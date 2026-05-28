금통위, 기준금리 동결... 연내 금리 인상 기정사실화

금통위가 기준금리를 동결했지만, 연내 금리 인상은 기정사실화되는 분위기다. 금통위원들의 금리 전망치가 석 달 만에 '인상' 쪽으로 급격히 기울었기 때문이다.

금통위 가 당장의 기준금리 를 동결했지만, 연내 금리 인상 은 기정사실화되는 분위기다. 금통위 원들의 금리 전망치가 석 달 만에 '인상' 쪽으로 급격히 기울었기 때문이다. 이날 오전 금통위 는 기준금리 동결 결정과 함께 '6개월 후 조건부 금리 전망'을 공개했다.

이는 금통위원 7명이 앞으로 6개월간 예상되는 금리 경로를 익명으로 꼽아보는 '통화정책의 바로미터' 역할을 한다. 위원 1인당 3개씩, 총 21개의 점을 찍어 합산하는 방식이다. AD 공개된 점도표는 명확히 '인상'을 가리키고 있었다. 21개의 점 중 절반에 달하는 10개가 6개월 뒤 금리를 3.00%로 내다봤고, 2.75%를 제시한 의견도 7개에 달했다. 반면 현 수준인 2.50% 동결을 전망한 점은 2개에 그쳤다.

지난 2월 전망 당시 21개 점 중 16개가 2.50%에 집중됐던 것과 비교하면, 금통위원들의 시선이 동결 유지에서 0.50%포인트 이상 인상으로 이동했다는 이야기다. 석 달 만에 정책 기조가 바뀌었다는 것이다. 인상할 수 있는 여건도 무르익고 있다. 성장률과 물가가 동시에 오르고 있기 때문이다.

한은은 올해 경제성장률 전망치를 지난 2월 2.0%에서 이날 2.6%로 크게 높였다. 반도체를 중심으로 한 수출 호조와 설비투자 확대가 그 배경이다. 반면 물가 오름세도 심상치 않다. 4월 소비자물가 상승률은 석유류 가격이 전년 동기 대비 21.9% 뛰면서 2.6%까지 높아졌다. 한은은 연간 소비자물가 및 근원물가 상승률 전망치도 각각 2.7%, 2.4%로 올렸다.

모두 2월 전망치(2.2%, 2.1%)를 크게 웃도는 수준이다. 일반적으로 물가 상승은 경제에 부담을 주지만, 경제성장률이 함께 오르는 상황에서는 경기 호조가 물가 압력을 상당 부분 흡수할 수 있다. 한은의 금리 인상 부담을 덜어주는 요소다. 이날 회의에서 장용성·유상대 위원은 기준금리를 2.75%로 올려야 한다는 소수 의견을 냈다. 한은은 이번 동결 결정과 관련





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