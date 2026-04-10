금천구, 수소 전기 노면 분진 청소차 개발…미세먼지 문제 해결 기대

금천구가 와이제이산업과 공동 개발한 수소 전기 노면 분진 청소차는 노면 청소와 분진 흡입을 동시에 처리하며 뛰어난 청소 효율을 보여준다. 미세먼지 98.8%, 모래 99.7% 흡입, 3단계 분리 수거 및 미세먼지 고형화 기술 적용으로 쾌적한 도시 환경 조성에 기여할 것으로 기대된다.

지난 3일 서울 금천구 금천자원재활용처리장에서 현대자동차 국내전동화전략팀과 남부대형트럭지점 관계자들이 수소 전기 노면 분진 청소차 시연회에 참석했습니다. 이 자리에서 참석자들은 와이제이산업과 금천구 가 공동 개발한 이 혁신적인 청소차 의 뛰어난 성능에 깊은 인상을 받았습니다. 현대차의 수소전기트럭인 엑시언트를 기반으로 제작된 이 차량은 전국 최초로 노면 청소와 분진 흡입을 동시에 수행하며, 기존의 경유 청소차 의 한계를 뛰어넘는 효율을 보여주었습니다. 특히, 시연회에서 이 청소차 는 도로에 산재한 미세먼지 의 98.8%, 모래의 99.7%를 흡입하는 놀라운 성과를 거두었습니다. 이는 환경부 기준을 훨씬 뛰어넘는 수준으로, 금천구 는 이 기술을 통해 도시 미세먼지 문제 해결에 한 걸음 더 다가섰습니다. 이 차량의 핵심 기술은 노면 청소와 분진 흡입을 동시에 처리하면서도, 흡입된 이물질을 쓰레기, 미세먼지 , 초 미세먼지 등 3단계로 분리하여 수거하는 국내 최초의 기술을 적용했다는 점입니다.

이뿐만 아니라, 청소 과정에서 발생하는 소음을 줄여 주거 지역 야간 운행에도 적합하며, 흡입된 미세먼지를 펠릿 형태로 고형화하여 처리함으로써 2차 미세먼지 발생 우려를 최소화했습니다. 이 펠릿 형태의 처리 방식은 청소차 작업 환경을 개선하고, 작업자의 건강과 안전을 보호하는 데에도 기여합니다. 금천구는 이 친환경 기술을 통해 주민들의 건강을 증진하고 쾌적한 도시 환경을 조성하는 데 기여하고자 합니다.\수소 전기 노면 분진 청소차의 개발은 기존 청소 방식의 문제점을 해결하고, 더욱 효율적이고 친환경적인 방식을 제시합니다. 기존의 청소 방식은 노면 청소차와 분진 흡입차 두 종류의 차량을 투입해야 하는 번거로움이 있었지만, 이 청소차는 이 모든 기능을 한 대의 차량으로 통합하여 운영 효율성을 극대화했습니다. 또한, 이 차량은 수소전기차의 특성을 활용하여 소음 문제를 해결, 주거 지역의 야간 청소도 가능하게 만들었습니다. 이와 더불어, 차량 내부에 미세먼지 고형화 장치를 탑재하여 흡입된 미세먼지를 펠릿 형태로 만들어 처리하는 기술을 통해, 미세먼지 재비산을 방지하고 작업자의 건강과 안전을 보호하는 효과를 얻었습니다. 차량이 수집한 쓰레기, 먼지는 골프공 크기의 펠릿(벽돌)으로 압축·배출되어 미세먼지 처리의 효율성을 높였습니다. 황준필 금천구 청소행정과 주무관은 이 차가 전국 최초로 유형별 계측이 가능하여 실제 청소 성과를 확인할 수 있다는 점을 강조하며, 특정 구역의 미세먼지 발생 상황을 파악하여 정책 수립에 도움을 줄 수 있다고 설명했습니다. 금천구는 이 혁신적인 기술을 통해 도시 미세먼지 문제를 해결하고, 더 나아가 전국적으로 이 기술을 확산시켜 깨끗한 도시 환경을 만드는데 기여하고자 합니다. 다른 지자체에서도 이 기술을 도입하여 깨끗한 환경을 조성할 수 있도록 지원할 예정이며, 금천구는 판매 금액의 2%를 로열티로 받게 됩니다.\수소 전기 노면 분진 청소차는 단순한 청소 차량을 넘어, 도시의 환경 문제를 해결하기 위한 혁신적인 솔루션입니다. 이 차량은 현대자동차의 수소전기트럭 기술을 기반으로 제작되어 친환경성을 극대화했으며, 노면 청소와 분진 흡입을 동시에 수행하는 뛰어난 성능을 자랑합니다. 특히, 이 차량은 기존 경유 청소차보다 우수한 청소 효율을 기록하며, 미세먼지 저감에 크게 기여할 수 있습니다. 수소 전기 노면 분진 청소차의 개발은 도시 미세먼지 문제 해결뿐만 아니라, 자원 재활용 측면에서도 긍정적인 영향을 미칩니다. 흡입된 이물질을 3단계로 분리하여 수거하고, 미세먼지를 펠릿 형태로 고형화하는 기술은 자원 재활용의 효율성을 높이는 동시에, 미세먼지 재비산 문제를 해결합니다. 금천구는 이 기술을 통해 깨끗하고 안전한 도시 환경을 조성하고, 주민들의 건강과 삶의 질을 향상시키기 위해 노력하고 있습니다. 이 기술은 다른 지자체에도 적용될 수 있도록 적극적으로 홍보하고 있으며, 전국적으로 이 기술이 확산되어 더 많은 도시가 깨끗하고 쾌적한 환경을 갖추기를 기대하고 있습니다. 금천구는 앞으로도 친환경 기술 개발을 통해 지속 가능한 도시 발전을 이루어 나갈 것입니다





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