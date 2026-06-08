급락장에 코스피 서킷 브레이커가 발동된 8일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다.

국내 증시가 8일 8,000선이 붕괴되는 등 급락하면서 빚을 내 투자하거나 레버리지 상품에 투자해 온 개인 투자자들에 공포가 엄습하고 있다. 주가 급락으로 특히, 빚을 내 투자했던 개인 계좌의 담보가 부족해져 주식이 강제 청산될 수 있는 것은 물론, 급락장에서 레버리지 상품은 목표로 했던 수익률의 두 배가 아닌 두배의 손실을 볼 수 있기 때문이다.

국내 증시 가 8일 8,000선이 붕괴되는 등 급락하면서 빚을 내 투자하거나 레버리지 상품에 투자해 온 개인 투자자 들에 공포가 엄습하고 있다. 주가 급락으로 특히, 빚을 내 투자했던 개인 계좌의 담보가 부족해져 주식이 강제 청산 될 수 있는 것은 물론, 급락장에서 레버리지 상품은 목표로 했던 수익률의 두 배가 아닌 두배의 손실을 볼 수 있기 때문이다.

개인 투자자들은 젠슨 황 엔비디아 CEO(최고경영자) 방한에 증시 추가 상승을 기대해 온 터라 이날 급락에 더욱 실망하는 분위기다. 그러나 이번 조정을 기회로 삼겠다는 의지도 내비치고 있다. 사상 최고치였던 지난달 29일 38조원보다는 다소 줄어들었지만, 역대 두 번째로 많은 규모다. 신용거래융자는 통상 주가 상승을 기대하는 투자자가 많을수록 늘어난다.

하지만, 일정 기간 내에 이를 갚지 못하면 주식은 강제로 청산된다. 특히 급락장에서는 이에 투자자들에게 큰 손실로 이어진다. 전장보다는 무려 5천억원이 불어나면서 미국과 이란의 전쟁 발발 이후인 지난 3월 초 이후 최고치를 기록하고 있다. 지난달 26∼28일 수십억대였던 반대매매 금액은 이달 들어 수백억원대로 다시 증가하고 있다.

지난 1일에는 331억원이 강제 처분됐고, 2일과 4일에도 168억원과 243억원이 반대매매로 팔려나갔다. 반대매매는 투자자가 대금을 갚지 않으면 3거래일째 주식이 하한가(-30%)에서 강제 매각된다. 이 때문에 개인 투자자에게 큰 손실이 되는 것은 물론, 증시의 변동성을 키울 수 있다. 삼성전자와 SK하이닉스가 동반 급락하자 해당 종목의 수익률을 2배로 추종하는 SK하이닉스 단일종목 레버리지는 상장 당시 가격인 2만원을 밑도는 수준까지 내려앉았다.

이날 오전 9시 30분 현재 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지는 전장보다 15.70% 하락한 1만9천525원, TIGER SK하이닉스단일종목레버리지는 16.50% 떨어진 1만6천520원에 각각 거래되고 있다. 삼성전자 단일종목레버리지는 2만원 선을 간신히 지키고 있기는 하지만, 이 역시 10%대 하락률을 보이고 있다. 삼성전자 단일종목레버리지 7종 중 가장 거래 규모가 큰 KODEX 삼성전자단일종목레버리지는 2만1천895원, TIGER 삼성전자단일종목레버리지는 2만760원으로 각각 14.36%와 11.98% 하락 중이다.

두 종목의 주가 하락 시 2배의 수익률을 낼 수 있는 '곱버스' 상품인 'PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X'와 'SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X'만 각각 13.94%와 5.78%의 상승률을 나타내고 있다. KODEX SK하이닉스단일종목레버리지는 개인 투자자가 7거래일 연속 순매수하며 5월 27일∼6월 5일 순매수액이 총 2조425억원으로 집계됐다. 그러나 지난 5일부터 2거래일 연속 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 급격히 내림에 따라 '음의 복리효과'가 나타나는 레버리지 상품의 특성상 투자자들의 손실 규모는 2배 이상 커졌을 가능성이 있다.

개인 투자자들은 전장에 이어 이날 증시 급락에 크게 실망하고 있다. 서울 영등포구의 30대 직장인은"지난주 미국 증시가 떨어지면서 어느 정도 (하락은) 예상했지만 이렇게까지 빠질 줄은 몰랐다"며"젠슨 황 효과를 기대했는데 추가 매수할 돈도 없다"고 털어놨다. 또 다른 이용자는"오늘 SK하이닉스와 삼성전자 단일종목 레버리지로 5천800만원을 날렸다"며"우울하다"는 글과 함께"이틀 동안 1억원을 날렸다"는 글도 올라 왔다.

지난 주말 한 주식투자 오픈채팅방에서는 세입자 전세금까지 10억원 이상을 SK하이닉스 레버리지 상품에 투자했다가 17%대의 평가손실을 기록 중이라며 어쩔 줄 몰라 하는 투자자의 글이 올라오기도 했다. 경기도 양주시에 거주하는 20대 투자자는"지난주 9천피 기대로 매수했는데 떨어지게 되어 아쉽다"면서도"SK하이닉스와 삼성전자, 네이버가 더 오를 줄 알고 투자했는데, 후회하지는 않는다"고 말했다. 또 다른 투자자도"조정은 기분이 좋지는 않지만, 아직 국내 증시가 고점은 아니라고 본다"며"미국도 AI(인공지능) 투자를 늘리고 있는 상황에서 낙폭이 계속 유지되면 추가 매수에 나설 예정이라고 밝혔다





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국내 증시 급락 레버리지 투자자 공포 주가 담보 강제 청산 손실

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