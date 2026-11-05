금융위, AI 기반 보안체계 혁신 발표…망분리 규제 전면 해제 추진

금융위원회가 고도화된 AI 역량을 갖춘 금융사를 대상으로 망분리 규제를 단계적으로 해제하고, CEO 책임제를 강화하는 '전 금융권 보안체계 혁신방안'을 발표했다.

금융위원회 는 고도의 인공지능(AI)과 보안 역량을 확보한 금융회사를 대상으로 망분리 규제 를 전면 해제하는 방안을 추진한다고 5일 밝혔다. 이억원 위원장 주재로 열린 'AI 시대 보안체계 혁신 을 위한 전 금융권 간담회'에서 나온 이번 대책은 단순한 규제 완화가 아닌, 엄격한 대체통제 전제 하에 AI를 폭넓게 활용할 수 있는 보안체계를 구축하겠다는 구상이다. 금융권 연쇄 해킹 사태에 대응하기 위해 약 580개사를 대상으로 외부접점과 내부통제 실태를 전수 점검하는 조치도 함께 발표되었다.

망분리 규제 전면 해제와 대체통제 체계

이번 혁신방안의 핵심은 기존 보안 목적 AI 활용을 위한 임시적인 망분리 한시 완화 조치에서 벗어나, AI 중심의 방어체계를 구축하기 위한 규제 전면 해제다. 금융위는 이를 위해 이달 중으로 과기부, 국정원, 개보위, 금보원 등 정부 유관기관과 민간 AI 보안 전문가, 금융권 담당임원 등이 참여하는 '망분리 규제 전면해제 태스크포스(TF)'를 가동한다. TF는 고도의 AI와 보안 역량을 갖춘 금융사를 선정하고, 엄격한 대체통제 하에 규제를 해제하기 위한 추진 절차와 평가 기준을 논의할 예정이다.

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금융위는 내년 1분기 안에 단계적 전면해제와 AI 기반 보안체계 방안을 마련할 계획이다. 이 과정에서 모든 금융사의 망분리를 일괄 해제하지는 않으며, 금융사의 역량과 대체통제 수준을 평가하는 엄격한 기준을 마련할 것이다. 데이터 관리, 제로트러스트 원칙, 보안 내부통제, 침해사고 대응체계 등을 종합적으로 검토하여 기존 테스트보다 훨씬 까다로운 조건을 제시할 계획이다. 금융위 관계자는 임시 조치만으로는 향후 AI 해킹에 대응하기 어렵다고 설명하며, 전면 해제를 통한 체계적 개편의 필요성을 강조했다.

CEO 책임제 도입과 전 금융권 전수 점검

보안규율의 적용 범위도 확대된다. 금융위는 연내 '디지털금융안전법' 방안을 마련하고 내년 1분기 법안 마련 및 의회를 추진할 예정이다. 가상자산사업자, 보험대리점(GA), 대부업 등 직접 전자금융거래를 수행하지는 않지만 많은 금융 및 고객정보를 다루는 업종에 전자금융거래법에 준하는 보안규율을 적용한다. 또한 금융회사의 상시적이고 철저한 보안관리를 유도하기 위해 CEO의 책임 등 보안 거버넌스 관련 규율을 법에 반영할 방침이다.

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당장 이달부터는 약 580개사를 대상으로 모든 외부접점과 내부통제 운영실태를 전수 점검한다. 홈페이지 등 대고객 서비스는 물론 직원관리, 내부업무, 제휴업무 등 외부에서 접근 가능한 모든 업무영역을 포함하며, 영업 및 관리 목적의 API 등 모든 IT 자산도 점검 대상에 포함된다. 금전피해나 개인정보 유출과 직결되는 취약점은 보완 전까지 서비스를 중단하도록 조치했다. 즉시 보완이 어렵고 중요한 서비스에 한해서만 CEO 승인 아래 대체통제를 적용한 뒤 재개할 수 있도록 했다.

피싱지수 도입과 2차 피해 방지 대책

AI 기반의 '의심거래 판단지수', 즉 피싱지수를 이달 시범 도입하여 보이스피싱 등 2차 피해를 방지한다. 금융사가 보이스피싱 정보공유 및 분석 AI 플랫폼인 'ASAP'에 의심거래를 질의하면, AI 공동모델이 사기 가능성을 0점에서 100점 사이로 산출하여 응답한다. 금융사는 이를 자체 이상거래탐지시스템(FDS)과 고객확인 결과에 결합해 지급정지 및 자금환수 판단에 활용할 계획이다. 무과실배상책임제 법제화는 연내 국회 통과를 목표로 추진하며, 우선 금융회사에 책임을 부여하되 통신사 책임성 강화는 정부 차원의 공론화를 진행할 예정이다.

보안역량이 부족한 중소형 금융사를 위해 금보원이 외부접점과 취약요인을 상시 탐색하고 조치방안까지 제공하는 '원스톱 AI 방어서비스'를 지원한다. 개별 금융사가 탐지한 해킹시도와 공격 의심정보를 전 금융권에 공유하는 체계도 구축한다. 현재는 금감원과 금보원이 파악한 위협정보만 공유하지만, 내년 전체금융사가 수집한 공격 IP와 악용 취약점 등도 금감원 통합관제시스템을 통해 전파될 예정이다. 외부기관의 취약점 분석 및 평가 주기는 연 1회에서 2회로 강화되며, 총자산 2조원과 종업원 300명 이상 요건을 충족하는 대형사부터 적용하고 2028년부터 중소형사까지 확대할 계획이다. 이억원 위원장은 절체절명의 위기상황임을 명확히 인식하고 신뢰 회복을 위해 노력해달라고 당부했다.