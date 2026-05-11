금융의 공공성 회복과 기본금융의 시대적 과제

은행의 준공공기관적 성격을 분석하고, 저신용자의 금융 접근권을 보장하려는 기본금융의 철학과 구조적 개선 방안 및 재정적 우려를 다룹니다.

최근 김용범 청와대 정책실장이 사회관계망서비스를 통해 발표한 금융의 구조 시리즈 4편은 우리 사회가 금융을 바라보는 관점에 근본적인 질문을 던지고 있습니다. 그는 현재의 신용평가시스템이 과거의 데이터에만 매몰되어 있어 미래의 가능성이나 현재의 절박함을 반영하지 못하는 심각한 구조적 결함을 가지고 있다고 주장합니다.

특히 이러한 설계의 오류로 인해 은행들이 중저신용자들을 체계적으로 배제하고 있으며, 정작 서민을 돕기 위해 설립된 서민 금융기관들조차 비과세 혜택이라는 특혜는 누리면서 본연의 공적 역할은 방기하고 있다는 점을 날카롭게 지적했습니다. 이는 단순히 개별 금융기관의 도덕적 해이를 넘어, 금융 시스템 전체가 누구를 위해 작동하고 있는가라는 본질적인 의문으로 이어집니다. 특히 이재명 대통령이 제기한 왜 가장 절박한 사람이 가장 비싼 이자를 내야 하느냐라는 질문은 금융의 효율성이라는 이름 뒤에 숨겨진 잔인한 현실을 드러냅니다.

시장경제의 논리로 보면 위험도가 높은 저신용자에게 높은 금리를 적용하는 것이 당연해 보일 수 있지만, 생존의 벼랑 끝에 몰린 이들에게 금융은 단순한 상품이 아니라 생존권의 문제라는 점을 간과해서는 안 됩니다. 김 실장은 처음에 이 질문을 신용의 기본을 모르는 단순한 발언으로 치부했으나, 결국 한국 금융의 구조가 지닌 비정함과 그로 인해 고통받는 서민들의 삶을 직시하며 자신의 생각을 수정했습니다. 이는 금융이 단순한 자본의 논리가 아니라 국민의 삶을 지탱하는 사회적 안전망의 역할을 수행해야 한다는 인식의 전환을 의미합니다. 여기서 주목해야 할 점은 은행을 준공공기관으로 정의한 관점입니다.

은행은 국가로부터 부여받은 면허를 기반으로 영업하며, 예금자 보호 제도라는 공적 안전망을 통해 고객의 신뢰를 유지합니다. 또한 경제 위기가 닥쳐 시스템 붕괴의 위험이 있을 때마다 막대한 국민 세금이 투입되는 구제금융의 혜택을 받아왔습니다. 따라서 은행이 완전한 민간 기업으로서 오직 주주의 이익과 수익성만을 추구하는 것은 논리적으로 모순이며, 그에 상응하는 사회적 책임과 공공성을 가져야 한다는 논리가 성립합니다. 하지만 현실의 은행들은 부동산 담보 위주의 대출 관행에 안주하며 전당포 영업이라는 비판을 받고 있습니다.

이는 은행의 자발적 선택이라기보다 건전성 규제라는 틀 안에서 리스크를 최소화하려는 규제의 산물인 경우가 많습니다. 따라서 단순히 은행을 압박하여 금리를 낮추라고 강요하기보다는, 미국이 패니메이와 같은 기관을 통해 주택담보대출의 위험을 분산시키듯 금융 구조 자체를 혁신하는 제도적 접근이 필요합니다. 이러한 흐름은 이재명 정부가 지향하는 기본사회라는 더 큰 설계도의 일환인 기본금융으로 확장되고 있습니다. 기본사회란 국민의 최저한의 삶을 보장하는 기존의 선별적 복지를 넘어, 삶의 모든 영역에서 기본적인 권리를 보장하는 사회적 패러다임의 전환을 의미합니다.

기본금융은 바로 이러한 철학의 금융 버전으로, 저신용자의 금융 접근권을 단순한 시혜나 동정이 아닌 국민의 기본적 권리로 인정하려는 시도입니다. 시장의 논리로 보면 금리 차등은 당연하지만, 금융이 국가 정책의 소산이자 국민 주권의 영역이라면 사회적 합의를 통해 저신용자에게도 최소한의 금융 접근권을 보장하는 수준을 정할 수 있다는 논리입니다. 이를 위해 금융위원회가 포용금융추진단을 출범시키고 신용평가시스템의 개선과 금융 소외 해결에 나선다는 점은 매우 고무적입니다. 그러나 이러한 방향성이 정치적 구호나 단기적인 포퓰리즘으로 흐르는 것에 대해서는 엄격한 경계가 필요합니다.

기본금융의 실현을 위해서는 정교한 리스크 관리 체계와 사회적 비용에 대한 충분한 논의가 선행되어야 합니다. 특히 최근 반도체 특수 등으로 인한 일시적인 초과 세수를 근거로 기본소득이나 기본금융의 재원을 마련하려는 움직임은 위험한 발상일 수 있습니다. 일시적인 세수 증가는 구조적 개혁과 성장 동력 발굴, 그리고 국가 채무 상환과 같은 미래 지향적인 곳에 우선적으로 사용되어야 합니다. 금융의 공공성을 강화하고 소외된 이들을 보듬는 포용금융의 가치는 충분히 존중받아야 하지만, 그것이 시장의 기본 원리를 완전히 무시하거나 재정적 지속 가능성을 해치는 방향으로 흘러가서는 안 됩니다.

진정한 기본금융의 완성은 은행의 팔을 비트는 강압이 아니라, 금융 시스템의 구조적 모순을 해결하고 지속 가능한 상생 모델을 구축하는 데 있을 것입니다





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