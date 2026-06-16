급격한 한파로 손상된 강릉 보현사 낭원대사탑비, 해체 후 보존처리 착수

2023년 겨울 이상 한파로 동결 파손이 발생한 보물 강릉 보현사 낭원대사탑비가 안전을 위해 해체 및 정밀 보존처리에 들어간다. 문화유산보존과학센터는 2028년까지 3년간 조사와 처리를 진행한 후 원위치에 복원할 계획이다.

국가유산청 국립문화유산연구원 문화유산보존과학센터 는 16일 급격한 이상 한파로 손상된 보물 ' 강릉 보현사 낭원대사탑비 '의 해체·보존처리에 착수했다고 밝혔다. 해당 탑비는 2023년 12월 중순 이틀 간 10도 이상 기온이 하강했던 한파로 인해 비신 내부 수분이 얼어 팽창하면서 동결 파손 이 발생했다.

X자형 관통균열이 확대되고 새로운 균열이 발생하며 구조적 불안정성이 우려되었다. 이에 연 2회 정기조사와 중점관리대상 모니터링을 실시한 결과 올해 초 'E등급(수리 필요)' 판정을 받았다. 센터는 맞춤형 해체 방안을 적용하여 비신, 이수, 귀부 등 부재를 분리하고, 18일 대전 국립문화유산연구원으로 이송해 2028년까지 3년간 정밀 조사와 보존처리를 진행할 예정이다. 해체된 부재는 3차원 디지털화(3D 스캐닝)와 반사율변환이미징(RTI) 조사 등을 통해 구조적 안정성을 확보하고 체계적인 보존처리 기준을 마련할 계획이다.

보존처리 완료 후에는 원위치인 보현사에 복원할 방침이다. 낭원대사탑비는 통일신라 말 승려 낭원대사(834~930)의 행적을 기록한 탑비로, 고려 태조 23년(940)에 건립되었으며, 국가유산청이 지정한 보물이다. 비는 거북받침돌 위로 비몸을 세우고 머릿돌을 올린 구조로, 용의 머리를 갖춘 거북받침돌, 연꽃과 용을 새긴 머릿돌, 복발과 보륜, 화염에 싸인 보주 등 독특한 조각 장식을 갖추고 있다. 비문은 고려 시대 문장가 최언위가 짓고 서예가 구족달이 글씨를 썼다





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