금융지주 지배구조 개선 방향 및 주요 규제 강화 내용

금융당국이 8개 지주사 지배구조 특별점검 결과를 발표하고, 이사진 독재와 이사회 기능 마비 문제를 지적했다. 향후 회장 연임 시 주총 승인비율을 75% 이상으로 상향 조정하는 등 구조적 개혁을 추진한다.

금융감독원 은 11월 12일 KB, 신한, 하나, 우리, NH, iM, BNK, JB 등 8개 은행지주사 지배구조 특별점검 결과를 공개했다.

점검 결과, 지주사 회장들이 자신과 친분 있는 인사를 사외이사로 영입하고 이사회가 경영진 견제 기능을 상실한 구조적 비리가 드러났다.

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내부 인사 편중과 이사회 무력화

금융감독원의 이번 첫 특별점검에서 가장 많이 드러난 문제는 CEO 최종후보 추천 권한을 가진 사외이사를 현 회장과 가까운 인물로 선임한 사례였다.

A 지주는 회장 임기 종료 연도에 회장이 후원한 단체 임원을 사외이사로 뽑았으며, 이 인사는 선임 직후 사외이사 추천위원장에 올랐다.

이 사외이사는 현 회장 경쟁 후보 2명에게 부정적 질문을 던졌고, 현 회장에게는 별도의 질문 없이 최고점을 부여해 연임을 도왔다.

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B 지주는 임추위 낙락을 받은 내정자가 추천한 인사를 이사진에 채웠고, C 지주는 전 직장 동료, D 지주는 논문 지도교수를 사외이사로 선임했다.

이들 사외이사는 모두 임추위원장이 되어 회장 승계 절차에 참여한 것으로 확인되었다.

내규 개정으로 재임 연장 기법 동원

현 회장 연임을 위해 지배구조 내부규범을 임기 직전에 개정하는 사례도 발견되었다.

한 지주는 차기 회장 후보 선정 직전 내규를 수정해 재임 가능 연령 상한을 만 70세에서 상향 조정했다.

이로써 당시 69세였던 회장은 2028년 3월까지 재임할 수 있게 되었으며, 실제로 연임에 성공했다.

또 다른 지주도 동일한 방식을 통해 현 회장의 재임 가능 연장을 도운 것으로 드러났다.

지배구조법상 내규 개정은 이사회 결정 사항이나, 회장 편중 이사진의 결정으로 이어졌다.

퇴임 이사 보수 지급 및 공시 누락

지주사들은 이사회 관리 차원에서 비상근 사외이사에게 연평균 9300만 원의 보수를 지급했다.

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특히 일부 지주는 퇴임한 사외이사를 고문 등으로 위촉해 연간 4800만 원에서 8000만 원까지 지급했다.

금감원은 이러한 퇴임 이사 보수 지급 사실을 외부에 공시하지 않은 지주사도 확인했다.

이사회는 경영진을 견제해야 하지만, 지난해 8개 지주 이사회 표결 6100건 중 사외이사 반대표는 단 1표에 그쳤다.

주총 과반수 이상 요구 등 규제 강화

이재명 대통령은 지난 12월 업무보고에서 금융지주 지배구조 문제를 지적하며 부패한 이너서클을 지적한 바 있다.

이에 따라 앞으로 금융지주 회장 세 번째 임기는 주주총회 75% 이상 승인을 받아야 통과된다.

임추위 추천 시 찬성비율도 처음엔 3분의 2 이상, 연임 시엔 4분의 3 이상으로 상향 조정되었다.

기존에는 2분의 1 이상이면 충분했으나, 강화된 요건으로 이사회의 독립성을 제고하겠다는 취지다.