비 매출은 10.1% 상승, 영업이익은 24.3% 상승한 것으로 전자공시를 통해 확인됐다. 영업이익률은 전기차와 하이브리드의 판매 비중 상승으로 5.8%까지 확장되었으며, 이는 산업 평균보다 두 배 이상의 성장으로 평가된다. 매출은 역대 3분기 기준 최대치를 기록해 회사가 현재 전기·하이브리드 차량 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있다는 신호이다. 전동화 차량 판매에 대한 긍정적 흐름은 기아뿐만 아니라 현대차그룹 전체 계열사의 실적에도 긍정적 영향을 미치고 있다.

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현대차와 기아의 3분기 판매량 및 영업이익 비교

같은 기간 현대차는 매출이 3.4% 감소한 45조1102억원을 확인했지만, 전환 과정에서 브랜드와 제품 라인업이 점차 다변화되고, 특히 전동화 모델 판매 점유율이 증가함에 따라 향후 수익성을 개선할 전망이다. 기아는 3분기 글로벌 판매량이 84만7355대로 7.9% 증가했고, 이는 동반 성장한 92만710대의 현대차와는 대조적이다. 특히 미국 시장에서 신규 출시한 텔루라이드 HEV가 인기를 끌며 전체 HEV 판매가 118% 급증했고, 서유럽에서는 EV 수요가 16.9% 증가했다.

중동 지역에서는 아프리카·중동 판매량이 23% 감소했으나, 국내 및 미국, 서유럽 등 주요 시장에서 각각 2.2%, 7.8%, 16.9%의 주목할 만한 성장률을 보였다. 배경에는 원자재 가격 상승과 중동 분쟁 등 외부 변수로 인한 추가 비용 부담이 존재했으나, 기아는 미국 정부가 자동차 관세를 25%에서 15%로 인하하면서 발생한 기저효과(5300억원)와 더불어 원자재 가격 인상 및 분쟁 완화가 수익성 회복에 유리한 기여를 한 것으로 분석된다.

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정성국 기아 기업설명(IR)·전략투자담당 전무는 "원자재 가격 상승과 중동 정세불안 등 대외 요인이 해소될 경우 견조한 완성차 사업 경쟁력에 기반해 수익성을 빠르게 회복할 것"이라고 밝히며, 기아는 연말까지 판매 성장세가 이어질 것으로 전망한다. 기아는 실적 콘퍼런스콜에서 연간 판매 가이던스를 강화하고 335만대의 목표치를 큰 변동 없이 재확인하였다. 동일 기간 현대모비스는 매출 15조7233억원을 전년 대비 4.6% 증가, 영업이익 9141억원을 17.2% 상승시켰다.

현대모비스와 현대글로비스의 동반 성장세 분석

이는 유럽 시장에서 전기차 부품과 서비스 부문에 대한 수요가 늘어난 결과이며, 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스'에 들어갈 관절 액추에이터 시제품 생산도 시작했다. 액추에이터는 휴머노이드 로봇의 손가락과 팔다리를 정밀하게 움직이기 위해 필수적인 부품이다. 현대글로비스는 3분기 매출 9조536억원, 영업이익 5665억원을 기록해 운임이 높은 비계열 사업과 원가 효율화 전략이 효과를 보였다는 평가를 받았다. 이와 같은 계열사의 조화로운 성장세는 현대차그룹이 전동화, 친환경, 디지털 차세대에서 강력한 경쟁력을 확보하고 있음을 시사한다.

또한 기아가 전동화 모델 라인업을 확대하고 글로벌 브랜드 인지도를 높이며, 친환경 트렌드를 선도하는 기업으로 거듭나려는 결연한 의지를 드러냈다. 기아는 앞으로도 차세대 EV·HEV 모델 개발과 글로벌 시장 진출에 주력해 지속 가능한 성장 기반을 다질 전망이다