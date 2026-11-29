금융위원회가 지자체 등록 대부업체에 대한 금융감독원의 직권 검사 권한을 부여하는 대부업법 개정안을 마련해 국회에 제출할 예정이다.

금융위원회 는 지자체 등록 대부업체 에 대한 금융감독원 의 직권 검사 권한을 강화하기 위한 대부업법 개정안 정부안을 조만간 마련해 국회에 제출할 계획이다. 이는 최근 지자체 등록 대부업체 에서 잇따르는 불법 영업과 규제 회피 행태를 원천 차단하고 금융 소비자 보호를 강화하기 위한 긴급 조치로 평가된다.

대부업법 개정안의 핵심 내용 및 법적 근거

현재 금융당국이 직접 감시하는 대상은 금융위원회에 등록된 업체로, 총자산을 자기자본의 10배 이내로 제한받고 금융감독원의 정기적인 검사를 받는다. 반면, 총자산 100억원 미만 또는 대부잔액 50억원 이하의 중소규모 업체는 지방자치단체에 등록해 영업을 진행하며, 관리 주체 역시 해당 지자체로 이관된다.

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지난해 기준으로 지자체 등록 대부업체는 6661곳에 달해 시장 내에서 상당한 비중을 차지한다. 그러나 지자체는 금융업에 대한 전문적인 검사 역량이 부족하여, 이들 업체를 효과적으로 감독하기 어려운 상황이다. 이로 인해 규제 사각지대가 발생하고 있으며, 금융감독원이 직접 해당 업체들을 검사할 수 있는 명확한 법적 근거가 필요한 실정이다.

국회 법제사법위원회 등에 계류 중인 대부업법 개정안은 금융감독원장이 지자체 등록 대부업체에 대해 별도의 요건 없이 직권으로 검사할 수 있도록 하는 내용을 담고 있다. 여당인 더불어민주당은 이 법안에 대해 조만간 본격적인 논의를 시작할 방침이며, 금융위원회의 정부안 제출과 맞물려 입법 절차가 가속화될 전망이다.

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쪼개기 등록 및 불법 사금융 연결 고리 차단

지자체 등록 대부업체가 규제를 피하기 위해 악용하는 대표적인 방법은 '쪼개기 등록'이다. 이는 동일한 실소유자가 복수의 대부업체를 운영하는 방식이다. 각 업체별로 자산과 대부잔액을 금융위원회 등록 기준인 총자산 100억원과 대부잔액 50억원 미만으로 분할하여 관리함으로써, 금융당국의 직접 감독을 피하고자 하는 행태이다.

이러한 쪼개기 등록 문제는 과거 명륜당 사건을 통해 이미 드러난 바 있다. 이 사건에서 금융위원회는 쪼개기 등록이 의심될 경우 금융감독원이 직권 검사를 수행할 수 있도록 대부업법 개정을 추진하겠다고 밝혔다. 이번 개정안은 이러한 이전의 지적을 반영하여 규제 공백을 메우기 위한 것이라 할 수 있다.

또한, 일부 지자체 등록 대부업체가 불법 사금융으로 연결되는 통로로 악용되는 정황도 포착되었다. 금융당국이 진행한 미스터리 쇼핑 조사 결과, 일부 업체가 온라인 대출중개 플랫폼에 대출 광고를 게시한 뒤 실제 대출을 취급하지 않고, 대출 문의자의 연락처를 불법 사금융업자에게 넘기는 사례가 적발되기도 했다. 이는 금융권 밖으로 나가는 불법 자금의 경로를 차단해야 할 필요성을 강조한다.

정부와 여당의 입장 차이 및 인력 문제

개정안 통과를 앞두고 있어 정부와 여당 간의 조율이 필요한 상황이다. 국회에 계류 중인 법안은 금융감독원의 직권 검사 권한 행사에 특별한 요건을 두지 않았다. 반면, 금융위원회는 쪼개기 등록이 의심되는 업체에 한정하여 직권 검사를 추진하겠다고 밝힌 바 있다. 이 때문에 두 기관 간의 입장 차이가 존재하며, 이견을 좁히는 과정이 요구된다.

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입법이 이루어지더라도 금융감독원이 6000곳이 넘는 지자체 등록 대부업체를 모두 관리하기에는 현실적인 부담이 크다. 기존 금융위원회 등록 업체에 더해 새로운 검사 대상까지 관리하려면, 감독 인력의 대폭적인 확충이 선행되어야 할 것이다. 인력 부족이 해결되지 않으면 직권 검사 권한만 부여될 뿐 실제 감독 effectiveness는 낮을 수 있다는 우려가 나온다.

금융당국 관계자는 "금융감독원에 직권 조사권이 부여되더라도, 현장에서 의심 업체를 먼저 포착하는 것은 지자체의 몫"이라고 지적했다. 그는 "지자체의 특별사법경찰 등 현장 인력의 감독 역량이 부족한 것이 가장 큰 문제"라며, 인력 보강과 제도 개선이 병행되어야만 효과적 감독이 가능함을 강조했다.