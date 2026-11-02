금융위, 지역 중소기업에 4조5천억 원 보증부대출 확대 지원

금융위원회가 5개 초광역권과 3개 특별자치도 중소·중견기업 대상 4조5천억 원 규모의 보증부대출을 3년간 공급하기로 했다. 지역 균형 발전과 기업 자금 안정을 위한 핵심 정책이다.

금융위원회 가 지역 중소기업 및 중견 기업의 자금 지원 확대를 위해 대규모 보증부 대출 프로그램을 발표하며, 지역 경제 활성화에 본격적으로 나섰다. 강수련, 강류나 기자가 보도한 바에 따르면, 금융위는 2일 열린 제6차 생산적 금융 대전환 회의에서 이 같은 내용을 공식적으로 공개했다.

지역 기업 4조5천억 원 대출 확대 지원

이번 지원 방안의 핵심은 '5극 3특'으로 지정된 지역, 즉 5개 초광역권과 3개 특별자치도에 거주하는 중소·중견 기업을 대상으로 한 것이다. 금융위원회는 이들 기업을 위해 3년간 총 4조 5천억 원 규모에 달하는 보증부 대출을 공급하기로 했다. 이는 지역별 기업들의 자금 조달 애로를 해소하고 경영 안정을 도모하기 위한 전략이다.

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자금 공급 방식은 은행권과 공공 보증 기관이 협업하는 구조로 마련되었다. 은행권이 3년 동안 총 3천억 원을 특별 출연할 경우, 신용보증기금과 기술보증기금이 이를 15배 증폭한 4조 5천억 원의 협약 보증서를 공급하는 방식이다. 이를 통해 금융당국은 약 9천여 개의 지역 기업이 직접적인 혜택을 볼 것으로 기대하고 있다.

기존의 지원 사업과 차별화된 점은 지방자치단체의 적극적 참여다. 지자체가 지역의 핵심 중소·중견 기업을 추천하면, 신용보증기금과 기술보증기금은 심사 과정에서 이를 우대하는 구조다. 또한 지자체는 지방비를 활용해 자율적으로 이차 보전을 수행할 수 있어, 지역 기업에 대한 안전장치가 강화되었다.

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지원 대상은 수도권을 제외한 총 13개 시도로, 세종특별자치도는 충청남도에 포함하여 계산된다. 자금은 각 시도의 역량에 따라 차등 지원되며, 최우수 시도는 4천 500억 원, 우수 시도는 3천 500억 원, 보통 시도는 2천 800억 원을 배정받는다.

일정 계획에 따르면, 금융위원회는 연말까지 지자체를 대상으로 사업 공모를 진행한다. 내년도 1월 중 지자체 평가를 통해 등급을 선정한 후, 제1분기부터 보증부 대출 공급을 개시할 계획이다. 이와 동시에 5극 3특 지역 핵심 기업의 지원을 위해 16개 은행과 신용·기술보증기금 등 총 18개 기관 간 업무협약이 체결되기도 했다.

외담대 상환청구권 폐지로 기업 부담 경감

이러한 대출 지원과 함께, 중소기업의 자금 사이클을 개선하기 위한 제도적 개선措施도 마련되었다. 외상매출채권은 판매 기업이 정상적으로 납품한 후 구매 기업이 발행하는 채권을 의미하며, 외담대는 판매 기업이 이를 담보로 납품 대금을 조기 현금화하는 수단이다. 현행 상생협력법 등에 따라 납품 대금 정산 주기는 원칙적으로 60일이나, 일부 거래에서는 최대 90일까지 허용되어 왔다.

이로 인해 납품 대금 회수가 지연되고 중소기업의 자금난이 가중되는 문제가 꾸준히 지적되어 왔다. 이에 내년도 1월부터는 은행의 외담대 상환청구권이 원칙적으로 폐지된다. 단, 판매 기업이 명시적으로 상환청구권 부여를 희망할 경우에는 제한적으로 허용하는 방향으로 정책이 조정되었다.

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상환청구권 폐지로 인해 약 46만 3천 건, 총 26조 9천억 원 규모의 중소기업 보증채무가 경감될 것으로 예상된다. 이는 구매 기업의 부실 전이를 방지하고, 중소기업의 재무 건전성을 강화하는 데 기여할 것으로 금융당국은 보고 있다.

상생결제론 범위 확대 및 이억원 위원장 강조

또한, 판매 기업이 최상단 구매 기업의 신용을 바탕으로 외상매출채권을 조기 현금화할 수 있는 상생결제론의 경우, 구매 대상 기업 범위를 확대하여 지원 대상을 넓혔다. 이러한 조치들은 중소기업이 거래처의 신용도를 활용하여 자금 흐름을 원활히 할 수 있도록 돕기 위한 것이다.

이억원 금융위원장은 이날 회의에서 최근 중소기업 연체율이 상승하는 추세라며, 기업들이 금리 인상과 변동성에 따른 충격을 최소화할 수 있도록 선제적으로 자금 흐름의 병목을 해소해야 한다고 강조했다. 그는 필요한 곳에 자금이 충분히 공급될 수 있도록 생산적 금융의 기반을 지속적으로 정비해 나갈 것이라고 밝혔다.