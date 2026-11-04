금융위, 홍콩 H지수 ELS 미매각 은행·증권사 3746억 원 제재

금융당국이 홍콩 H지수 연동형 파생상품(ELS) 부적정 판매 혐의로 KB국민은행 등 주요 금융기관에 총 3746억 원의 과태료와 벌금을 부과했다. 이는 금융소비자보호법 위반 첫 사례다.

금융위원회 는 2024년 2월 4일 정례 이사회를 열고, 홍콩 H지수 연동형 파생상품(ELS)과 이를 포함한 연금저축신탁(ELT)의 부적정 판매 행위에 대해 주요 은행 및 증권사에 대한 최종 제재 결정을 내렸다. 이번 조치로 인해 2023년 금융감독원 의 조사 개시 이후 3년간 이어져 온 홍콩 ELS 사건에 대한 행정 제재 절차가 공식적으로 마무리되었다.

총 3746억 원 제재...금융위 역사상 최대 규모

금융위원회는 이날 심의를 통해 7개 은행과 6개 증권사에合計 약 3746억 6천만 원의 과태료와 벌금을 부과하기로 의결했다. 구체적으로 은행권에는 3619억 6천만 원의 과태료와 17억 7800만 원의 벌금이, 증권사에는 92억 8200만 원의 과태료와 16억 1200만 원의 벌금이 각각 부과되었다. 이는 금융소비자보호법이 도입된 후 주요 금융기관을 대상으로 한 첫 번째 대규모 제재 사례이자, 금융위원회가 역대 가장 많은 금액을 징벌한 사건이다.

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은행 중에서는 KB국민은행이 1723억 3400만 원으로 가장 큰 제재를 받았으며, 그 뒤를 이어 하나은행(924억 7500만 원), NH농협은행(401억 7500만 원), 신한은행(387억 4500만 원), 표준차터드은행코리아(179억 원), 우리은행(3억 3100만 원) 순이었다. 증권사 부문에서는 한국투자증권이 92억 4500만 원으로 최고액을 기록했으며, 미래에셋증권, KB증권, 신한투자증권, NH투자증권, 삼성증권도 각각 제재 대상에 포함되었다.

적정성 원칙 위반...노약자 타겟 미설명 판매 적발

금융당국은 이러한 막대한 제재가 내려진 이유로, 금융기관들이 '적정성 원칙'을 심각하게 위반했다고 판단했다. 특히 은행과 증권사는 홍콩 H지수 ELS가 포함된 ELT 판매 시, 투자 위험을 보여주는 백테스트 결과를 생략하거나 2008년 글로벌 금융위기 당시 데이터를 배제한 설명 자료를 사용한 사실이 적발되었다. 또한 일부 기관은 수익 구조를 단순히 '기초자산 변동에 따라 결정된다'고 지나치게 단순화하여 설명하며, 고객의 재무 상태를 고려하지 않고 제품을 추천하는 등 소비자를 보호해야 할 의무를 저버린 것으로 드러났다.

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이번 사건의 발단은 2021년부터 시작되었다. 당시 금융기관들은 HKI가 1만 선 이상을 기록하던 시점에 대량으로 ELS와 ELT를 판매하였다. 그러나 중국 경제 둔화와 부동산 시장 불안정으로 인해 HKI는 2024년 초 5000선대로 급락했고, 만기を迎한 상품에서 잇따라 원금 손실이 발생했다. 특히 은행 창구에서 가입한 고령층이나 투자 경험이 적은 소비자들에게 충분한 위험 설명이 이루어지지 않았다는 불만이 다수 제기되면서, 금융감독원은 2023년 11월 본격적인 조사를 시작했다.

제재액 90% 감소...자발적 보상 및 법적 고려 반영

흥미로운 점은 최종 부과된 제재액이 금융감독원이 초기 산출했던 약 4조 원에서 무려 90% 이상 대폭 축소되었다는 사실이다. 금융감독원은 지난 5월 사실 관계와 법적 근거 보완을 위해 건의서를 되돌려보냈고, 이에 따라 금융감독원이 6월 기준 약 6000억 원으로 재계산한 후, 금융위원회가 다시 2000억 원 이상을 감액하는 과정을 거쳤다. 최종 제재액은 약 1400억 원 수준까지 낮아졌다.

이러한 감액에는 여러 현실적 요인이 복합적으로 작용했다. 우선 은행들이 피해 투자자의 손실을 자발적으로 보상한 부분을 제외했기 때문이다. 또한 아직 손실이 확정되지 않은 판매 건은 제재 대상에서 배제되었으며, 법 시행 초기 가이드라인 하에 이루어진 판매라는 점과 일부 은행이 관련 민사 소송에서 승소했다는 점도 고려되었다. 이로 인해 금융권은 비교적 완화된 제재 수위로 사건을 종결지을 수 있게 되었다.

시민단체 감사청구...후속 조치와 시장 영향

제재 결정이 발표되자마자 시민사회단체들의 반응도 주목된다. 2024년 2월 15일 서울 종로구 감사원에서 열린 기자회견에서 홍콩 H지수 ELS 피해자 모임과 금융정의연대 등 시민단체들은 금융당국에 대한 감사원 공익감사 청구서를 제출했다. 이들은 여전히 해결되지 않은 부분이나 추가 책임 소재에 대해 우려를 표명하며, 정부의 지속적인 모니터링을 요구하는 입장을 보였다.

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이번 사건은 금융소비자보호법의 실질적인 집행력을 보여준 동시에, 금융기관의 내부 통제도 강화 계기가 될 전망이다. KB국민은행을 필두로 한 대형 은행들은 향후 고객 자산 관리와 상품 권고 과정에서 더 엄격한 적정성 평가를 실시해야 할 것이다. 시장 참여자들은 이번 제재가 금융 시장의 투명성을 높이는 데 기여할 것으로 기대하면서도, 여전히 잔존하는 피해 구제 문제에 대한 관심은 계속될 것으로 보인다.